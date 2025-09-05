La última trama de narcos descabezada en Galicia coló más de dos toneladas de cocaína por Portugal

Un coche de la Guardia Civil, en una operación antidroga en Galicia, en una foto de archivo

El último golpe al tráfico de drogas a gran escala en Galicia, que se ha saldado con un total de 19 detenciones y una treintena de entradas y registros, evidencia una realidad que se mantiene inalterable en las últimas décadas: que para los narcotraficantes no hay frontera alguna entre la Comunidad autónoma gallega y Portugal. El presunto cabecilla de la organización se valía de contactos y de familiares para colar cientos de kilos de cocaína en la Península, la gran mayoría por el país vecino. Según fuentes de la Guardia Civil, podrían ser el responsable de introducir en Europa más de dos toneladas de esta sustancia.

La organización estaba asentada esencialmente en la comarca pontevedresa de O Salnés. Desde allí, su cabecilla hacia acopio y organizaba la posterior distribución de grandes cantidades del polvo blanco, según los datos recabados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en un golpe al narcotráfico tutelado por la magistrada del Tribunal de Instancia de Cambados, plaza 4.

La magistrada abrió la investigación el pasado 10 de marzo cuando llegó a su mesa una denuncia de la Fiscalía Provincial de Pontevedra, que apuntaba indicios por un presunto delito de tráfico de drogas contra esta supuesta organización criminal asentada en la comarca de O Salnés. Pero la Guardia Civil llevaba ya meses siguiéndoles la pista: en septiembre de 2024, hace ahora un año, a los agentes de la UCO les llegó la pista de que esta organización, que mantenía un trasiego frecuente hacia Portugal y que se había convertido en un importante distribuidor de cocaína en la provincia de Pontevedra.

Tras meses de pesquisas, la Guardia Civil lanzó esta misma semana la última fase de la operación: la madrugada del miércoles se practicaron un total de 19 entradas y registros en domicilios y parcelas, según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Según fuentes policiales, con anterioridad ya se habían practicado otra docena de registros.

La mayoría se llevaron a cabo en la provincia de Pontevedra. Cuatro fueron en Cambados; cinco, en Vilagarcía de Arousa; uno, en Caldas de Reis, y otro en Cangas. Pero también hubo dos más en Orense; uno, en Alcobendas; dos, en Guadalajara y tres, en Barcelona.

Se intervinieron varios ordenadores e instrumentos de comunicación telefónica y telemática, supuestamente usados por la organización para estar en contacto de forma discreta. Según detallaron fuentes consultadas por Europa Press, la organización contaba con inhibidores de frecuencia, teléfonos satélites, 17 móviles encriptados.

Los investigadores ya están escudriñando el material informático incautado y el tráfico de llamadas registrado. Fueron intervenidos, además, según fuentes policiales, dos vehículos de alta gama, básculas de precisión, un arma corta simulada, una plantación de marihuana y 150.000 euros en efectivo. También, diversa documentación supuestamente relacionada con las actividades ilícitas de esta organización.

'Observadores' internacionales

De todos ellos se encargaron agentes de la UCO. Aunque la jueza autorizó también, pero solo como observadores, la presencia de miembros de la Agencia Estadounidense de Administración y Control de Drogas (DEA), Europol, Polícia Judiciária de Portugal, policía de la República Dominicana y policía de Italia.

Del total de 19 detenidos en la bautizada como Operación Olimpia, siete habían sido arrestados con anterioridad en fases anteriores de la investigación. Y de los 12 arrestados en la madrugada del miércoles, nueve han pasado este viernes a disposición del juzgado cambadés. Los otros tres quedaron en libertad ya en dependencias de la Guardia Civil.