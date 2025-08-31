El PSOE critica la «incompetencia» y «deslealtad» de los líderes del PP por la gestión de incendios

Con el nuevo curso político iniciando tras un verano protagonizado por la ola de incendios que ha calcinado casi 400.000 hectáreas, el PSOE ha dado por iniciada una guerra política contra el PP con las competencias en la gestión como arma arrojadiza. Esta misma mañana, la secretaria de Política Económica PSOE, Emma López, ha lamentado que los populares profieran «insultos» y compartan «desinformación» sobre los incendios para, inmediatamente después, llamar «incompetentes» a los líderes de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo.

La socialista ha comenzado su comparecencia ante los medios recordando que el Gobierno «estaba donde tuvo que estar, poniendo todos los recursos»; aunque ahora toca «rendir cuentas». Ha comentado, acerca de esto, que los ministros en el Senado ya han explicado y «ofrecido datos» acerca de su gestión y que, ahora, es momento de que haga lo mismo el Partido Popular.

Desde el Partido Socialista reconocen que las explicaciones son necesarias para «sacar conclusiones» y «por trasparencia». Tras esto, ha vuelto a incidir en la necesidad del pacto de Estado. «Los ciudadanos tienen derecho a saber que ha hecho cada administración», ha comentado, recordando que se les vota para que «solucionar problemas» y, de nuevo, que han estado donde tenían que estar.

López ha dicho, además, que cuando los populares «se tienen que enfrentar a una emergencia se dedican a polarizar». Añadiendo, tras esto, que «fracasaron las comunidades -que tiene las competencias en prevención-, no gastaron todos los fondos disponibles y fracasaron en la emergencia». «Usaron el manual de emergencia del PP», ha criticado, recordando la tragedia de la dana -«estaban en el Ventorro o decían que ir para nada es tontería»-, «y luego toca echar la culpa al PSOE», ha sentenciado.

Durante emergencias, el PP «actúa con deslealtad, se vio con Mañueco y Rueda, que pedían medios desproporcionados». Unos medios solicitados que, según ha valorado la socialista, «si se suman todos, piden el doble de todos los medios que tiene la Unión Europea».

Al ser preguntada por los Presupuestos Generales del Estado ha comentado que «no hay que hablar de las negociaciones, hay que hablar de acuerdos», ha recordado que están «trabajando» y ha sacado pecho de haber «superado los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social» y tener el IBEX 35 en «máximos».