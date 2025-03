El Gobierno rebaja su órdago a ERC y Bildu por la 'ley mordaza'

PSOE y Unidas Podemos se verán hoy las caras con ERC y Bildu en la que iba a ser la última ponencia de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, comúnmente conocida como 'ley mordaza'. Pero al cierre ... de esta edición los socialistas rebajaban su órdago y abrían la puerta a negociar durante una semana más al comprobar que sus socios independentistas no movían un ápice su postura sobre los cuatro puntos que bloquean el acuerdo prácticamente desde el principio. Esto es, el uso de pelotas de goma, las sanciones por faltas de respeto y por desobediencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y las devoluciones en caliente. «Estamos negociando, para eso se convoca también la ponencia. Si mañana (por hoy) no se resuelve, se convocará otro día más de ponencia», señalaban ayer fuentes del Grupo Socialista.

Tanto ERC como Bildu redoblan su pulso al Gobierno insistiendo en que esos puntos son «nucleares» y en que no apoyarán la reforma sin un acuerdo sobre ellos. «No vamos a ser cómplices de mantener una ley tan lesiva en vigor aceptando una reforma 'light' de la 'ley mordaza'. Es un sinsentido quedarnos a medias cuando las fuerzas de izquierdas nos comprometimos a derogar la 'ley mordaza'», señaló el diputado Jon Iñarritu (Bildu) en ETB 2. «La reforma propuesta es insuficiente. Tenemos los votos suficientes para derogar la 'ley mordaza' y hacer una ley progresista que garantice los derechos y libertades de la ciudadanía. Falta voluntad política. El PSOE se opone a ir más allá por las presiones de los sindicatos más ultras», añadió. En línea similar se posicionan fuentes de ERC.

Los letrados piden tiempo

Ante este panorama, los socialistas rebajaron el tono y pasaron de amenazar con llevar la reforma a la Comisión de Interior y luego al pleno, a riesgo de que no fuera aprobada, a asegurar que su vocación es negociar y que, si este martes no se alcanza un acuerdo, se convocará una nueva ponencia para seguir buscando un pacto. Todo apunta, por tanto, a que la sesión de hoy no será la última.

De hecho, según ha podido saber ABC, los letrados de la Comisión de Interior han pedido una sesión adicional para poner orden a los trabajos y redactar el informe final con tiempo suficiente. Esta nueva sesión podría celebrarse la semana que viene, antes de que se reúna la Comisión de Interior para aprobar el dictamen. De este modo, el PSOE y sus socios parlamentarios tendrían dos citas y una semana más para seguir negociando un desbloqueo que ayer el PP daba por seguro. «Van a pactar y aprobarán la reforma», anticipaba la portavoz de Interior del PP, Ana Belén Vázquez.

Avances pendientes

Entre tanto, la ponencia de este martes servirá para plasmar algunos acuerdos pendientes ya alcanzados por el PSOE y sus socios. Entre ellos, la reforma de la responsabilidad de los convocantes de las manifestaciones cuando se produzcan altercados o incidentes. El nuevo texto librará a los organizadores de responsabilidad siempre que cumplan «las medidas de seguridad previstas en la comunicación, y cumplidos los requerimientos que, en su caso, les hubiera hecho la autoridad gubernativa».

Este es solo uno de los cambios que introducirá la reforma, si llega a aprobarse, para facilitar la convocatoria de manifestaciones. Además, el PSOE y sus socios han acordado la supresión del artículo que consideraba infracción la perturbación del orden por manifestaciones o concentraciones ante las sedes del Congreso, el Senado, o los parlamentos de las comunidades autónomas. El bloque progresista también ha cerrado la rebaja de las sanciones económicas en caso de organización de manifestaciones no comunicadas, y en todo caso cuando el infractor sea menor de edad o se encuentre en una situación económica vulnerable. Todo ello con carácter retroactivo, mediante la inclusión de una disposición transitoria única, para que los procedimientos sancionadores ya iniciados se vean rebajados.