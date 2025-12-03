Suscribete a
ABC Premium

eNTREVISTA

Isabel Benjumea: «Los fondos de recuperación son la grandísima oportunidad perdida para España»

A falta de nueve meses para finalizar el plazo, la eurodiputada del PP cree que la renuncia del Gobierno a solicitarlos sería «la confirmación del fracaso de su gestión»

El Ministerio de Trabajo incumplió hace un mes le el pago de 80 millones de fondos UE para proyectos sociales

Benjumea, eurodiputada del PP, en los pasillos del Parlamento Europeo en Estrasburgo
Benjumea, eurodiputada del PP, en los pasillos del Parlamento Europeo en Estrasburgo ABC
Patricia Romero

Patricia Romero

Estrasburgo (Francia)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

España fue el segundo gran receptor de los fondos Next Generation UE, pensados para relanzar las economías más golpeadas por la pandemia. Bruselas asignó a nuestro país un total de 163.800 millones de euros (79.854 en subvenciones y 83.160 en préstamos), de ... los cuales el Gobierno aún no ha solicitado el 57% (93.000 millones). Todo ello a menos de un año de que concluya el plazo —el 31 de agosto— para poder hacerlo. De los ya asignados, según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), más del 67% (110.000 millones) están, además, sin ejecutar. «La gente ya ha perdido la fe en ellos porque no los ve», lamenta la eurodiputada del PP Isabel Benjumea (Madrid, 1982), que denuncia retrasos y falta de transparencia en el plan de la Moncloa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app