Junts aspira a atraer a otros socios de la investidura al frentismo contra Sánchez

Junts ya ejerce de oposición. Lo dejó claro este jueves, durante el interrogatorio al presidente del Gobierno en su comparecencia ante la comisión de investigación de la operación Delorme en el Senado, el portavoz separatista en la Cámara Alta, Eduard Pujol. Los posconvergentes aspiran a ... que ese «primer paso» que han dado ellos, «que nadie se atrevía a dar hasta ahora», permita a otros socios «como el PNV, Coalición Canaria o Podemos perder el miedo».

Los de Carles Puigdemont llevaban muchos meses avisando al PSOE de que las cosas no iban bien. Que su paciencia se estaba agotando. Y que tarde o temprano, empujados por las bases y por el mundo municipal, la dirección tendría que acabar tomando una decisión que se tomó el lunes durante la reunión extraordinaria celebrada en Perpiñán (Francia). Más de un 86% de las bases lo refrendaron en una consulta cuyos resultados se dieron a conocer el jueves.

Sin los siete apoyos de los representantes de Junts en el Congreso, Sánchez pierde la mayoría que le permitió salir investido de nuevo tras las elecciones del 23 de julio de 2023. Por lo que prácticamente todas las votaciones promovidas por el Gobierno, principalmente las de gran importancia como los Presupuestos Generales del Estado, la reforma de la justicia impulsada por Félix Bolaños o la norma para ejercer un mayor control sobre los medios de comunicación privados. En la práctica, explican en algunos de las formaciones citadas anteriormente , supone «la liquidación de la legislatura».

En el partido que lidera Puigdemont han roto su acuerdo con el PSOE de Sánchez «por el incumplimiento» del pacto alcanzado hace dos años en Bruselas. Un conjunto de medidas firmadas por Santos Cerdán -hoy en prisión provisional- y Jordi Turull que, según ellos, no se han ejecutado en todo su conjunto. Pero pese a esa queja de Junts, lo cierto es que, durante estos 22 meses de matrimonio forzoso, los separatistas han logrado grandes contrapartidas a cambio de mantener al presidente en La Moncloa como la ley de amnistía.

Pero pese a la excusa esgrimida por los catalanes para romper el acuerdo, justificando así la decisión avalada por las mismas bases que en su momento avalaron el acuerdo de Bruselas, la ruptura llega en un momento extremadamente delicado para los socialistas.

Con sus dos últimos secretarios de Organización encausados por corrupción, uno de ellos en la cárcel, y con el Tribunal Supremo trasladando a la Audiencia Nacional que investigue un supuesto «blanqueo» de los pagos en metálico en el PSOE, el cerco judicial sobre Ferraz está haciendo mella también en la relación del partido con sus socios parlamentarios. Y ahí es donde Junts aspira a que otros partidos se desmarquen de Sánchez.

Elecciones anticipadas

Fuentes cercanas a Carles Puigdemont consideran que «se dan las circunstancias» para «añadir presión» al Gobierno. Y que «el paso que hemos dado nosotros, que nadie se atrevía a dar hasta ahora, puede facilitar que otros partidos acaben haciendo lo mismo». De tal forma que «evidencien aún más la soledad y la debilidad de Sánchez». En Waterloo (Bélgica) opinan que tanto el PNV, como Podemos com Coalición Canaria, «tienen motivos diferentes» para retirar su apoyo al Ejecutivo, bien sea por «cuestiones ideológicas, incumplimientos electorales o su apuesta contra la corrupción».

Junts quiere que Sánchez adelante las elecciones generales, disolviendo las Cortes y precipitando la cita con las urnas, prevista para 2027. Pero esa es una prerrogativa del presidente del Gobierno. Y salvo una moción de censura, que genera mucho rechazo en la dirección de Puigdemont, nadie puede forzar ese adelanto, ni tan siquiera forzando a Sánchez a convocar una cuestión de confianza y que este la perdiera.

Coalición Canaria, tras la decisión de Junts, volvió a plantear al líder socialista esta opción, que en enero de este año generó un gran cisma político, cuando los de Nogueras lo plantearon en el Congreso y Francina Armengol dilató el debate en la Mesa, hasta que finalmente, en un gesto por el diálogo, los separatistas la acabaron retirando. Los posconvergentes no se plantean volver a pedir a Sánchez que someta a debate si sigue contando con el respaldo de la mayoría del Parlamento, al entender que con la ruptura del acuerdo por su parte ya no cuenta con los apoyos necesarios para seguir gobernando.

En Waterloo consideran que solo la alineación de otros socios a su posición, evidenciando así que «lo único que puede hacer Sánchez es mantenerse en el poder, no gobernar», puede mover al presidente del Gobierno a precipitar el final de la legislatura. Desde Junts, sin embargo, no harán ningún movimiento para convencer a otros socios, como tampoco, por ahora, se acercarán al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, la única alternativa viable.