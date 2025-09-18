Los independentistas ven «agotada» la vía de la negociación con el mediador en el extranjero

La de hoy «puede ser una de las últimas reuniones», dice un alto dirigente de Junts a ABC, tras constatar que «no se producen los avances que se deberían producir». «Este mecanismo estaba pensado para acompañar a los acuerdos -indican- que no se ... están cumpliendo en la gran mayoría de los casos».

Los de Carles Puigdemont llevan varios meses dando votos de confianza al Partido Socialista por expresa petición del mediador internacional, Francisco Galindo Vélez. Aunque la confianza, señalan fuentes del partido, hace mucho tiempo que es «prácticamente inexistente».

Ahora, tras todo lo que llevamos de 2025 «dando oxígeno al Gobierno para cumplir con todo lo que no han cumplido», en la organización liderada por Puigdemont consideran que «es el momento de hacer una reflexión profunda».

«Ya es hora de que pasen cosas», indican esas mismas fuentes, en línea con la amenaza que profirió hace unos días el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de cara también al próximo debate de política general en Cataluña, previsto para los días 7, 8 y 9 de octubre.

En enero, después de unos días de tensión entre los dirigentes socialistas y los del partido de Carles Puigdemont, los catalanes acabaron retirando su propuesta para solicitar a Pedro Sánchez que se sometiera a una cuestión de confianza. El mediador Galindo les pidió que dieran marcha atrás para dar recorrido a la negociación.