Un Camino de Santiago a nado para visibilizar las enfermedades infantiles

Carlos Pazos, enfermero del Hospital Virgen Macarena, realizará seis etapas por las frías aguas atlánticas para colaborar con la asociación 'Por la sonrisa de un niño'

Carlos Pazos, enfermero del Virgen Macarena que va a nadar por las aguas de Galicia
Carlos Pazos, enfermero del Virgen Macarena que va a nadar por las aguas de Galicia HUVM
El personal sanitario de los centros públicos de Sevilla son claves en el bienestar de los ciudadanos. Sus cuidados y sus conocimientos son determinantes en la curación de las distintas dolencias, pero muchos de ellos, además, sacan un tiempo fuera de su horario laboral para ... colaborar con causas solidarias que merecen la pena. Es el caso de Carlos Pazos, enfermero de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Universitario Virgen Macarena, que usará días de descanso para emprender un reto solidario con el que ayudar a visibilizar enfermedades infantiles desconocidas.

