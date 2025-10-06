Un Camino de Santiago a nado para visibilizar las enfermedades infantiles

El personal sanitario de los centros públicos de Sevilla son claves en el bienestar de los ciudadanos. Sus cuidados y sus conocimientos son determinantes en la curación de las distintas dolencias, pero muchos de ellos, además, sacan un tiempo fuera de su horario laboral para ... colaborar con causas solidarias que merecen la pena. Es el caso de Carlos Pazos, enfermero de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Universitario Virgen Macarena, que usará días de descanso para emprender un reto solidario con el que ayudar a visibilizar enfermedades infantiles desconocidas.

El reto comenzó cuando hace un año y medio Carlos y un grupo de amigos decidieron emprender lo que han bautizado como un Camino de Santiago a nado. La aventura, que arranca el 17 de octubre, consistirá en seis etapas a nado que empezarán en la localidad de O Grove y cuya última posta finalizará en Puentecesures, perteneciente a la localidad de Padrón. Obviamente, por la ubicación de Santiago de Compostela, la última etapa se realizará a pie, en una caminata de 28 kilómetros y medio.

«Somos 10 nadadores con tres compañeros que van en una zodiac de apoyo. Vamos con nuestro traje de neopreno, boyas señalizadas… Lo bonito de este reto es que tiene un carácter solidario, vamos a colaborar con la asociación 'Por la sonrisa de un niño' que ha estado colaborando en otras ocasiones con el Hospital Macarena», afirma Carlos Pazos.

Eso sí, la aventura no deja de tener sus peligros y circunstancias que conviene tener en cuenta, tal y como reconoce el propio Pazos: «tenemos nuestros miedos porque hace un par de semanas había orcas por las Rías Baixas. Pero bueno, vamos en grupo junto con la embarcación de apoyo ante posibles imprevistos». Pero no sólo los animales preocupa a esta expedición solidaria, ya que también tendrán que lidiar con la temperatura del agua, que baja bien entrado ya el otoño. «La temperatura del agua es un hándicap importante. Aquí en el sur el agua está a unos 23-24 grados, y actualmente está en el norte entre 14 y 16. Aunque llevemos traje de neopreno, son temperaturas muy bajas y nunca sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo».

Un 'Superman' muy terrenal

Carlos Pazos es un superhéroe, con capa y sin ella. Y no es una afirmación baladí, ya que este enfermero del Virgen Macarena forma parte del club de superhéroes que se disfraza de alguno de estos referentes infantiles para alegrarles y darles ánimo en sus procesos de recuperación. «Yo me disfrazo de Superman, además de participar en otros proyectos como 'Tus kilómetros nos dan vida'», señala, para después quitarse méritos cuando se le cuestiona por la época reciente en la que ejercieron de verdaderos héroes, la pandemia del Covid. «Son momentos que fueron duros para toda la sociedad. Nosotros hicimos nuestra parte y la gran mayoría de las personas respondían con una sonrisa, un agradecimiento o un golpe en el hombro, y eso es lo que realmente nos llena para seguir luchando día a día».

Cuestionado por los motivos que le llevan a realizar este reto, Carlos afirma que «el objetivo es visibilizar la investigación de enfermedades infantiles, apoyar a esos niños que están hospitalizados, que su hospitalización sea lo más fácil posible tanto para ellos como para sus padres, abuelos o hermanos». Para ello existe una cuenta corriente en la que, todo aquel que lo desee, puede aportar su ayuda con dos euros, en una recaudación que irá destinada íntegramente a ayudar a esos niños.

Como toda ayuda es poca, y el hecho de ir con una zodiac de apoyo, desde este grupo de sanitarios solidarios aprovechan para reflejar que «estamos intentando buscar un patrocinador para que nos ayuden un poco con el tema, pero de momento no hemos encontrado nada. Así que aprovecho esta ocasión por si alguna empresa quiere colaborar con esta causa tan bonita».

Carlos Pazos forma parte del Club Natación Sevilla, con el que el pasado año se proclamaron campeones de España de aguas abiertas y este año finalizaron terceros. «Mi club hace muchísimos retos, pero cuando me propusieron este quise darle este aspecto solidario, y nos llena a todos esa doble vertiente solidaria y deportiva. Sabemos que habrá momentos en los que lo pasemos un poquillo mal, pero como tenemos esta motivación para ayudar a esos niños nos va a dar muchísima más fuerza para poder terminarlo», sentencia.

Llevar a cabo estos retos suponen pedir permiso en el centro de trabajo, por más que obtengas todas las facilidades por parte del Hospital Virgen Macarena. «Efectivamente, tengo que pedir unos días propios de vacaciones que me han sido asignados desde el hospital, que están totalmente involucrados con la causa, motivándonos mucho», reconoce un Carlos Pazos que lleva semanas ya entrenando cuatro días en piscina de 50 metros y otro en aguar abiertas para afrontar la cita con garantías.