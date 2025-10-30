Suscribete a
Junts perpetúa sus cargos en las empresas participadas por el Estado a pesar de la «ruptura» con el PSOE

Puigdemont frenó el debate interno de la dirección sobre este asunto en la reunión celebrada en Perpiñán

Ramon Tremosa, Elena Massot, Pere Soler, Miquel Calçada y, en la imagen grande, Eduard Gràcia
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

La ruptura de Junts con el Gobierno y el PSOE, escenificada el lunes en Perpiñán (Francia) y que deja más débil políticamente a Pedro Sánchez en el Congreso, no se traducirá, sin embargo, en la salida de los miembros a propuesta de aquel ... partido de las empresas con participación pública del Estado. Ninguno de los cinco afines a Carles Puigdemont, que accedieron a sus cargos gracias a pactos con los socialistas, se moverá de su asiento. El ex presidente catalán impidió que la dirección debatiera sobre el asunto en la reunión de la ciudad francesa.

