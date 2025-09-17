El PSOE y Junts se citan en Suiza tras el ultimátum de Puigdemont

En un momento de máxima tensión en las relaciones entre el Gobierno y Junts, ambas partes activan su foro de interlocución, la mesa de Suiza. Esta reunión, que operan como hilo conductor y en la que se citan con periodicidad mensual, se antoja ... clave esta vez. Es un punto de inflexión en las relaciones. Después de que Junts diera al traste con la medida estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, impidiendo siquiera debatir la reducción de la jornada laboral, y en vísperas de que Podemos tumbe la próxima semana la delegación de competencias en inmigración para Cataluña, Carles Puigdemont ve que las carpetas abiertas con el Gobierno no avanzan o se cierran sin resultados. Todavía queda pendiente la oficialidad del catalán en las instituciones europeas que se comprometió a cambio de hacer presidenta del Congreso a Francina Armengol.

Ahora, en vísperas de negociaciones clave para el techo de gasto y los Presupuestos Generales del Estado, Junts quiere hacer valer sus siete votos decisivos para volver a poner al Gobierno contra las cuerdas. Un apoyo necesario para la continuidad del Sánchez en la Moncloa.

Tras el ultimátum del pasado lunes de Junts, que confirmaban que no apoyarían ninguna medida propuesta por los socialistas, José Luis Zapatero y Juan Francisco Serrano, equipo negociador del PSOE, se reunirán este jueves en Suiza con Puigdemont, Jordi Turull y Miriam Nogueras para retomar los acuerdos pendientes y solucionar las disputas actuales que han provocado la derrota del Gobierno en la ley estrella de la vicepresidenta segunda.

Desde Junts llevaban muchos meses avisando al PSOE de que las cosas no iban bien. La falta de avances en lo acordado, las derrotas parlamentarias y las complicadas reuniones que, primero con Santos Cerdán y luego con José Luis Zapatero, tensaron mucho la situación a nivel interno en el partido independentista. Tanto que desde el partido liderado por Carles Puigdemont se decidió «cambiar la estrategia», como afirmó un dirigente al más alto nivel de Junts, y pasar de la predisposición de hablar al «no a todo, hasta nuevo aviso».

Esto ya sucedió, la semana pasada, con la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz que finalmente se vio rechazada. Obviamente, cuando sea «bueno para Cataluña» o cuando consigan «algo a cambio», cambiarán al sí o la abstención, según indican fuentes del partido. Algo que ya ocurrió en enero del año pasado con dos decretos leyes, a cambio del traspaso de las competencias en inmigración, que dieciocho meses después sigue sin ejecutarse.

Exigencias a Sánchez

Esta estrategia tiene como objetivo hacer ver a Sánchez que «ya no pueden contar» con ellos a menos que, en un tiempo récord, que «se pongan las pilas y cumplan todo lo que han incumplido hasta ahora». Un ultimátum para que las exigencias que por ahora se han quedado en el tintero -la vuelta de Puigdemont a España, la oficialidad del catalán en la UE o la transferencia de las competencias de inmigración- puedan cumplirse lo antes posible.

La reunión de este jueves, llevada en secreto hasta el momento, tratará de resolver los conflictos actuales entre PSOE y Junts. La necesidad del Gobierno de sacar adelante las votaciones en el Congreso de los Diputados ya ocasionó una reunión nunca antes vista entre Salvador Illa, presidente de Cataluña, con Puigdemont en Bruselas. Una cita que estuvo marcada por los detalles relacionados con el independentismo: se llevó a cabo sin banderas en el saludo inicial o en el interior de la sala donde se produjo y, al finalizar la reunión, el líder de Junts abandonó el lugar en coche con una matrícula conmemorativa del referéndum ilegal del 1-O-2017.