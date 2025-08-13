Marlaska asegura que hay medios suficientes para combatir los incendios pero pide dos aviones a Europa

El ministro del Interior Fernando Grande-Maraska ha solicitado ayuda a Europa para apagar los incendios que en los últimos días han dejado varios muertos y miles de desalojados. Mediante el Mecanismo Europeo de Protección Civil, el Gobierno espera dos aviones cisterna que quedan dispuestos para aquellas Comunidades Autónomas «donde sea preciso y prioritario», en palabras del ministro. En la noche de este miércoles, las provincias donde el fuego está causando mayores estragos son León y Orense.

La noticia ha trascendido al ser revelada durante una entrevista en la noche de este miércoles en la Cadena SER. «Hay suficientes operativos y puestos a disposición para combatir los incendios», ha asegurado Marlaska y, tras ello, ha concretado que España ya ha pedido dos aviones marca Canadair, a pesar de que nuestro país ya cuenta con 14 de estos contraincendios.

Los Canadair, pintados con un distintivo color amarillo, están diseñados para apagar fuegos gracias a su capacidad de almacenar hasta 5.500 litros de agua dentro del fuselaje. Son máquinas anfibias, que no necesitan parar para amerizar y coger agua, lo hacen volando directamente a ras de una gran superficie. De los 14 que tiene España, hay diez del modelo CL-215T y cuatro de CL-415. «Son los aviones de extinción de fuego más importantes», ha afirmado el titular de Interior.

«No los necesitamos de forma urgente, pero por razones de previsión metereológica queremos prepararnos todo lo posible y tener estos aviones en nuestro territorio cuanto antes», ha argumentado Marlaska, quien tampoco ha descartado la posibilidad de pedir también efectivos extranjeros para ayudar en esta ola de incendios.

También ha recordado la posibilidad que tienen las Comunidades Autónomas de solicitar ayuda al Gobierno central, que se activa con el mecanismo de la declaración de Emergencia. Por el momento, ninguna ha llegado a tal extremo.