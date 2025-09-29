Suscribete a
El juez también pide al Instituto de Empresa que envíe los correos de la asesora de Begoña Gómez
El temporal de lluvias en el litoral desborda el barranco de la Saleta, en Valencia, y provoca retrasos en la red ferroviaria

El juez también pide al Instituto de Empresa que envíe los correos de la asesora de Begoña Gómez

Juan Carlos Peinado solicitará a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que revise las comunicaciones de Cristina Álvarez con la universidad privada

Begoña Gómez planta al juez Peinado pese a que la citó presencialmente

Carmen Lucas-Torres y Javier Lillo

El juez que investiga a Begoña Gómez y a su asesora personal contratada por Moncloa, Cristina Álvarez, ha solicitado a Instituto de Empresa (IE), la universidad privada donde la mujer de Pedro Sánchez dirigió su departamento IE África Center, que también remita todos los correos ... que intercambiase Álvarez con ellos.

