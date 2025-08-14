El concierto sorpresa de los Veranos de la Villa, entre los planes de ocio de este fin de semana en Madrid

Público asistente a los conciertos en el Patio Central de Conde Duque

Brillo, ritmo y alegría se adueñan de las calles madrileñas en esta recta final del verano. Es la ocasión perfecta para exprimir los últimos días de la temporada estival y dejarse llevar por los múltiples planes que llenan cada rincón de la región. Los visitantes que todavía buscan el abrazo del calor encuentran en la capital y sus alrededores un auténtico océano de propuestas para saciar su apetito de ocio. Desde el corazón del centro hasta los municipios más cercanos, la oferta es inagotable y promete momentos para recordar. Desde ABC, te ofrecemos una selección de los mejores planes de ocio para hacer en toda la Comunidad de Madrid del 14 al 17 de agosto.

Jueves 14 de agosto Regresa el tradicional concierto sorpresa de Veranos de la Villa

El festival Veranos de la Villa vuelve a apostar en 2025 por el evento 'Algo inesperado', un concierto gratuito con artista sorpresa que este año podrá verse el 14 de agosto en el patio central del Centro Cultural Conde Duque. Se trata de un evento donde el público no sabe hasta el último momento quién será el encargado de realizarlo. Una incógnita que poco a poco las cuentas en las redes sociales de la organización van desvelando dando pistas pero manteniendo el secreto hasta el final. Los años anteriores fueron los artistas Vetusta Morla, Morgan, María José Llergo, Carolina Durante y Kiko Veneno.

'Algo inesperado' en los Veranos de la Villa VERANOS DE LA VILLA

Más información: Dónde: En el patio central del Centro Cultural Conde Duque

Cuándo: El 14 de agosto a las 21.30 horas

Precio: Gratuito

Del 14 al 17 de agosto Antonio Carmona y Café Quijano para celebrar las fiestas de La Paloma

Cuando llegan las fiestas de La Paloma, el barrio de La Latina se transforma: las calles se llenan de música, tradición y, sobre todo, de un bullicio contagioso. El jueves 14 de agosto, a las 23:00 horas, el centro de Madrid recibirá a Antonio Carmona; y el sábado 16, a las 00:00 horas, será el turno de Café Quijano. Todo ello estará acompañado por sesiones de DJ y el inconfundible ambiente castizo que envuelve estas celebraciones, poniendo el broche de oro a las últimas de las tres grandes fiestas del Madrid más céntrico.

Tres chulapos brindan celebrando las fiestas de Madrid Centro EFE

Más información: Consulta aquí la programación completa de las fiestas de La Paloma

El viernes 15 y el sábado 16 de agosto El fuego que hipnotiza y deslumbra con luz, magia y movimiento

El Matadero acoge el estreno en España de un espectáculo al aire libre de la prestigiosa compañía irlandesa Rogu, considerada una de las mejores del mundo. Inspirada en la danza, las artes marciales y las técnicas de magia, la formación presenta 'Mobius', un hipnótico viaje visual de fuego, luz y movimiento. A través de una serie de rutinas coreografiadas, el público disfrutará de impresionantes exhibiciones de ilusión, maestría técnica y destreza, así como de espectaculares efectos pirotécnicos con chispas y llamas.

Una parte del espectáculo 'Mobius', un hipnótico viaje visual de fuego, luz y movimiento ROGU

Más información: Dónde: En la plaza del Matadero Madrid

Cuándo: El viernes 15 y el sábado 16 a las 21.00 horas

Precio: Gratuito

El sábado 16 y el domingo 17 de agosto Un amor incondicional en una obra de títeres

El Teatro de Títeres de El Retiro acoge los sábados y domingos una programación que incluye representaciones a cargo de compañías tanto a nivel nacional como internacional. Una selección de obras de títeres y marionetas, pensadas para el disfrute de los más pequeños y pequeñas. El sábado 16 y el domingo 17 se podrá disfrutar de 'El viaje de Isabela', creada por la emblemática compañía La Tartana. Cuenta la historia de Isabela, de sus devenires y viajes, y del duelo entre el verdadero amor representado en Ricaredo, su joven amante que demuestra un amor incondicional y que recorre medio mundo en su búsqueda, en oposición a otro pretendiente cuyos sentimientos no son tan nobles.

La obra 'El viaje de Isabela' TEATRO DE TÍTERES DE EL RETIRO

Más información: Dónde: En el teatro de Títeres de El Retiro

Cuándo: El 16 y 17 agosto a las 20.00 horas

Precio: Gratuito

Hasta el 11 de septiembre 70 grandes títulos esperan sorprenderte en Cibeles en cine

El ciclo Cibeles de cine regresa a la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de nuevo este verano para celebrar su décimo aniversario con una amplia programación que incluye más de 70 títulos con grandes clásicos, cine de culto, éxitos de temporada y cine familiar. Este fin de semana se verán proyectadas a las 22.00 horas: 'El 47', el jueves 14 de agosto; 'Nosferatu', el 15; 'Flow, el mundo que salvar', el 16; y 'Desayuno con diamantes', el 17.

La sala de cine de 'Cibeles en cine' AYUNTAMIENTO

Más información: Dónde: En la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles

Cuándo: Todos los días a las 22.00 horas

Precio: Entre 6 y 22 euros

El sábado 16 de agosto El Festival de San Lorenzo, una programación que busca emocionar y disfrutar

El Festival de San Lorenzo trae este fin de semana una programación completa y variada. Este viernes, la Sala de Cámara del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial acogerá el homenaje de La Ritirata al tricentenario de la muerte de Alessandro Scarlatti, con el estreno en España de una selección de la ópera 'Escipión'('Scipione nelle Spagne'), centrada en la clemencia del general romano durante la toma de Cartagena en el 209 a.C. El sábado, la Sala Sinfónica del mismo teatro celebrará el centenario de 'La Calesera', zarzuela icónica de Francisco Alonso, presentada en versión concierto por la orquesta y coro de L’Operamore. Finalmente, el domingo, La Madrileña y el contratenor Carlos Mena, bajo la dirección de José Antonio Montaño, cerrarán la programación con 'Dixerunt, Italia en la corte española', un recorrido por la obra del compositor italo-español Francesco Corselli.

El broche de oro llegará el domingo con Dixerunt, Italia en la corte española, un programa a cargo de La Madrileña y el contratenor Carlos Mena FESTIVAL DE SAN LORENZO

Más información: Dónde: En el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial

Cuándo: De viernes a domingo, a las 20.30 horas

Precio: Entre 10 y 25 euros

Desde el 15 de agosto Una comedia sobre los conflictos familiares en un contexto contemporáneo

El Teatro Alcázar acoge hasta el año que viene la puesta en escena de 'Un Dios Salvaje', una versión de la exitosa obra de la dramaturga francesa Yasmina Reza. Con las interpretaciones de Luis Merlo, Natalia Millán, Juanan Lumbreras y Clara Sanchis, esta obra explora, con humor y agudeza, los conflictos sociales, familiares y la naturaleza humana en un contexto contemporáneo. La trama se desarrolla cuando dos parejas se reúnen para resolver un incidente ocurrido entre sus hijos. La conversación comienza de manera civilizada, con un tono de tolerancia y comprensión, pero rápidamente se transforma en una lucha sin control.

El reparto de la obra 'Un dios salvaje' TEATRO ALCÁZAR

Más información: Dónde: En el teatro Alcázar

Cuándo: De miércoles a viernes a las 20.00 horas; sábados a las 18.00 y a las 20.00; y el domingo, a las 18.00.

Precio: Entre 21 y 31 euros

Este fin de semana Leganés cierra sus fiestas con Omar Montes y Vicco

Este fin de semana, numerosas localidades de la Comunidad de Madrid se llenan de celebraciones. En Leganés, las fiestas continúan hasta el domingo con propuestas para todos los gustos. El miércoles 14 de agosto tendrá lugar el festival los 40 Urban Party, con las actuaciones de Omar Montes, Alexis & Fido y Ptazeta; mientras que el viernes 16 será el turno del concierto de Vicco. Por su parte, Buitrago de Lozoya da inicio a sus fiestas con actividades como el concurso de playback y la música en directo de diferentes orquestas, animando sus calles con un ambiente festivo que durará todo el fin de semana.

Fiestas de Nuestra Señora de Buarque GUILLERMO NAVARRO

Más información: Consulta aquí el programa completo de las fiestas de Leganés

Consulta aquí el programa completo de las fiestas de Buitrago de Lozoya

De viernes a domingo La fuente de luces del Parque Europa de Torrejón se vuelve a encender un verano más

La fuente cibernética de Parque Europa de Torrejón de Ardoz vuelve a iluminar las noches de verano. Todas las noches de los fines de semana a las 22.30 horas, se convierte en uno de los escenarios por excelencia de las noches estivales con su mítico espectáculo gratuito. El show combina agua, luz y sonido y cuenta con tres espectáculos diferentes: 'Locos X los 80', para disfrutar los viernes; 'Energy', para los sábados; y Hapiness, para cerrar la semana.

Uno de los espectáculos de la fuente del Parque Europa AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN

Más información: Dónde: En el Parque Europa de Torrejón de Ardoz

Cuándo: De viernes a domingo, a las 22.30 horas

Precio: Gratuito

Todos los días Huye del calor en un entorno natural

El Pantano de San Juan, ubicado al sur de la ciudad, es un embalse artificial de más de 14 kilómetros. Se encuentra en la localidad de San Martín de Valdeiglesias y es una de las zonas de baño más populares de la Comunidad de Madrid, atrayendo a numerosos visitantes durante el verano. Además, este espacio es ideal para practicar actividades acuáticas y al aire libre, como kayak, paddle surf o deportes náuticos en barco, entre ellos el wakeboard. También cuenta con varias playas, como la Virgen de la Nueva, galardonada con bandera azul, y la playa del Muro.

Pantano de San Juan Tania Sieira

Más información: Dónde: Las zonas de baño del Pantano de San Juan son la playa de Virgen de la Nueva, galardonada con bandera azul, y la playa del Muro.

Cuándo: Vigilancia diaria de 12.00 a 20.00 horas.

Precio: Gratuito