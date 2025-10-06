La Abogacía del Estado pide archivar el caso Begoña en nombre del delegado del Gobierno de Madrid

La Abogacía del Estado ha presentado un escrito ante el juez de Madrid que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el que pide el archivo de la causa en nombre del delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre, también imputado en la causa.

El magistrado Juan Carlos Peinado mantiene a Martín Aguirre en la línea de la investigación por malversación, la relativa a la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que fue nombrada en julio de 2018 para asistir a Begoña Gómez en su agenda, protocolo y seguridad, aunque, en realidad, según aborda el instructor, se dedicó a aspectos de su interés, profesionales o privados relacionados con la cátedra que la mujer de Sánchez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Martín Aguirre está investigado porque, en el momento del nombramiento de la asesora, estaba en la Secretaría General de Presidencia donde se le designó Directora de Programas. En el escrito de los servicios jurídicos del Estado presentado ante el Juzgado 41 de Madrid, se defiende que, a diferencia de lo que el juez sostiene, Martín Aguirre «no participó de ningún modo» en el nombramiento de Álvarez: «El auto de fecha 5 de mayo de 2025, por el que se admitió a trámite la querella, afirmaba la 'aparente participación' del Excmo. Sr. D. Francisco Martín Aguirre en el nombramiento de Dña. María Cristina Álvarez Rodríguez para desempeñar supuestas funciones privadas de la Sra. Begoña Gómez Fernández con cargo a fondos públicos. Sin embargo, tal premisa es errónea; el Excmo. Sr. D. Francisco Martín Aguirre no intervino de ningún modo en dicho nombramiento, como acreditan las diligencias obrantes en la causa. En efecto, la contratación de Dña. Maria Cristina Álvarez Rodríguez como personal eventual (directora de Programas de la Presidencia del Gobierno, asignada al apoyo de la esposa del Presidente) se formalizó en julio de 2018, mediante propuesta del vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno (D. Alfredo González Gómez, de fecha 11/07/2018) y posterior resolución de nombramiento del Subsecretario de la Presidencia2 (D. Antonio José Hidalgo López, de fecha 16/07/2018)».

Nombrado en 2021

La Abogacía expone, como ya ha hecho en otras ocasiones, que Martín Aguirre fue nombrado en julio de 2021 secretario general de Presidencia, "es decir, tres años después de los hechos objeto de investigación", se lee en el escrito consultado por ABC.

"Por lo tanto, resulta incontrovertido que nuestro representado no tuvo participación ni conocimiento alguno en la decisión de contratar a Dña. Maria Cristina Álvarez Rodríguez en 2018, quedando desvirtuada la única base que se invocó inicialmente para imputarle", añade la Abogacía del Estado.

El juez Peinado ya advirtió a todos los investigados de que la causa por malversación debería ir a juicio ante el Tribunal del Jurado, lo mismo que quiere hacer también con la otra línea de investigación en la que ve indicios de tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional contra Begoña Gómez, para lo que esta tarde la ha citado con el fin de comunicárselo. Está previsto que la mujer del presidente no acuda al Juzgado a la cita de esta tarde, a las 17.30 horas, sino que esté representada por su abogado, Antonio Camacho.

En la línea de la malversación el juez investiga si hubo delito en el nombramiento de Cristina Álvarez, amiga de Begoña Gómez, y en su posterior dedicación a aspectos privados en beneficio de la mujer de Sánchez.

En la del tráfico de influencias, Peinado aborda si la mujer del presidente, por un lado, consiguió una posición en la universidad pública madrileña, UCM, por ser quien era (recibió al rector en la propia Moncloa), así como si manejó influencias para que el empresario Juan Carlos Barrabés, quien recibió contratos públicos a través de Red.es y a quien escribió cartas de recomendación, le ayudara a desarrollar su cátedra de Transformación Social Competitiva.