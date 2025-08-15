Galicia pide al Gobierno todos los recursos disponibles para hacer frente a los incendios

Lo que comenzó como una jornada complicada, con múltiples incendios activos, pero con un avance estable durante la mañana del viernes, tornó durante la tarde en un escenario de angustia para buena parte de la provincia de Orense ante la complicación de las condiciones ... por la falta de lluvia y el calor extremo. A la espera de conocer el alcance exacto de las llamas, las imágenes satelitales muestran una mancha gris y negra en el corazón de la provincia, donde ya se han calcinado más de 40.000 hectáreas. Y mientras los mil efectivos desplegados hacen frente a una de las peores oleadas de incendios de la historia de Galicia, desde la Xunta volvieron a solicitar un día más al Gobierno central que envíe a Orense todos los recursos y ayudas disponible para hacer frente a las llamas.

«Volvemos a hacer un llamamiento, que hoy mismo reiteraré por carta al Gobierno central, para que cualquier medio que está disponible y que se pueda aportar a la lucha contra los incendios en la provincia de Orense lo haga», afirmó este viernes el presidente gallego, Alfonso Rueda, desde el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de Orense.

En el escrito, la Xunta asevera que han desplegado «todos los medios materiales y humanos contra el fuego de los que dispone» el Ejecutivo autonómico y, «ante las manifestaciones de varios ministros del Gobierno central acerca de la disponibilidad de más medios si fuesen pedidos», el gobierno gallego insiste en la necesidad de contar con ellos.

Concretamente, la misiva establece la necesidad de contar con más maquinaria pesada (bulldozers), brigadas de refuerzo en incendios forestales (BRIF) y todos los medios aéreos de ala fija o helicópteros que tenga a disposición el Ejecutivo central. «Así mismo, le solicito que traslade al Gobierno la posibilidad de desplazar a efectivos del Ejército para colaborar y complementar las funciones que ya vienen realizando durante los últimos días en territorio gallego tanto la Unidad Militar de Emergencias (UME) como los miembros de las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», recoge la misiva firmada por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez.

Unas horas después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -que sigue de vacaciones en Lanzarote- llamó por teléfono tanto al presidente de la Xunta como a su homóloga de Extremadura, María Guardiola, para interesarse por la situación de los incendios en ambas comunidades autónomas. «Le reiteré la necesidad de contar con todos los medios posibles y se comprometió a que el ministro del Interior (Fernando Grande-Marlaska) contactará con la Xunta para hacerlo efectivo», indicó Rueda a través de una publicación en la red social X, en la que agradeció también la llamada y mostró su afán de que la ayuda prometida «se materialice cuanto antes».

Desde la oposición, el PSdeG instó este viernes a la Xunta a tener más «transparencia» ante la situación «de extrema gravedad» y comparecer «de forma regular» ante los medios de comunicación para informar de todas las novedades a propósito de los incendios. «Se trata de que los vecinos y vecinas conozcan puntualmente qué zonas se encuentran en riesgo, qué localidades están confinadas o fueron evacuadas y aspectos tan básicos como qué carreteras permanecen cerradas y por cuales deben circular si precisan desplazarse», afirmó la portavoz socialista de política forestal, Carmen Rodríguez Dacosta.

Evacuados y confinamientos

A pesar de que durante la mañana de este viernes la mayoría de vecinos evacuados pudieron regresar a sus viviendas, las complicaciones derivadas de la falta de lluvias, temperaturas extremas y vientos cambiantes, obligó a que prácticamente todo el sur y sureste de la provincia de Orense tuviese que confinarse por el riesgo que suponía el avance de las llamas para la población.

A los vecinos de A Madanela, en el municipio de Monterrei, confinados desde el jueves, se unieron los pueblos de Carballal, en Petín, y Roblido en A Rúa, todos ellos en la comarca de Valdeorras. Además, de manera preventiva, se llevó a cabo la evacuación de una residencia en A Rúa y se procedió al confinamiento de otra en Chandrexa de Queixa, según informó el servicio de emergencias 112.

Paralelamente, Protección Civil emitió alertas geolocalizadas a los teléfonos móviles de las personas que se encontraban en las zonas próximas a las llamas, solicitándoles que se confinasen y evitasen salir el exterior, implorando a la gente que se alejase de los focos en el caso de no contar con un lugar en el que resguardarse. En concreto, la alerta fue enviada a las personas que se encontraban en Oímbra, Cualedro, Monterrei, Laza, Verín, Vilardevós, Riós, A Mezquita, A Gudiña, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, A Veiga, O Bolo, Manzaneda, Chandrexa de Queixa, Montederramo, Parada de Sil, Castrocaldelas, A Teixeira, San Xoán de Río, Larouco, Petín, A Rúa, Quiroga, Ribas de Sil, O Barco de Valdeorras, Vilamartín, Xinzo, Trasmiras, Baltar, Folgoso do Courel y Rubiá.

Mientras, toda la provincia de Orense continúa en nivel 2 de alerta por este motivo, por lo que las autoridades piden cautela y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia llegados al caso.

Cortes de carretera

Por su parte, la conexión ferroviaria entre Madrid y Galicia continúa suprimida por tercer día consecutivo y las carreteras secundarias que conectan la ciudad de Orense con el exterior sufren aglomeraciones y atascos kilométricos. Durante la tarde, se produjeron cortes en la A-52 entre los quilómetros 129 y 132, a la altura de A Gudiña y A Mezquita, respectivamente, y en la N-525 entre los quilómetros 118 y 132, que también corresponden a las localidades mencionadas anteriormente. Además, se notificaron complicaciones en las carreteras próximas a Riós y Benavente, con retenciones y peligrosidad por la cercanía del fuego.