Rueda equipara el «discurso de odio» de Pontón con el de VOX ante el ataque a la residencia de Monforte

Rueda comparece este lunes tras la reunión de su Gobierno
Alejandro Gesto

Santiago

Alfonso Rueda cree que el «discurso de odio» de Ana Pontón tras el ataque a la residencia que acogerá a menores migrantes en Monforte es comparable con el «extremismo» de VOX. Así se ha pronunciado el presidente de la Xunta, tras las ... declaraciones de la portavoz nacional del BNG en las que acusa al máximo dirigente gallego de tener responsabilidades en lo sucedido por trasladar a Galicia el discurso «racista y de odio» de Ayuso y la extrema derecha.

