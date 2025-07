Santiago y La Coruña serán las primeras ciudades de Galicia en tener tasa turística

En la misma mañana, Santiago y La Coruña aprobaron este miércoles sus respectivas ordenanzas fiscales para la aplicación de la llamada tasa turística. La previsión es que entre finales de verano y principios de otoño se habilitará para ambas ciudades el cobro a los visitantes ... de entre 1 y 2,5 euros por pernocta –en función del tipo de establecimiento, durante un máximo de cinco noches–. La medida la impulsan sendos gobiernos locales con la intención de financiar futuras estrategias de turismo sostenible y compensar el impacto en sus contornos, pero su aprobación se produjo entre reticencias del sector hotelero y matices críticos desde la oposición.

En el caso de la capital gallega, la entrada de la tasa turística ya tiene fecha fija: el 1 de octubre. Este aplazamiento de su entrada en vigor –petición expresada por el sector, pues en un primer momento se activaría nada más publicarse la ordenanza— es una de las dos novedades que se incorporan al finalizar el periodo de alegaciones.

La otra es el establecimiento de un plazo de seis meses para crear una comisión de seguimiento, que estará integrada en el Foro de Turismo Sostible. Este órgano deberá velar por el uso de los fondos recaudados, de los que el 80% deberá destinarse a medidas de turismo sostenible, según fija la normativa gallega, aprobada por la Xunta tras impulsarla Santiago. Y en su seno será también, tal y como explicó la portavoz local del BNG, Míriam Louzao, donde se debata la tasa al excursionismo –es decir, a los visitantes que acuden a la ciudad pero no llegan a pernoctar en ella–, que hace meses se puso sobre la mesa, pero no ha llegado a desarrollarse.

Pese al respaldo mayoritario que hizo posible que saliese adelante –tanto del gobierno bipartito de BNG y Compostela Aberta como de PSOE y del grupo de no adscritos–, el trámite no estuvo exento de críticas. En línea con las reivindicaciones de los hoteleros que publicaba esta semana ABC, el grupo socialista afeó que no hubiese «más diálogo» entre sector y consistorio, y lo reclamó para el futuro.

Condiciones pendientes

Mientras, los no adscritos incidieron en que sí, apoyan la tasa, pero discrepan en el «cómo» y por eso presentaron ciertas condiciones: la definición del uso de los fondos, un mayor control de los autobuses turísticos y el conocimiento de los plazos y la composición de la comisión a cargo de la vigilancia. «Y aunque estamos satisfechas con este punto, la señora Louzao sabe que esta es una negociación inacabada», resumió Mercedes Rosón, en referencia a que por el momento solo se le da cumplimiento a esa última cuestión, mientras que en el caso de las otras dos deberá comprobarse a más largo plazo. El PP, que optó por abstenerse, fue más tajante. Su portavoz, Borja Verea, habló de una «chapuza» y dio por incumplidas las tres condiciones que su grupo había puesto sobre la mesa: la presentación de un informe favorable de la Tesorería, que apostilló que «no hay»; la llegada a un «acuerdo» con la industria turística de la ciudad, hablando en su lugar de una «ruptura social» entre el Concello y la industria turística; y, por último, como en el caso de los no adscritos, la concrección del destino de los fondos recaudados.

Si se cumplen las previsiones, será La Coruña la primera ciudad gallega en hacer efectivo el cobro de la tasa. Sin concretar una fecha exacta, el edil de Facenda y portavoz del gobierno local, José Manuel Lage, avanzó que el plan es que comience a aplicarse «en el mes de septiembre de este año». Y aprovechó para celebrar que el suyo vaya camino de ser «el primer ayuntamiento de Galicia en aplicar esta herramienta fiscal», que defendió como «plenamente legal» y orientada a un modelo «sostenible, equilibrado y justo».

Desde Santiago, tras conocer la noticia, Louzao felicitó a La Coruña por alcanzar un acuerdo en este contexto y la regidora compostelana, Goretti Sanmartín, celebró la aprobación de la tasa en ambas ciudades: «Yo creo que no se trata para nada ni de ninguna carrera, ni de llegar antes, sino de un hecho que desde luego evidentemente yo creo que sí que es histórico; no para Santiago de Compostela, para Galicia».

Exenciones

El texto aprobado en la urbe herculina recoge varias exenciones: no pagarán la tasa los menores de edad, los participantes en programas de acogida o emergencia, las familias de personas hospitalizadas y los visitantes que acudan a congresos de menos de cinco días. Además, los pasajeros de cruceros estarán exentos hasta el 1 de enero de 2026. Como en Santiago, el 80% de lo recaudado se dedicará al turismo, y también a la mejora de espacios públicos y servicios esenciales.

En respuesta a las críticas sobre un posible efecto disuasorio para los visitantes, tanto Lage como el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, argumentaron que ciudades como Lisboa, París o Barcelona ya aplican esta medida sin que se haya producido un descenso en las cifras. «Nadie deja de ir a una ciudad por pagar un euro más por noche», afirmó el edil socialista. En la misma línea, Jorquera consideró «lógico que los turistas paguen», incidiendo también en la necesidad de «ordenar el turismo» para evitar fenómenos como la gentrificación.

Durante el pleno, el BNG dio su apoyo sin reservas y el PSOE lideró la defensa de la tasa, mientras que el PP votó en contra de la medida, argumentando que «ningún indicador señala que la ciudad tenga presión turística».