Javier López: «Venezuela es a todas luces una dictadura, robaron las elecciones»

Javier López (Madrid, 1985) se muestra modesto al ser felicitado por su nominación a eurodiputado del año en los premios de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP). La comparte con otros dos políticos que, a su juicio, «también hacen muy buen trabajo» y que ... son Nicolás Pascual de la Parte (PP) y Vicent Marzà (Compromís). El socialista está «muy agradecido» por el reconocimiento, pero admite que es un trabajo en equipo. «Aquí solo eres influyente construyendo complicidades y haciendo lazos», confiesa.

—Von der Leyen fue más allá de lo que se esperaba la izquierda en el debate del estado de la Unión Europea en septiembre y propuso suspender la parte comercial del acuerdo de asociación con Israel. Hasta entonces, estuvo en una posición más lejana a la que tenía, por ejemplo, el Gobierno español.

—La Unión Europea con Gaza ha estado profundamente dividida y mi sensación es que no ha estado a la altura de los graves crímenes de guerra que se estaban cometiendo a las orillas del Mediterráneo. Se estaba cometiendo un genocidio en directo. Y frente a eso, Europa no ha tenido una posición. Solo algunos pocos países han sido capaces de levantar la voz, y entre ellos España, para denunciar lo que estaba ocurriendo. Finalmente, probablemente arrastrada por los acontecimientos, por la gravedad y la profundidad de lo que estaba ocurriendo en Gaza, también por las enormes movilizaciones que hubo en las calles, incluido España, la UE se movió y Von der Leyen reclamó aquello que el Gobierno de España había hecho antes: sanciones como única forma de presión. Pero igual que con Ucrania hemos estado a la altura y unidos, con Gaza no.

—¿Cómo se ve a Sánchez en Europa? En España se vende, o bien que es una persona con un liderazgo fortísimo o un lastre para los intereses del país.

—El presidente ha sido el político español más influyente en los últimos treinta o cuarenta años a nivel europeo. Fuera de toda duda. Ha estado en la cocina de todas las grandes decisiones que ha tomado Europa en los últimos siete u ocho años. La respuesta a la pandemia, los fondos Next Generation, la invasión de Ucrania… Me parece que es algo objetivo. Probablemente, la salida de los británicos y la debilidad de algunos Gobiernos de nuestro entorno ha permitido a España proyectar más poder en Bruselas, pero las habilidades y el reconocimiento internacional de Sánchez me parecen fuera de toda duda.

—¿Esto se percibe así también en Europa?

—Sí, por supuesto. Y, de hecho, que el PP Europeo tenga como objetivo confrontar con él es una muestra también de que obviamente es el objetivo del rival porque es la gran pieza de la socialdemocracia europea, de los socialistas europeos. No hemos tenido un presidente del Gobierno como mínimo desde los noventa con la capacidad de interlocución y la influencia que tenemos hoy.

—Gaza, Ucrania… Pasemos a Venezuela. ¿Cree que España está perdiendo la oportunidad de encabezar una posición en la UE en relación al régimen de Maduro?

—España siempre ha estado alineada cien por cien con la postura europea sobre Venezuela de denuncia de las gravísimas violaciones de derechos humanos que estaban ocurriendo en el país, de la deriva autoritaria que durante los últimos años se había padecido, de la persecución política a la oposición, de, no solo eso, sino del robo a todas luces delante de todo el mundo de las últimas elecciones presidenciales. Europa, y buena parte del mundo occidental, ha intentado presionar a Venezuela para que se produjera una transición en el país, para que el diálogo entre venezolanos diera paso a una transición democrática en el país.

—Habla usted de violaciones de DD.HH. y de deriva autoritaria. Entonces, ¿en Venezuela hay democracia o no?

—No, es una dictadura. Me parece a todas luces lo que hay en Venezuela. Robaron las últimas elecciones.

—Es inevitable hablar de vivienda.

—Sí, es una de las prioridades de este mandato.

—Y una de las mayores, por no decir la mayor, preocupaciones de España y de muchos otros países de la UE. ¿Es posible hacer una legislación a nivel europeo?

—Sin duda. No tenemos competencias a nivel europeo, pero tampoco la teníamos sobre las vacunas. Eran una urgencia y una emergencia y Europa decidió hacerse cargo. Con el acceso a la vivienda debería ser lo mismo. Hoy es una verdadera emergencia en toda Europa. Las nuevas generaciones —y no es solo un problema de ellas— no pueden acceder a una vivienda con el fruto de su trabajo porque los precios y los salarios tienen una desproporción gigantesca. Reclamamos regulación y financiación para poder levantar un verdadero parque público y que los fondos de cohesión incluyan dinero para vivienda pública. En el pasado hemos financiado polideportivos, carreteras, energías renovables... Hoy, frente a nuevas urgencias, probablemente haya que financiar la defensa europea, pero también la vivienda accesible, que es una prioridad para los ciudadanos.

—En el Parlamento Europeo se ve, a menudo, cómo PP y PSOE llegan a acuerdos. ¿Por qué no es posible ver esto a nivel nacional?

—Ahora que vamos a cumplir 40 años de la entrada de España en el proceso de integración europeo, deberíamos europeizar la política española. Me parece que el tono del debate político español es uno de los grandes problemas. El disenso forma parte de la política, pero eso no quita que la discusión y la conversación puedan ser constructivas y basadas en argumentos y alternativas. Y eso muchas veces falta en la política española. Honestamente, el tono que tiene hoy la oposición en España no lo tiene ninguna oposición en Europa. El nivel de virulencia verbal a la que ha llegado la política española expulsa a muchos ciudadanos de la política y eso es un flaco favor para el conjunto del país. No podemos solucionar todo como si fuéramos un cuadro de Goya, a machetazos.

—¿Ha afectado a la credibilidad de España en Europa nuestra negativa a asumir ese cinco por ciento del PIB que nos pide la OTAN?

—No, no lo creo. Hay algunos países, y no pocos, que opinan como España, pero no han querido levantar la mano para decirlo. Igualmente, todo el mundo sabe que España es un socio fiable en materia de seguridad y defensa. España simplemente ha dicho que no hay que pensar en cifras fetiche para el gasto, sino lo que hay que pensar es en el compromiso con las capacidades que necesitamos y que con todas las capacidades que la OTAN ha pedido nosotros vamos a cumplir y que estamos convencidos de que eso se puede hacer con el dos.

—Y por último, vicepresidente, ¿hay temor en la delegación española del PSOE en Europa a que el caso Koldo, si termina en condena, afecte a las relaciones con sus socios?

—No, la verdad. Es un caso judicializado y habrá que esperar a la sentencia. Yo me alegro de que el partido haya actuado con la máxima contundencia con las personas implicadas. Las grandes dinámicas políticas europeas, el papel de España, el del Gobierno de España y el del PSOE, están muy por encima de un caso que ha afectado a estas personas. La delegación socialista española juega un papel, yo diría, central en cuanto a los equilibrios políticos europeos e imprescindible para la gobernabilidad de Europa. Estoy convencido de que lo continuará jugando.