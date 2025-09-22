Altri no contará con la conexión a la red que requiere la planta de Palas de Rei El secretario general de los socialistas gallegos afirma que la subestación necesaria para la planta de fibras textiles no se incluirá en el plan estatal de planificación eléctrica

El futuro de la planta de fibras textiles a base de pasta soluble celulósica que Altri pretende implantar desde hace años en el municipio lucense de Palas de Rei sufre un nuevo revés. A la negativa en la convocatoria para financiar proyectos de descarbonización a través de los fondos europeos (Perte) que gestiona el Ministerio de Industria, se suma el rechazo a que el proyecto cuente con conexión a la red y una subestación propia dentro del plan estatal de planificación eléctrica para 2025-2030 según ha deslizado este lunes el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

«Galicia no puede hipotecar su desarrollo con una macrocelulosa que no encaja ni en la normativa europea ni en la planificación energética del Estado», ha aseverado Besteiro en rueda de prensa, donde ha erigido a su grupo parlamentario como «garantía de que no se financie con dinero público ningún proyecto que ponga en riesgo el futuro ambiental y social del país».

Besteiro ha asegurado que tanto en esta como en las otras ocasiones en las que se cerró la puerta a la compañía lusa -convocatoria de Perte y el mecanismo de financiación extraordinario europeo- se tomó la decisión «basándose en criterios técnicos». Al hilo, el socialista recordó que la conexión a la red era una requisito fundamental para la viabilidad del proyecto, por lo que se mostró convencido de que este será el golpe definitivo para evitar la creación de fábrica, al menos en los próximos cinco años.

Por su parte, desde Altri han indicado que no harán «valoraciones sobre declaraciones de otras personas» y que siguen confiando «plenamente» en el proyecto que continuarán gestionando «con el máximo rigor, como lo hemos hecho hasta ahora». «Confiamos en el sistema y estamos a disposición de las distintas administraciones para resolver cualquier duda que puedan tener al respecto del proyecto», recoge el comunicado.

Principales obstáculos

Desde que la fábrica de fibras textiles a base de celulosa obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable por parte de los técnicos de la Xunta, dos escollos se anticipaban como principales obstáculos para la implantación de la planta: la financiación y la energía. Ya en aquel entonces, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, advirtió de que la conexión no estaba garantizada al no incluirse en los planes de planificación energética del Ministerio de Transición Ecológica. Y pese a las solicitudes de conexión formalizadas por la compañía, el Gobierno las desoyó tanto en su plan para 2021-2026 como en de los próximos cinco años.-

Dos meses después, el Ministeiro de Industria consideró que el proyecto no se ajustaba a los parámetros empleados para designar las prestaciones de una de las líneas de financiación del Perte de descarbonización, con una dotación de 30 millones. Todavía pendiente de captar financiación mediante otras convocatorias de fondos europeos, el manifiesto rechazo de los socialista al proyecto entrevé dificultades para que Altri consiga los 250 millones de financiación pública -a los que se suman los 750 que prevé invertir con sus propios recursos-.

En cualquier caso, la decisión oficial se transmitirá este martes 23 de septiembre tras la reunión acordada entre representantes del Gobierno central y de la Xunta a propósito del plan estatal de planificación energética para 2025-2030 en Galicia.