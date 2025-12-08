Suscribete a
ABC Premium

ENTREVISTA

Javier López: «Venezuela es a todas luces una dictadura, robaron las elecciones»

El vicepresidente socialista del Parlamento Europeo cree que la UE «no ha estado a la altura» con Gaza y apuesta por «europeizar» la política española

Isabel Benjumea: «Los fondos de recuperación son la grandísima oportunidad perdida para España»

Javi López, vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado del PSOE, posa en los pasillos de la institución en Estrasburgo
Javi López, vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado del PSOE, posa en los pasillos de la institución en Estrasburgo abc
Patricia Romero

Patricia Romero

Estrasburgo (Francia)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Javier López (Madrid, 1985) se muestra modesto al ser felicitado por su nominación a eurodiputado del año en los premios de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP). La comparte con otros dos políticos que, a su juicio, «también hacen muy buen trabajo» y que ... son Nicolás Pascual de la Parte (PP) y Vicent Marzà (Compromís). El socialista está «muy agradecido» por el reconocimiento, pero admite que es un trabajo en equipo. «Aquí solo eres influyente construyendo complicidades y haciendo lazos», confiesa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app