La Xunta presenta alegaciones contra la «mal llamada» condonación de la deuda autonómica

La Xunta ha presentado alegaciones contra el anteproyecto de ley que recoge la «mal llamada» condonación de la deuda pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios de ERC. Así lo ha avanzado el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que se encargó este lunes de dar cuenta de los asuntos abordados en el Consello del Ejecutivo gallego al asumir las funciones del presidente Alfonso Rueda durante sus «días de descanso».

Calvo explicó que, con la medida «injusta» aprobada por el Gobierno central, «no se perdona la deuda a las comunidades autónomas, sino que la pagamos entre todos». En consecuencia, «no se va a traducir en una mayor capacidad de gasto para las comunidades». «De hecho», detalló el conselleiro, «el anteproyecto establece claramente que esa condonación no puede ir a mejorar los presupuestos en políticas sociales, en educación o en sanidad».

En la práctica, continuó Calvo, «Galicia tendría que asumir 600 millones de euros de deuda procedente de otras comunidades autónomas con sus intereses correspondientes». El conselleiro insistió en que «desde la Xunta reclamamos una vez más que se negocie un nuevo modelo de financiación autonómico de manera multilateral y que se tengan en cuenta las características de cada comunidad autónoma y el coste de prestar los servicios básicos«.

