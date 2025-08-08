Suscribete a
Génova elude el choque frontal tras la polémica de Jumilla: «Sólo beneficia a PSOE y Vox»

El PP del consistorio murciano acusa a los de Santiago Abascal de aspirar a un texto que sí era «inscontitucional» al contrario de lo finalmente aprobado en el ayuntamiento

Abascal defiende el veto de Jumilla a ritos islámicos en espacios públicos: «Hay que proteger a los españoles»

Tellado, secretario general del PP, el miércoles, en rueda de prensa en la sede nacional del PP
Tellado, secretario general del PP, el miércoles, en rueda de prensa en la sede nacional del PP EFE

Patricia Romero y David Yagüe

Madrid

Mirada firme. Tanto el Partido Popular nacional como su representación en la localidad murciana de Jumilla se aferran al argumento de que la moción que el partido sacó adelante con Vox en el pleno municipal del pasado 28 de julio no señala a religiones ni ... ritos –por tanto, tampoco al Islam– y que sólo regula el uso de los espacios deportivos, es decir, que no es un veto genérico en el municipio a los festejos islámicos. Es por ello que Génova no tiene intención alguna en hacerle el juego ni al PSOE que le acusa de xenofobia y racismo, ni a un Vox que le tilda de cobarde por tratar de rebajar en público una iniciativa que ellos mismos han secundado previa enmienda del texto.

