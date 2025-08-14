El fuego no da tregua durante la noche y calcina 8.000 hectáreas más en Orense La provincia mantiene el nivel 2 de alerta con siete focos activos a la espera de que lleguen a Galicia dos aviones cisterna Canadair enviados por Francia

La provincia de Orense ha amanecido de nuevo cercada por las llamas tras una noche en la que la virulencia del fuego ha calcinado casi 8.000 hectáreas más en cuestión de horas. Todavía son siete los incendios activos en Galicia, todos ellos en la provincia orensana, dos de ellos en el municipio de Chandrexa de Queixa -en las parroquias de Parafita y Requeixo- que suman aproximadamente 9.500 hectáreas calcinadas y a los que hay que añadir el incendio de Maceda, en la parroquia de Santiso (1.700 hectáreas); el de Vilar de Cervos en Vilardevós (200 hectáreas); el de A Granxa en Oímbra (5.000 hectáreas) y el de A Esculquiera en el municipio de A Mezquita (4.000 hectáreas).

Durante la noche, la superficie quemada se ha disparado en el incendio que se originó en la parroquia de Parafita, en Chandrexa de Queixa, que ha pasado de 1.800 hectáreas quemadas este miércoles por la tarde a 5.000, según los datos recogidos por la Xunta hasta las 9 de esta mañana. En el mismo periodo, el incendio de Oímbra ha pasado de 2.500 a 5.000 hectáreas; el de A Mezquita de 2.000 a a 4.000 hectáreas. Son los focos que más preocupan a esta horas

En total, la afección de estos incendios activos suman algo más de 20.550 hectáreas afectadas tras una noche complicada mientras los dispositivos de emergencia continúan luchando sin descanso para limitar los fuegos. Efectivos que se reforzarán a lo largo de este jueves con la llegada de dos aviones cisterna Canadair enviados por Francia que se incorporarán a las labores de extinción de los incendios según informó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en una entrevista para TVE.

Mientras, toda la provincia de Orense permanece en el nivel 2 de alerta por la oleada de incendios para permitir una mayor agilidad de medios y recursos de la Comunidad y del resto de administraciones hacia la provincia orensana en una situación que el gobierno gallego califica de «anómala».

(En ampliación)