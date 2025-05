La huida hacia adelante que protagoniza Miguel Ángel Gallardo no solo representa un fraude de ley, un atajo a través del cual evitar el banquillo de los acusados al que le conduce su papel protagonista en la trama del hermano de Pedro Sánchez, sino que amenaza con socavar lo que hasta ahora representaba uno de los principales feudos socialistas, conocido por su transversalidad ideológica y su moderación. La escalada de Gallardo, desde la Diputación de Badajoz hasta la Asamblea autonómica, en busca de aforamiento y dilación procesal corrompe el cuerpo electoral de un partido que no representa ya a sus votantes, sino a un líder regional cuya operación de rescate implica el sacrificio personal de quienes lo rodean. Tiene a quien parecerse el secretario general de los socialistas extremeños, alumno aventajado de quien desde La Moncloa y Ferraz ha pervertido las siglas y la historia de su partido en provecho propio. No es socialismo, sino personalismo.

