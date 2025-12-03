Isabel Benjumea: «Los fondos de recuperación son la grandísima oportunidad perdida para España»

España fue el segundo gran receptor de los fondos Next Generation UE, pensados para relanzar las economías más golpeadas por la pandemia. Bruselas asignó a nuestro país un total de 163.800 millones de euros (79.854 en subvenciones y 83.160 en préstamos), de ... los cuales el Gobierno aún no ha solicitado el 57% (93.000 millones). Todo ello a menos de un año de que concluya el plazo —el 31 de agosto— para poder hacerlo. De los ya asignados, según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), más del 67% (110.000 millones) están, además, sin ejecutar. «La gente ya ha perdido la fe en ellos porque no los ve», lamenta la eurodiputada del PP Isabel Benjumea (Madrid, 1982), que denuncia retrasos y falta de transparencia en el plan de la Moncloa.

¿Qué ocurre con los fondos de recuperación?

Es la grandísima oportunidad perdida para España por una obsesión de gestión centralizada, politizada e ideologizada del Gobierno de Pedro Sánchez. Además, ha demostrado una absoluta incapacidad de gestión de su propio plan y ahí están los datos. Quedan nueve meses para que termine el plazo y la Comisión Europea ha sido tajante al decir que no va a haber extensiones. España tiene pendientes de solicitar —no hablamos ya de ejecutar lo recibido— 25.000 millones en subvenciones y 68.000 millones en préstamos a través de cinco solicitudes pendientes en las que ha ido arrastrando retraso tras retraso. A día de hoy, nuestro país es uno de los que tiene la tasa de absorción más baja, un 43,8%. No se hizo un plan pensando en España, se hizo uno pensando en la supervivencia de Sánchez y no se contó con las comunidades autónomas ni con el sector privado.

Habla usted de retrasos. ¿También de falta de transparencia?

Sí, porque, de lo que han recibido, ni siquiera son capaces de ejecutarlo todo. No nos lo quieren contar, no hay datos de ejecución real, de beneficiarios finales, desde agosto del 2021. Lo que el Gobierno publica a través del IGAE son sólo transferencias y pagos comprometidos. Y aun así, si tomamos como referencia esos datos, tenemos ahora mismo el 67% de los fondos asignados sin ejecutar. No es solo la incapacidad para que lleguen los fondos, sino para gestionar los que han llegado y con una opacidad inmensa.

Europa no ha tomado partido activamente, ¿debería hacerlo? Hay pendiente una misión a España.

La Comisión aceptó públicamente que había un problema de transparencia, pero también dijo que es responsabilidad de los Estados hacer ese ejercicio. En el caso español, el Gobierno ha decidido, creo que por tapar su propia incapacidad, que no lo hacía. Se aprobó la idea de hacer una misión a cada uno de los 27 Estados miembros. La de España se pospuso por falta de diputados que se apuntaran, pero no se canceló. Está prevista para otoño del 2026. Lo importante de esas misiones es que hay ciertos fallos en el diseño de los Next en todos los Estados, que no ha habido exigencia absoluta de transparencia. Yo estuve en Italia este verano y lo que ves es su ritmo de ejecución, la colaboración público-privada que ha habido, la creación de un ente independiente…

¿España debería haber creado ese organismo independiente para la gestión que usted menciona?

El PP lo pidió en su día y el Gobierno lo rechazó. Rechazó que hubiera control parlamentario del gasto y la ejecución de los fondos. No quiso contar con las prioridades de las comunidades ni con las propuestas del sector privado y creó en la Moncloa una oficina que fue la que hizo el diseño [del plan] junto con Hacienda y Economía, y lo quiso centralizar.

Precisamente ayer adelantó 'El País' la intención de la Moncloa de renunciar a gran parte de los créditos [en torno al 75% de los préstamos]. ¿Cuántos millones podrían quedarse en el limbo? ¿Qué saben de esa presunta adenda que el Gobierno estaría negociando con la Comisión?

Basándonos en una filtración y a expensas de conocer el contenido final de la adenda, el Gobierno estaría renunciando a más de 60.000 millones de euros, cerca del 40% del total de los fondos. Y sigue sin explicar qué modificaciones va a introducir para no perder los 25.000 millones de euros restantes. Con el relato propagandístico habitual, el Gobierno nos quiere hacer ver que lo hacen por nuestro bien, amparándose en el supuesto éxito de la economía española. Que le pregunten a los autónomos o a las pymes españolas que pierden la oportunidad de acceder a esta financiación. Es la confirmación del fracaso de su gestión, renuncian a estos fondos porque no pueden cumplir los compromisos que ellos mismos adquirieron con Europa.

«Los socialistas quieren un NextGen perpetuo para que se siga enviando dinero a fondo perdido a los Estados porque es la manera de supervivencia de Sánchez»

Optar por esa vía quitaría al Gobierno la presión de tener que aprobar esas reformas a las que se comprometió. La ruptura de Junts con el PSOE las dejó ya en el limbo. ¿Ustedes estarían dispuestos a arrimar el hombro?

El Gobierno es el que presenta a Bruselas un plan de hitos que no negoció con nosotros pese a que pedimos insistentemente ser parte de él si quería contar con nuestro apoyo parlamentario. Y no lo hizo, entiendo, confiado en una mayoría parlamentaria. Lo que no vamos a hacer ahora es aprobar reformas que no creamos que son buenas para España. El Gobierno tendrá que asumir su responsabilidad.

«Uno ve lo que ha hecho España con él y, lamentablemente, no ha tenido como prioridad ni hacernos más competitivos ni crear más puestos de trabajo ni hacer inversión social»

¿En qué se traduciría que el Ejecutivo ni siquiera solicitara esas ayudas?

Era un plan que suponía que tenía que ayudar a recuperar la economía y hacerla más resiliente y competitiva. Pero uno ve lo que ha hecho España con él y, lamentablemente, no ha tenido como prioridad ni hacernos más competitivos ni crear más puestos de trabajo ni hacer inversión social.

Sánchez ha llegado a decir que estos fondos son otros presupuestos más. ¿Está usando estas ayudas a modo de muleta para suplir la falta de presupuestos?

Es lo que decía del uso en beneficio propio de los fondos. Que el Gobierno haya sobrevivido sin los presupuestos porque tenía la inyección de los fondos es una utilización absolutamente en beneficio propio y no de España. No es serio. ¿Qué va a pasar cuando no haya fondos? Los socialistas quieren un Next Generation perpetuo, quieren que se siga emitiendo deuda y quieren que se siga enviando dinero a fondo perdido a los Estados porque esa es la manera de la supervivencia del Gobierno de Sánchez.