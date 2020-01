Alerta sanitaria La odisea de una estudiante para escapar del coronavirus en China: «La embajada, nada» Alicia Miguens afirma que su hija ha logrado buscarse un vuelo gracias al apoyo de la población del gigante asiático

Alicia Miguens espera que este sábado su hija de 22 años logre aterrizar en Santiago de Compostela. En los últimos días ha vivido sumida en la preocupación por la odisea que ha tenido que vivir para lograr abandonar un país paralizado por el coronavirus. La estudiante gallega de Traducción e Interpretación en Granada se había desplazado este curso al país asiático para mejorar su chino. Pero la crisis sanitaria la sorprendió en una zona rural de Sichuan a la que se había desplazado durante las vacaciones del año nuevo. «Gracias que se encontró con buena gente en China, que la ayudó. La embajada, nada», explica Miguens a ABC.

Pese a que su hija se encuentra lejos del foco de la epidemia en Wuhan, las restricciones para evitar contagios se han extendido por todo el gigante asiático. Mientras estaba de vacaciones con otra estudiante polaca de su mismo campus, la joven gallega recibió un mensaje de la Universidad de Suzhou en la que le comunicaba que no podría volver allí, ni acceder a la residencia en la que se había alojado. Todo estaba clausurado para evitar la propagación del virus. «Una amiga las había invitado a pasar unos días en su casa durante las vacaciones y fueron con la intención de seguir mejorando el idioma y aprender más de la cultura china», explica Alicia Miguens. Al no poder retomar sus estudios decidieron intentar abandonar China por sus propios medios, pero moverse por el país no fue tarea sencilla. Finalmente lo consiguieron pero sin ningún tipo de ayuda de las autoridades españolas en el gigante asiático.

«A su compañera polaca la llamaron de la embajada de su país para preguntarle si necesitaba algo, pero a mi hija nada», explica Miguens. La madre, preocupada, empezó a buscar teléfonos para que su hija se pusiese en contacto con la legación diplomática. «No le cogían ni el teléfono, finalmente encontramos un número para emergencias y acabaron contestando», relata Miguens. Pero la respuesta fue que España solo podía repatriar a las personas que vivían en Wuhan y que ella intentara la manera de comprar un vuelo para salir del país.

«La familia con la que estaban se portó muy bien con las dos estudiantes», relata Miguens. Les advirtieron que no podían coger el autobús para llegar a la ciudad más próxima (Chengdu) para no exponerse a un posible contagio y ellos mismos se ofrecieron a llevarlas en su coche. Además les dieron comida para los que tenían que esperar mientras no salía el vuelo. «Cuando llegaron estaba todo cerrado, no había manera de comprar nada, gracias también que sus amigos chinos les consiguieron unas mascarillas porque no son fáciles ya de localizar», indica la madre. Una vez en Chengdu continuaron los imprevistos. El hotel que habían reservado había decidido cerrar y no tenían donde quedarse a dormir. «Menos mal que el taxista se portó también bien y las llevó hasta otro hotel, donde ahora están a la espera de poder coger el avión», explica.

No se sintieron arropados

Miguens denuncia que durante todo este tiempo de angustia no se sintieron arropados por la embajada española. Explica que, como su hija, tiene que haber muchos más estudiantes en la misma situación. Pese a entender que ante una epidemia como la del coronavirus la legación diplomática pueda verse desbordada o no tenga capacidad para repatriar a todo el mundo, considera que al menos «deberían de responder al teléfono y atender las posibles dudas que tengan los españoles en China».

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ya ha anunciado que pedirá explicaciones al Gobierno. A través de una pregunta en la Cámara, se interesó por la situación en la que se encuentran las personas atrapadas en una China cercada por el coronavirus, así como si tiene previsto algún plan de repatriación más allá de Wuhan. «También solicitó responsabilidades ante el abandono que se produjo desde la embajada española, que no contesta las llamadas de emergencia de estos ciudadanos afectados por la crisis que está sufriendo el país a causa del coronavirus», informó el BNG a través de un comunicado.