La militancia de Junts avala romper con el PSOE

La militancia de Junts ha avalado romper con el PSOE, tal y como propuso la dirección, reunida en Perpiñán (Francia) el lunes, encabezada por Carles Puigdemont. El resultado de la consulta a las bases, celebrada telemáticamente entre ayer y este jueves, no ha ... dejado lugar a la duda, el 86,98% de los militantes de Junts que ha participado lo ha hecho por el 'sí' a la pregunta: «¿Estás de acuerdo con la propuesta de la dirección nacional de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos de sus compromisos?».

Según ha informado Junts en un comunicado, el 86,98% de los afiliados ha respaldado la iniciativa de Puigdemont, el 10,22% la ha rechazado y el 2,8% ha optado por un voto en blanco. De esta manera, no ha habido sorpresas en el resultado y el expresidente de la Generalitat, fugado de la Justicia desde 2017 y, hasta ahora, socio del PSOE en el Congreso tendrá, a partir de hoy, las manos libres para dar instrucciones para que los siete diputados de su formación en la Cámara Baja ejerzan una oposición todavía más beligerante contra el Gobierno que preside Pedro Sánchez.

✅ Els afiliats de Junts per Catalunya han ratificat la decisió de la direcció de posar punt final a l’acord d’investidura amb el PSOE amb un 86,98% de vots favorables.



RESULTAT DE LA CONSULTA:

🗳Participació: 66,29%



✅ 86,98% SI

❌ 10,22% NO

➖ 2,80% En blanc pic.twitter.com/0cHaUYcYZ6 — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) October 30, 2025

La consulta ha tenido una participación del 66,29%, lo que supone una buena movilización en el seno de la militancia de una formación que sigue a pies juntillas las directrices de su presidente. Aunque la participación ha sido más baja que la que permitió la salida de Junts del Govern de Pere Aragonès en octubre de 2022. Entonces, participó el 79,18% de los militantes. Y el resultado fue más ajustado de lo previsto: 55,73% de las bases optó por romper con ERC y el 42,3% lo hizo por mantener el gobierno de coalición con los de Oriol Junqueras.

En este caso, ha sido Puigdemont, con Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, quien ha liderado la ruptura con el PSOE, por considerar que los socialistas no están cumpliendo con el llamado acuerdo de Bruselas, que permitió la investidura de Sánchez gracias a los votos de los diputado de Junts. Nadie relevante ha defendido públicamente el 'no' en la consulta (a diferencia de lo que ocurrió ante la pregunta planteada para abandonar el Govern).

Con este resultado, Puigdemont se ve reforzado en su apuesta de volver a la confrontación con el Ejecutivo, aunque esta estrategia no pase, por el momento, de grandes palabras y advertencias a Sánchez recordándole que ha perdido la mayoría de la investidura (que, en realidad, ya perdió cuando Podemos se distanció de Sumar). Por ejemplo, ninguno de los consejeros a propuesta de Junts, todos afines al ex presidente autonómico catalán, en las empresas con participación del Estado dejará su cargo. No hay concreción en relación a lo que supondrá «romper» con el PSOE.