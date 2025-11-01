Suscribete a
ABC Premium

Junts aspira a atraer a otros socios de la investidura al frentismo contra Sánchez

El partido de Carles Puigdemont cree haber «abierto camino» para que otros partidos les sigan

La militancia de Junts avala romper con el PSOE

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, el lunes en Perpiñán (Francia)
El presidente de Junts, Carles Puigdemont, el lunes en Perpiñán (Francia) EFE
Joan Guirado

Joan Guirado

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Junts ya ejerce de oposición. Lo dejó claro este jueves, durante el interrogatorio al presidente del Gobierno en su comparecencia ante la comisión de investigación de la operación Delorme en el Senado, el portavoz separatista en la Cámara Alta, Eduard Pujol. Los posconvergentes aspiran a ... que ese «primer paso» que han dado ellos, «que nadie se atrevía a dar hasta ahora», permita a otros socios «como el PNV, Coalición Canaria o Podemos perder el miedo».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app