El Ayuntamiento volverá a multar en Madrid Central desde el lunes El Gobierno de Martínez-Almeida da cumplimiento inmediato al contenido del auto judicial, pero informa de que presentará alegaciones

Seguir Tatiana G. Rivas @tatianagrivas Madrid Actualizado: 06/07/2019 13:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La Justicia se contradice respecto a qué hacer con las multas de Madrid Central

El Ayuntamiento de Madrid que dirige José Luis Martínez-Almeida (PP) va a actar de inmediato las medidas cautelarísimas impuestas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid respecto a Madrid Central. A partir del lunes, el área de bajas emisiones sancionará a todos los vehículos que infrinjan la Ordenanza de Movilidad Sostenible que aprobó la anterior Corporación que encabezaba Manuela Carmena. Esto es, aquellos coches sin distintivo ambiental (diésel anteriores al año 2006 y gasolina previos al 2000) y los B y C que crucen al área sin tener autorización y sin haber estacionado en un aparcamiento público.

Fuentes muncipales han informado esta mañana de que se han dado órdenes para el «cumplimiento inmediato del contenido del auto» en lo referente a las medidas cautelarísimas de suspender la moratoria de multas. Aclaran que esta decisión «no implica no se vaya a recurrir en tiempo y forma». Argumentan que teniendo en cuenta que este fin de semana la zona de Madrid Central está mayoritariamente cortada por la celebración del Orgullo y, sobre todo, que el auto se comunicó el viernes después de la 15.00 horas (por lo que a efectos de plazos de recurso es como si se hubiera comunicado el próximo lunes), las sanciones comenzarán el lunes, salvo que posteriormente el juez, en sus resoluciones, imponga alguna retroactividad.

El equipo de Gobierno tiene tres días, a contar desde el lunes, para presentar ante titular del 24, el magistrado Jesús Torres Martínez, quien aceptó las cautelarísimas que exigía Ecologistas en Acción sin escuchar a la Administración primero, a diferencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7, que representa el juez Carlos Sánchez, quien ante la demanda del Partido Socialista ha preferido dar trámite de audiencia al Ayuntamiento, estipulando un plazo de cinco días.

La arbitrariedad de Ahora Madrid

La moratoria de multas de Madrid Central formaba parte del acuerdo sellado entre PP y Cs para mejorar Madrid Central, cuyo sistema telemático para la interposición de sanciones ha dado fallos desde que se activó el pasado 16 de marzo. No sólo la anterior Corporación se vio obligada a anular más de 6.600 expedientes por un error en el formato horario de doce horas, que no diferenciaba entre las horas de antes y después del mediodía, sino que, además, se dio orden de que no se multaran a los vehículos B y C que tenían el acceso prohibido. El nuevo responsable de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, confirmó el pasado jueves en Junta de Gobierno esta noticia que dio en exclusiva ABC a mediados del mes pasado: Carmena empleó la decisión arbitraria de que se sancionara exclusivamente a los propietarios de coche sin distintivo ambiental y sólo una vez al mes. Así, el número de multas de Madrid Central sería más reducido.

«Los vehículos B y C no han sido sancionados y, por tanto, ha habido una barra libre de acceso a Madrid Central durante los meses de vigencia y hasta la entrada en vigor de esta moratoria. Son vehículos que no podían acceder porque no cumplían los requisitos establecidos en la ordenanza de Movilidad», informó Carabante. Además, añadió, «en el 75% de los casos de acceso a Madrid Central de forma irregular tampoco recibieron la carta de aviso y, por tanto, no se comunicó adecuadamente la entrada en vigor de la normativa». Es lo que Carabante denominó como «una moratoria encubierta» del anterior Ejecutivo local.