El presidente gallego pide a Sánchez que se convoquen de elecciones generales

El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha pedido este viernes en Barcelona, en el seno de la Conferencia de Presidentes, que se convoquen elecciones generales para poner fin a la situación que está viviendo España. Así lo han comunicado fuentes autonómicas, que han avanzado algunos de los asuntos abordados por el titular de la Xunta en su intervención. Desde la ciudad condal ha reivindicado, además, que la cumbre sea útil y no se quede solo en una foto o un decorado, como aconteció en la última, celebrada en Santander el pasado diciembre. Mantuvo así algunas de sus principales críticas sobre el formato, que no lo pone nada fácil para llegar a acuerdos, aunque este debería ser el objetivo principal. Cada presidente autonómico tiene, aproximadamente, unos diez minutos, y después, no hay feedback.

Todo ello en un discurso en el que, según han informado las mismas fuentes, Rueda quiso empezar por poner en valor la lengua de la Comunidad, el gallego, un idioma propio del que estar muy orgulloso. En todo caso, optó por emplear el castellano en el resto de su tiempo, la lengua que el resto de presidentes tienen en común.

En materia de financiación, Rueda ha entregado al presidente, Pedro Sánchez, una propuesta de Real Decreto-ley para aprobar cuanto antes las entregas a cuenta, aunque, tal y como recuerdan las mismas fuentes, el Gobierno puede hacerlo por acuerdo del Consejo de Ministros, algo que ya se ha hecho. «Las CCAA no pueden ser rehenes de la debilidad parlamentaria del Gobierno«, ha reivindicado. Al hilo, ha insistido en que la propuesta de condonación de la deuda, que supondría su mutualización entre todas las autonomías, debe ir de la mano de un nuevo sistema de financiación autonómica en el que no se rompa el principio de igualdad.

Por otro lado, las mismas fuentes indican que reconoció que la oferta del Gobierno de alcanzar un Acuerdo Estatal para la Vivienda con una inversión pública de 7.000 millones de euros para el período 2026-2030 «es un giro respecto a la política anterior», que hasta ahora era la unilateralidad que plasma la Ley de vivienda, en un área en la que la mayoría de competencias son autonómicas. Así, pidió derogar las medidas contraproducentes que incluye esta Ley, como la intervención de precios que hace desplomarse la oferta; mientras que, a la vez, se mostró de acuerdo en seguir incrementando la inversión en esta materia siempre que sea para programas fijados por cada CCAA y no impuestos.

Reiteró, asimismo, una petición de la Xunta que viene de largo y que aumentaría la oferta de vivienda, que no es otra que la cesión por parte del Gobierno de las viviendas desocupadas de la Sareb, a las que se compromete a dar un uso social. Además, recordó que muchas de las medidas que anuncia el Gobierno en esta materia, como la sociedad pública de vivienda o la calificación permanente de la vivienda protegida, ya son una realidad en Galicia. Algo que ocurre también con otras, como con la gratuidad de la educación infantil, que según la propuesta de Sánchez aplicaría solo a las familias con rentas bajas, mientras que en la Comunidad gallega la medida es universal.

También abordó el resto de temas del orden del día, de los que informará más en detalle en la rueda de prensa de la tarde, una vez hayan comparecido todos los presidentes.