La militancia de Junts avala romper con el PSOE con el 86,98% de los votos

La militancia de Junts avala romper con el PSOE

El 86,98% de los afiliados respalda la decisión de Puigdemont de finiquitar la relación con Sánchez

Sánchez ofreció cuatro medidas a Puigdemont para evitar la ruptura

Carles Puigdemont, acompañado de Jordi Turull y Míriam Nogueras, antes de la conferencia pronunciada el lunes en Perpiñán (Francia)
Carles Puigdemont, acompañado de Jordi Turull y Míriam Nogueras, antes de la conferencia pronunciada el lunes en Perpiñán (Francia) Miquel Muñoz
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

La militancia de Junts ha avalado romper con el PSOE, tal y como propuso la dirección, reunida en Perpiñán (Francia) el lunes, encabezada por Carles Puigdemont. El resultado de la consulta a las bases, celebrada telemáticamente entre ayer y este jueves, no ha ... dejado lugar a la duda, el 86,98% de los militantes de Junts que ha participado lo ha hecho por el 'sí' a la pregunta: «¿Estás de acuerdo con la propuesta de la dirección nacional de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos de sus compromisos?».

