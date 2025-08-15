Suscribete a
Galicia pide al Gobierno todos los recursos disponibles para hacer frente a los incendios

La Xunta solicita por carta más maquinaria pesada y personal para enfrentarse al avance de los fuegos

Las condiciones climáticas dificultan las tareas de extinción y obligan a nuevos confinamientos en la provincia de Orense

Vecinos de Cualerdo, Moterrei (Orense) frente a las llamas
Vecinos de Cualerdo, Moterrei (Orense) frente a las llamas EP
Luis García López

Santiago

Lo que comenzó como una jornada complicada, con múltiples incendios activos, pero con un avance estable durante la mañana del viernes, tornó durante la tarde en un escenario de angustia para buena parte de la provincia de Orense ante la complicación de las condiciones ... por la falta de lluvia y el calor extremo. A la espera de conocer el alcance exacto de las llamas, las imágenes satelitales muestran una mancha gris y negra en el corazón de la provincia, donde ya se han calcinado más de 40.000 hectáreas. Y mientras los mil efectivos desplegados hacen frente a una de las peores oleadas de incendios de la historia de Galicia, desde la Xunta volvieron a solicitar un día más al Gobierno central que envíe a Orense todos los recursos y ayudas disponible para hacer frente a las llamas.

