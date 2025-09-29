El juez también pide al Instituto de Empresa que envíe los correos de la asesora de Begoña Gómez

El juez que investiga a Begoña Gómez y a su asesora personal contratada por Moncloa, Cristina Álvarez, ha solicitado a Instituto de Empresa (IE), la universidad privada donde la mujer de Pedro Sánchez dirigió su departamento IE África Center, que también remita todos los correos ... que intercambiase Álvarez con ellos.

En la pieza separada donde investiga a ambas por malversación de caudales públicos, y de la que ha avisado que si termina en juicio debería asumirlo un jurado popular, el magistrado ha solicitado al IE, igual que hizo con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), «los correos electrónicos enviados por Cristina Álvarez a dicho organismo y los remitidos a la misma, para su posterior análisis por la UCO y su posterior informe».

Noticia Relacionada Los 'mails' de la asistente de Begoña Gómez son clave en la malversación Javier Lillo El juez considera que los que cruzó con la Complutense y con patrocinadores como Reale Seguros son «indicios fundados y sólidos»

Begoña Gómez fue la directora ejecutiva del África Center entre 2018 y 2022. En esta causa -desgajada de la principal en la que Gómez está investigada por delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional por si aprovechó la llegada de su marido a la Presidencia para impulsar su carrera profesional- el magistrado madrileño aborda si la mujer de Sánchez y su asesora, nombrada directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, pudieron desviar fondos públicos porque Álvarez se dedicara a funciones en favor de intereses profesionales o privados de Begoña Gómez no previstos en su puesto.

Así, en esta investigación por malversación vio que los hasta 121 correos que Álvarez intercambió con el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio, y a los que éste se refirió cuando fue a declarar como testigo, suponen "indicios fundados y sólidos" de que la asesora se dedicó a funciones privadas de Gómez y, por tanto, la actuación de ambas fue delictiva.

Después de recibir dichos correos de la universidad pública madrileña donde Gómez codirigió una cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC), y que versaban sobre dicho asunto, el magistrado pide ahora al Instituto de Empresa las comunicaciones que tuviera con Cristina Álvarez para ver si allí también fue su "persona de confianza" que pidió recibir los correos, como ocurrió en la UCM según relató el propio Doadrio en sede judicial.

Cabe recordar que el juez tuvo como investigado presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación de IE Business School, Juan José Güemes, en la pieza principal del caso Begoña, aunque acabó desimputándole siguiendo las indicaciones de la Audiencia Provincial.