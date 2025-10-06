Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Regresan otros 27 españoles que fueron retenidos en Israel por participar en la Flotilla

Iustitia Europa ve motivos para que el juez Peinado pida al Supremo la imputación de Sánchez en el caso de su mujer

Propondrá al resto de acusaciones solicitarlo después de que el magistrado dijera que el «vínculo» entre ambos es fundamental para el delito

La Abogacía del Estado pide archivar el caso Begoña en nombre del delegado del Gobierno de Madrid

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla
El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla EP
Carmen Lucas-Torres

Carmen Lucas-Torres

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iustitia Europa, una de las acusaciones populares de la causa contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, propondrá esta tarde al resto pedir al juez Peinado que eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo pidiendo la imputación de Pedro Sánchez por tráfico de influencias.

Lo hará, según ha explicado a los medios de comunicación presentes en los Juzgados de Plaza de Castilla, el abogado representante de dicha acusación, Luis María Pardo, a tenor del contenido del auto del juez del pasado jueves, en el que Peinado consideró que el «vínculo» entre Begoña Gómez y su marido es «fundamental» para el delito de tráfico de influencias por el que ella está investigada.

Pardo ha adelantado que si el resto de acusaciones no comparte su visión, solicitará al magistrado dividirlas (pues ahora están unidas y bajo la representación de Hazte Oír).

Noticia Relacionada

Esta tarde, Begoña Gómez estaba citada junto a su defensa, igual que la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, para el trámite de que el juez instructor les traslade que la causa en la que se les imputa tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional, en caso de llegar a juicio, será ante un Tribunal del Jurado. Es el mismo procedimiento por el que citó a la mujer de Sánchez el sábado, 27 de septiembre, para transmitirle lo mismo por la línea de la investigación en la que se investiga a Bgoña Gómez y Cristina Álvarez por malversación. Ninguno de los investigados ha acudido a la citación, sino que lo han hecho sus abogados.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app