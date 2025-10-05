Miles de personas llenan el Obradoiro contra el «genocidio»

15.000 personas según la estimación de la Policía Local –80.000 según los organizadores– llenaron este domingo la Plaza del Obradoiro de Santiago tras marchar por las calles de la capital gallega bajo el lema 'Galicia con Palestina, dos años de genocidio, 77 años de ocupación. Alrededor de las 12 de la mañana, una marea de pancartas, banderas palestinas y 'estreleiras' partió de la Alameda compostelana coreando cánticos como 'Netanyahu asesino', 'Israel asesina, Europa patrocina', 'el sionismo es terrorismo' o 'donde están, no se ven, las sanciones a Israel'.

«Lo que reclamamos», ha explicado ante los medios Sami Ashour, de la Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina, la entidad convocante, «es que termine la ocupación de Palestina y que los palestinos tengan su estado libre e independiente, que tengan sus derechos como cualquier otro pueblo y que vivan en paz y en dignidad».

La manifestación ha contado con la presencia de Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro. La líder de la oposición, acompañada por una nutrida representación del BNG y de la CIG, ha mostrado su «orgullo» ante la «lección de dignidad» de la sociedad gallega que «alza la voz y no mira para otro lado» para decir «alto y claro» que hay que «parar el genocidio» en Palestina. Pontón ha ensalzado a una ciudadanía que «demuestra su solidaridad y empatía» en contraposición a un Gobierno del PP «que veta que el Parlamento de Galicia pueda condenar el genocidio y que está lejos del sentir mayoritario de la sociedad gallega».

Por su parte, el secretario general del PSdeG ha instado a tomar la «posición responsable» y luchar «contra el silencio y la indiferencia» frente a la situación que se está viviendo en Gaza. «No cabe la indiferencia, sino posicionarse y lanzar un clamor en favor de la paz, en favor de la libertad y en favor de la justicia», ha añadido Besteiro.

Desde el PP, el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, ha insistido en la Ser en la condena a las acciones de Israel y la apuesta por un proceso de paz. «Solo nos queda alistarnos en el frente», ha ironizado.