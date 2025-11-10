Suscribete a
Diez años de Fairway como 'cruce de caminos' entre empresas e instituciones del mundo jacobeo

El único foro dedicado al Camino de Santiago estrena edición y festeja su éxito tras una década

Cebreiro, la aldea donde nació la Ruta Jacobea

Primera jornada de Fairway, en la Cidade da Cultura
SANTIAGO

Este año Fairway celebra por partida doble: alcanza su sexta edición y al mismo tiempo cumple diez años. Y va a festejarlo a lo grande en la capital gallega. La feria bienal dedicada enteramente al Camino de Santiago —la única en el mundo— ... celebra una década sirviendo —y consolidándose— como motor de encuentro entre las empresas e instituciones vinculadas al entorno jacobeo. La feria comenzó el domingo, con una jornada abierta en clave de ocio, y continuará hasta su tercer y último día, el martes—en el que, como este lunes, los protagonistas serán la feria laboral y las sesiones divulgativas—, con la Cidade da Cultura, como es habitual, sirviéndole de epicentro.

