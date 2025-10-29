Suscribete a
Sánchez ofreció cuatro medidas a Puigdemont para evitar la ruptura

El presidente del Gobierno presentó la negociación con Alemania sobre el catalán en la UE como un avance

Las balanzas fiscales, agilizar la amnistía en el Tribunal Constitucional y una ley sobre inmigración asumible por Podemos, los otros compromisos

Puigdemont rompe con el PSOE y afirma que Sánchez «podrá tener el poder, pero no podrá gobernar»

Sánchez y Puigdemont en el Palau de la Generalitat en 2016
Joan Guirado

Joan Guirado

Madrid

Cuando el PSOE comprobó que, por primera vez en más de un año, Junts no iba de farol con su amenaza de romper, Pedro Sánchez activó toda la maquinaria para salvar la mayoría de la investidura. Fue el miércoles, tras escuchar a Míriam Nogueras ... en la sesión de control, decir aquello de «menos hablar del cambio de hora y más de la hora del cambio«. Ahí empezó una ofensiva sin éxito, que duró hasta prácticamente el lunes, con promesas y propuestas que permitieran a Carles Puigdemont calmar a los suyos. Pero esos intentos llegaron cuando »ya era demasiado tarde«, explican fuentes de Junts.

