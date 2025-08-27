Suscribete a
ABC Premium

Galicia activa 16 oficinas de ayuda para los afectados por los fuegos

Ofrecerán asesoramiento a vecinos y entidades para agilizar sus solicitudes e información sobre la situación actual

Desactivada la Situación 2 en A Pobra do Brollón y Quiroga (Lugo) por el incendio que amenazaba varios núcleos

Detienen a un hombre como presunto autor de un incendio forestal en Melide (La Coruña)

Alfonso Rueda, en el centro, durante su visita al final de la obra de mejora de la carretera LU-651
Alfonso Rueda, en el centro, durante su visita al final de la obra de mejora de la carretera LU-651 Ana varela (XUNTA)
Pablo Baamonde

Pablo Baamonde

SANTIAGO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A finales de agosto persiste la lucha contra los incendios que asuelan los montes gallegos en el que ya será recordado como un verano negro para la Comunidad. Solo este mes, las llamas abrasaron una superficie de 158.000 hectáreas en Galicia –según ... datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea– y a los esfuerzos por sofocar los incendios se suman los de atender a la población que se está viendo afectada directamente. Como una de estas medidas, en un acto en Folgoso do Courel (Lugo), el presidente gallego ha anunciado este miércoles la activación de 16 oficinas en toda Galicia en las que los vecinos y entidades podrán asesorarse de cara a agilizar el trámite de ayudas y recibir información sobre la actualidad de la situación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app