García Ortiz no deja rastro: whatsapps borrados y correos sin interés para la causa

Las comisiones rogatorias cursadas por el juez Ángel Hurtado a Irlanda y Estados Unidos no han conseguido arrojar luz sobre los mensajes que «hasta en dos ocasiones» borró el fiscal general del Estado el pasado octubre, en cuanto supo que el Tribunal Supremo le investigaba ... por la filtración de datos de carácter reservado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Así lo comunicó este miércoles el magistrado en un auto en el que levantó el secreto de sumario de las dos piezas relativas a esas dos comisiones rogatorias tras informarle la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) de que en la información enviada por las autoridades estadounidenses (Whatsapp) e irlandesas (Google) no hay información de interés para la causa.

Aunque se trataba de una diligencia de investigación más, en el sentido de que con lo instruido hasta el momento el juez ya había colocado a García Ortiz a las puertas de su procesamiento, lo cierto es que las expectativas sobre el resultado de estas pesquisas eran altas tras sostener Hurtado en el auto en el que las declaró secretas que todo apuntaba a que se había «obtenido la información que se interesaba». Tanto fue así que pidió a la UCO que le informara puntualmente cada cinco días al entender que este análisis iba a ser tedioso.

Sin embargo, respecto a los datos contenidos en la carpeta electrónica proporcionada por Google (Irlanda), la UCO informa al juez de que lo que se ha recibido es una misiva en la que se incluye una certificación de autenticidad de los datos, una carpeta con información que «no se considera de relevancia en este procedimiento» y otra carpeta «que contiene 46 subcarpetas sobre distintas aplicaciones que pertenecen» a la cuenta de gmail de Ortiz.

En lo referente a estos 46 elementos, la UCO destaca una subcarpeta con 159 correos electrónicos, de los cuales «solamente uno de ellos tiene relación con la causa investigada». «El citado correo electrónico es coincidente con el que se había localizado en el análisis de la copia de seguridad del ordenador de sobremesa perteneciente al fiscal general» que procedía de la cuenta de correo corporativa y con el asunto RV: Denuncia Maxwell Cremona (la denuncia contra la empresa de Alberto González Amador). En el anexo a su oficio, remite al juez un pendrive con ese correo electrónico.

«El resto de correos relacionados con los hechos y que habría recibido el fiscal general del Estado» en la cuenta particular remitidos por la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la noche del 13 de marzo «no se encuentran entre la información remitida».

A la desesperada

Sin embargo, sí se tiene constancia de la existencia de esos correos a través del registro practicado en el despacho de Pilar Rodríguez y el análisis de sus dispositivos (a diferencia de García Ortiz, ella no borró los mensajes). Se trata de los mails intercambiados entre el fiscal Julián Salto y la defensa de González Amador, entre ellos el que el letrado de la pareja de Ayuso reconocía dos delitos fiscales para evitar el juicio. El fiscal general ordenó a Rodríguez recopilar estos correos la tarde del 13 de marzo del pasado año, para lo que la imputada no dudó en sacar a Salto de un partido de fútbol. Por indicación del fiscal general, que pidió esta información supuestamente para redactar la nota informativa que se haría pública al día siguiente, Rodríguez envió esos correos al mail particular de García Ortiz, y poco tiempo después de que éste lo tuviera en su poder, los extractos de esos correos se publicaron en la página web de la Cadena Ser y en La Sexta.

Respecto a los datos obtenidos del análisis de la documentación recibida por parte de Whatsapp (comisión rogatoria a Estados Unidos), la UCO señala que «no se han podido recuperar los mensajes» vinculados a uno de sus dispositivos «que pudiesen ser de interés para la investigación». Del otro teléfono de García Ortiz directamente «no se han recibido datos respecto de la tenencia de cuenta de Whatsapp».

Sobre la fecha de registro que almacena el proveedor de servicios esta coincide, dice la UCO, con el cambio de terminal realizado por García Ortiz. Como desveló la propia UCO, una semana después de ser imputado y una antes del registro del 30 de octubre pasado, García Ortiz cambió de terminal telefónico. De ahí que la Guardia Civil concluyera, tras analizarlo, que se habían encontrado «cero mensajes».

En el oficio conocido este miércoles, la UCO concluye, en relación con los datos de Google, que «no se aporta ningún correo nuevo de interés para la presenta causa», y respecto a los datos de Whatsapp asegura que «no existe ninguna información inédita de interés para la investigación».

Al margen de las diligencias que el instructor decida practicar en los próximos días, las siguientes de las que se tiene constancia se producirán, a instancias de las defensas, el 16 y el 23 de mayo. El primero de estos días los peritos de la UCO deberán comparecer para aclarar algunas cuestiones del informe sobre los registros. El segundo declarará como testigo el querellante, Alberto González Amador.