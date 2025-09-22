Rueda equipara el «discurso de odio» de Pontón con el de VOX ante el ataque a la residencia de Monforte

Alfonso Rueda cree que el «discurso de odio» de Ana Pontón tras el ataque a la residencia que acogerá a menores migrantes en Monforte es comparable con el «extremismo» de VOX. Así se ha pronunciado el presidente de la Xunta, tras las ... declaraciones de la portavoz nacional del BNG en las que acusa al máximo dirigente gallego de tener responsabilidades en lo sucedido por trasladar a Galicia el discurso «racista y de odio» de Ayuso y la extrema derecha.

Rueda ha exigido a Pontón que se disculpe porque considera que las palabras de la líder nacionalista son «indignantes», y ha lamentado «tener una oposición como la que tengo», tras reiterar que lo sucedido este sábado son unas «actuaciones absolutamente condenables y xenófobas».

«La Xunta de Galicia lo que ha hecho es poner medios ante la absoluta falta de política migratoria del Gobierno central, que trata a estos menores como un problema del que se quiere deshacer, como si fueran números», añadió el presidente.

«Falta de respeto institucional»

Rueda también ha criticado haber tenido que enterarse por «un diputado del tercer partido del Parlamento», en referencia al líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, de que Altri no contará con la conexión a la red que requiere la planta de Palas de Rei.

«Si alguien encuentra normal que un anuncio del Gobierno lo haga un diputado de la oposición, cuando la Xunta de Galicia no tiene absolutamente ningún conocimiento de la resolución, se puede hacer una idea de cómo está funcionando esto desde el principio», defendió el presidente, que calificó este 'modus operandi' de «falta de respeto institucional».