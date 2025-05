El hermanísimo desmorona el bastión socialista en Extremadura

Más allá del paréntesis de cuatro años en los que el popular José Antonio Monago rompió décadas de monopolio socialista, Extremadura siempre había sido un valor seguro para Ferraz. Uno de sus grandes bastiones. Primero, Ibarra. Después, Fernández Vara ... hasta en dos etapas. Incluso, en 2023, firmando el peor resultado de su historia en la región, el PSOE fue el partido más votado por los extremeños. No sirvió, sin embargo, para evitar que María Guardiola abriese un nuevo paréntesis azul y cambiase, definitivamente, la inercia en la comunidad autónoma.

El apellido Sánchez explica una tendencia a la baja que, hoy, coloca al PSOE de Extremadura en el momento de mayor debilidad de toda su historia. El coqueteo del presidente del Gobierno con los independentistas, con el inaudito beneplácito de un Fernández Vara otrora crítico al sometimiento de Ferraz ante quienes «quieren romper España», hizo mucho daño al partido en una región inundada de promesas incumplidas y condenada a la segunda o tercera fila del tablero político nacional.

La pérdida de la presidencia de la Junta de Extremadura y la marcha de Fernández Vara, marcada también por una grave enfermedad, abrió un nuevo tiempo en el que Miguel Ángel Gallardo no solo no ha terminado de generar ilusión, sino que ha terminado por debilitar las aspiraciones de gobierno de un PSOE desdibujado y lejos de su histórico poderío en la región.

Gallardo, pese a ganar dos primarias en un año, no ha logrado convencer ni a propios ni a extraños. Primero, por lo evidente. Y lo evidente se llama David, y se apellida, también, Sánchez. Él, como presidente de la Diputación de Badajoz fue el máximo responsable de su contratación en el año 2017. Una contratación que siempre ha defendido a pecho descubierto y que ha terminado por envolverle en varios escándalos.

Salvo milagro, se sentará en el banquillo de los acusados por prevaricación y tráfico de influencias. En otra época, sería suficiente para que ya hubiese dimitido, pero no lo ha hecho y, atendiendo a los que más le conocen, no lo hará. Su carácter, rígido e inflexible, del que ha hecho gala en la propia Diputación, no casan con verle dar un paso atrás. Sin embargo, su situación al frente del partido es tan delicada que ni siquiera el banquillo es el peor de sus problemas.

Su deseo de aforarse, deprisa y corriendo, provocando la inmolación de cinco compañeros, después de argumentar durante meses –e incluso 24 horas antes- que no lo haría han terminado por agrietar la estabilidad interna del partido, que siempre ha estado, a lo largo de su precoz mandato, sobre el alambre. Su «cambio de opinión», como él lo define, lo ha puesto en el foco de la opinión pública y ha hecho oler sangre a sus contrarios dentro del partido, que ya han abierto la veda de las críticas, incluso en público.

Toda una provincia en contra

Gallardo se vanagloria de haber vencido en dos primarias. Y así es. Sin embargo, en ambas, pese a ganar a nivel global, perdió con mucha contundencia en la provincia de Cáceres. Su gran poder en territorio pacense, con más peso en el partido, le dio la victoria, pero sin convencer al resto de militantes. Ha tratado de hacer concesiones del gusto de los socialistas cacereños, pero su situación actual ha vuelto a agitar la coctelera.

De hecho, el presidente de la Diputación de Cáceres, el socialista con más poder de la provincia, Miguel Ángel Morales, ha sido el primero en cuestionar los movimientos de Gallardo tras la cascada de renuncias que ha permitido su aforamiento. Admitía estar «muy preocupado» y decía sentir «tristeza» al ver al PSOE de Extremadura en las portadas de todo el país. Y, aunque, quizá, Morales esté ya de vuelta, su poder en territorio cacereño es monumental. No es baladí que, en público, ya haya expresado su malestar.

El otro gran nombre del PSOE regional es José Luis Quintana, delegado del Gobierno y, según medios regionales, el que paró el cese de la subdelegada Maribel Cortés, que era el puesto con el que se iba a «premiar» a una de las sacrificadas de Gallardo, su exjefa de gabinete, Mari Cruz Rodríguez. Una situación esperpéntica, llena de contradicciones, que evidencia la división interna.

Con unas elecciones a dos años vista, la situación del PSOE en Extremadura, que ya venía de los peores resultados de su historia, esboza una fragilidad nunca vista en la región. En público, se cierran filas en torno a Gallardo, pero, a nivel interno, la película es muy distinta. A los que conocen el partido y su manera de funcionar en Extremadura les cuesta creer que Gallardo pueda ser el candidato en 2027 para tumbar a Guardiola. Aunque, al secretario general todavía le queda, en su poder, un as bajo la manga, que le blinda más que cualquier aforamiento. El que le acompañará en el banquillo de los acusados comparte apellidos con el presidente del Gobierno.