Última hora
El PSOE envía a Zapatero a Suiza para reunirse con Puigdemont tras el ultimátum de Junts

El PSOE y Junts se citan en Suiza tras el ultimátum de Puigdemont

Zapatero se reunirá con el bloque duro de Junts para resolver la situación de bloqueo

Illa presiona a los jueces para que apliquen la amnistía a Puigdemont y no lo detengan si vuelve

El 'expresident' Carles Puigdemont, en Bruselas
Joan Guirado

En un momento de máxima tensión en las relaciones entre el Gobierno y Junts, ambas partes activan su foro de interlocución, la mesa de Suiza. Esta reunión, que operan como hilo conductor y en la que se citan con periodicidad mensual, se antoja ... clave esta vez. Es un punto de inflexión en las relaciones. Después de que Junts diera al traste con la medida estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, impidiendo siquiera debatir la reducción de la jornada laboral, y en vísperas de que Podemos tumbe la próxima semana la delegación de competencias en inmigración para Cataluña, Carles Puigdemont ve que las carpetas abiertas con el Gobierno no avanzan o se cierran sin resultados. Todavía queda pendiente la oficialidad del catalán en las instituciones europeas que se comprometió a cambio de hacer presidenta del Congreso a Francina Armengol.

