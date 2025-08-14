La conexión ferroviaria entre Madrid y Galicia vuelve a interrumpirse por los incendios Los usuarios siguen sin contar con alternativas o información pese a las alteraciones en el servicio, mientras que los trenes que partieron por la mañana están parados en las vías

El servicio ferroviario entre Madrid y Galicia, suprimido este miércoles por la cercanía de las llamas a las vías, continúa inoperativo. Pese a que el ministro de Transporte, Óscar Puente, informó esta mañana en sus redes sociales de que los técnicos de Adif habían valorado «favorablemente» la reactivación del servicio, dos horas después, en torno a las 10 horas, Renfe ha explicado que «los trenes que se encontraban en trayecto serán apartados en estaciones hasta que pueda garantizarse la reanudación de la circulación».

De esta forma, los cinco trenes que salieron este jueves desde la estación de Madrid-Chamartín para reanudar el servicio, que incluye la estación de Zamora en Castilla y León, han tenido que detenerse durante el trayecto. Concretamente, desde Adif informaron sobre las 13:00 horas de que la circulación entre las estaciones de Puebla de Sanabria y A Guiduiña permanece interrumpida «por riesgo de que un incendio próximo a la vía afecte al tráfico ferroviario».

Un tramo al que se une el de Puebla de Sanabria con Orense, que también está inoperativo tal y como ha indicado Renfe en sus redes sociales. Una decisión adoptada por el CECOPI de Castilla y León ante el riesgo de los incendios próximos a la vía por la que los trenes en circulación permanecen apartados en estaciones hasta que se garantice la seguridad en el desplazamiento.

Sin información ni alternativas

A pesar de que Renfe indicó este miércoles que aquellos usuarios con billete para desplazarse entre Madrid y Galicia «recibirán la información correspondiente por mensaje y por correo electrónico» con motivo de la supresión del servicio, la respuesta todavía no ha llegado. Los usuarios apenas reciben la información con las horas y trasbordos previstos en el trayecto, como en cualquier otra ocasión, sin mencionar posibles alternativas o afecciones al servicio.

Más temas:

Incendios

Galicia

Renfe