Suscribete a
ABC Premium

Los independentistas ven «agotada» la vía de la negociación con el mediador en el extranjero

En enero le dieron un voto de confianza al PSOE por petición del intermediario retirando la cuestión de confianza

Junts mantendrá a Sánchez pero sin Presupuestos tras la reunión de Suiza con Zapatero

Puigdemont, Nogueras y Turull en el Parlamento Europeo
Puigdemont, Nogueras y Turull en el Parlamento Europeo ABC
Joan Guirado

Joan Guirado

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La de hoy «puede ser una de las últimas reuniones», dice un alto dirigente de Junts a ABC, tras constatar que «no se producen los avances que se deberían producir». «Este mecanismo estaba pensado para acompañar a los acuerdos -indican- que no se ... están cumpliendo en la gran mayoría de los casos».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app