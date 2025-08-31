Suscribete a
Feijóo carga contra un Sánchez en los «minutos de descuento» y se ofrece como solución a su «incompetencia» e «indecencia»

Un año más, el líder de la oposición ha arrancado el curso político desde Galicia en un acto en el que ha criticado que el Gobierno central se haya puesto de perfil ante la ola de incendios

Feijóo acusa al Gobierno de «conchabar con la dictadura» de Venezuela tras la exclusión de EE.UU. a España de la alianza contra el contrabando

Feijóo, en el centro, con representantes del Partido Popular de toda España en Cercedo-Cotobade, este domingo
Feijóo, en el centro, con representantes del Partido Popular de toda España en Cercedo-Cotobade, este domingo EFE

Alejandro Gesto

CERCEDO-COTOBADE (PONTEVEDRA)

Alberto Núñez Feijoó arranca el curso político como lo terminó: cargando contra un Gobierno «pasado» y que está en los «minutos de descuento». Porque el líder del PP tiene claro que, antes o después, Pedro Sánchez caerá, y él se ofrece a sacar a España ... del bucle de la «incompetencia y de la indecencia» para recuperar un gobierno que no ocupe todas las portadas por la corrupción de las «sobrinas» de dirigentes socialistas y de la familia del propio presidente.

