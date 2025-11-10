Diez años de Fairway como 'cruce de caminos' entre empresas e instituciones del mundo jacobeo

Este año Fairway celebra por partida doble: alcanza su sexta edición y al mismo tiempo cumple diez años. Y va a festejarlo a lo grande en la capital gallega. La feria bienal dedicada enteramente al Camino de Santiago —la única en el mundo— ... celebra una década sirviendo —y consolidándose— como motor de encuentro entre las empresas e instituciones vinculadas al entorno jacobeo. La feria comenzó el domingo, con una jornada abierta en clave de ocio, y continuará hasta su tercer y último día, el martes—en el que, como este lunes, los protagonistas serán la feria laboral y las sesiones divulgativas—, con la Cidade da Cultura, como es habitual, sirviéndole de epicentro.

Uno de sus codirectores, Tono Mugica, destaca en conversación con ABC la creciente proyección internacional que, a golpe de edición, se ha granjeado Fairway, con mayor presencia portuguesa y operadores turísticos de más países. Hoy por hoy el Camino vive un proceso de internacionalización evidente: EE. UU. es el principal país emisor de peregrinos extranjeros, y el reparto es ya de 60-40 o 70-30 entre turistas internacionales y nacionales. Por esto es tan relevante que Fairway sea el único encuentro profesional en el mundo centrado en el Camino de Santiago.

Como tal, su función principal es el networking: reunir a empresas, albergues, asociaciones, municipios e instituciones que trabajan en torno al Camino. Pero, en vez de aspirar a configurarse como un evento masivo, opta por volverse un foro especializado, abiertamente dirigido a un «nicho» del tejido empresarial centrado en «turismo y Camino». Porque reducir la escala permite invertir los esfuerzos en otras cuestiones; por ejemplo, un punto fuerte que también se ha vuelto costumbre es que acuden de invitados turoperadores gallegos, contactos estratégicos a la hora de resolver dudas y forjar lazos con empresas proveedoras de servicios turísticos.

Así que Fairway tiene un componente profesional con talleres, reuniones de trabajo y mesas de debate al que acuden emprendedores o futuros empresarios interesados en invertir en alojamientos, glampings o servicios para peregrinos. En eso se centra el Foro Turismo y Camino, que se celebra lunes y martes en el Museo Gaiás. Pero también busca abrirse a la ciudadanía: «Queremos acercar el Camino de Santiago a la ciudad de Santiago y a Galicia», explica su codirector, y por eso se diseña un programa lúdico para el público general que presidió el domingo la jornada de inauguración. Incluyó talleres gastronómicos e infantiles, una ruta por la ciudad, una 'escape room' y una actuación musical de Xabier Díaz en formato trío, entre otras actividades.

Por lo demás, la temática la marca la actualidad. Este año, los ejes son la sostenibilidad del Camino, el impacto y la gestión de un turismo cada vez mayor y el debate abierto en torno a la tasa turística —en concreto, sobre la manera en la que se invertirá lo recaudado en las ciudades que la aplican—; sobre esto, Mugica señala la falta de claridad del documento oficial, que resulta «poco digerible y no es claro» con este punto —sí fija que los fondos se destinarán a nuevas estrategias o a la financiación de servicios derivados del turismo—.

El codirector recuerda que tanto ahora como en el pasado se sigue buscando dar cabida a temas relevantes, por incómodos que pudiesen resultar: la plaga de chinches en albergues en 2023, casos reales de accidentes y rescates en el Camino, problemas de seguridad o riesgos detectados... Esta vez, la «sombra que planea sobre Santiago», la masificación del turismo y sus efectos en el día a día de la ciudad, protagonizará más de un debate. Sea el tema que sea, Mugica resume que «se trata» de poder hablar de los problemas «de frente», con «respeto», «rigor» y convicción.

Como ya se dijo, Fairway no pretende ser masivo, sino efectivo: «Su verdadero valor está en el nicho al que se dirige», apostilla su responsable. La feria genera dinamismo económico durante su celebración: en el taller de la edición anterior se estimó un volumen de negocio de más de 2 millones de euros, y este año esperan alcanzar unos 3 millones gracias al aumento de turoperadores —esta vez, de 18 países—.

MÁS INFORMACIÓN Un Camino de Santiago a nado para visibilizar las enfermedades infantiles

El foro da comienzo

Este lunes tendrá lugar la inauguración formal del foro, que oficializará el director de la Axencia de Turismo, Xosé Merelles, con su ponencia 'Buscando la excelencia en la sostenibilidad'. También se celebrará la mesa de debate 'Turistificación: ¿Visitantes o invasores?' y, por la tarde, un taller en el que se trabajará la gestión de datos para «optimizar recursos y mejorar la experiencia turística». El martes serán la mesas 'La Compostela y los Caminos del siglo XXI: ¿Democratización del Camino a gusto de todos?' y 'Tasa turística: ¿A dónde va el dinero?', y el taller 'Chat GPT aplicado a la gestión de negocios turísticos'. La entrada al recinto es gratuita, pero las actividades del programa tienen límite de plazas, previa inscripción online.