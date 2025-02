Todas las novedades sobre la alerta internacional por el coronavirus de China, en directo

19.50

El turista alemán que ha dado positivo en coronavirus de Wuhan tras su ingreso en un hospital de La Gomera se contagió en Alemania y no presenta fiebre ni síntomas de la enfermedad , han informado hoy las autoridades sanitarias, que harán «un seguimiento activo» de las personas con las que ha podido mantener contacto durante su trayecto hasta la isla y su estancia.

18.26

La psicosis por el coronavirus continúa. Precintan un bazar chino en Valencia por una falsa alarma . Los policías locales entraron al interior del negocio con mascarillas al comercio y han confinado a los clientes en el interior.

17.52

El Centro Johns Hopkins de Ciencia e Ingeniería de Sistemas ha creado un mapa interactivo que muestra casi en tiempo real el número de contagios y muertes por el coronavirus de China . Para ello, recopila los datos de la Organización Mundial de la Salud y de los centro de control de enfermedades de Estados Unidos y China, entre otras fuentes, así como de los departamentos de salud regionales correspondientes.

17.20

Cinco estudiantes denuncian no pudieron entrar en bar de Huelva por ser chinos . Los jovenes intentaron acceder, pero les negaron la entrada alegando que eran menores de edad, pese estar perfectamente identificados porque tienen permiso de residencia en España.

16.10

La periodista Érika Montañés charla con el jefe de Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla , para esclarecer alguna de las preguntas que tenemos sobre el coronavirus: «Esto no es el ébola; en España no va a pasar nada, salvo algún caso importado» .

14.19

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha contado este sábado que el único caso positivo por coronavirus detectado en España, el turista alemán que viajó a La Gomera, se encuentra bien y está «evolucionando a mejor». De hecho, «hoy ya ni siquiera tenía febrícula», ha enfatizado.

14.12

Este sábado, los casos de coronavirus fuera de China ascienden a 151 en 23 países diferentes, frente a los 123 países en 20 países que había el viernes. Un incremento en la línea de los días anteriores. Dentro de China, los casos ya superan los 11.000.

13.20

Los españoles repatriados de China y que han pasado la primera noche en el Hospital Gómez Ulla , en Madrid, «están todos bien, no ha habido ninguna incidencia y se está estableciendo la rutina para las visitas de los familiares», según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del ministerio, Fernando Simón. Según ha informado, los pacientes del Gómez Ulla no han tenido ningún contacto de riesgo , son personas sanas, pero que han salido de una zona a la que se les impuso cuarentena en China; por lo que su ingreso está motivado por el seguimiento de la cuarentena que iniciaron en ese país.

13.00

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este sábado que el caso positivo de La Gomera está aislado y ha reclamado confianza en el sistema nacional de salud, por lo que ha convocado una reunión con las comunidades autónomas para coordinar el seguimiento de los casos.

0.24

El paciente presenta fiebre pero no complicaciones, por lo que no se prevé su traslado al Hospital Gómez Ulla de Madrid.

23.25

Un ciudadano alemán que estuvo en contacto con un paciente infectado por el coronavirus ha dado positivo a los análisis que se la han realizado en la isla canaria de La Gomera, según ha informado el Ministero de Sanidad. El paciente se encuentra aislado en un centro sanitario de la isla.

21.00

Los 19 españoles, además de una ciudadana china –que está embarazada– y un polaco, casados respectivamente con españoles, han sido trasladados después en un autobús al Gómez Ulla, que sobrevolaba un helicóptero esta tarde y en cuyas inmediaciones se concentraban medio centenar de curiosos y una veintena de medios de comunicación; no así familiares o allegados. Fuentes sindicales del hospital, han explicado a Efe durante su estancia se someterán a dos controles médicos diarios y serán atendidos por personal sanitario que habitualmente trabaja en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel.

20.35

« No me extrañaría que simplemente fuera un virus mutante », ha declarado este viernes a la prensa Mojica, quien argumenta que «ya saltaron unas cuantas alarmas desde otro centro de investigación» de EEUU sobre una posible carencia de «requisitos de seguridad» en este laboratorio de investigación de Wuhan «con virus patógenos». Los virus mutan muchísimo y, cuando no se controlan exactamente, «no sabes dónde» te pueden «atacar; y éste puede ser un caso de estos», explicó este científico de la Universidad española de Alicante, varias veces favorito a los Premios Nobel. Informe EFE.

20.13

Una de las teorías alternativas más extendidas argumenta que el virus ha sido fabricado en un laboratorio. Esto, aunque posible, es difícil de lograr de forma controlada, según los expertos . «"Desarrollar un virus que produzca una infección nueva, difícilmente controlable, no es tan sencillo», avisa Pérez Molina. Sin embargo, el microbiólogo español Francisco Martínez Mojica, «padre» de la herramienta de edición genética CRISPR, apunta la posibilidad de que el coronavirus pueda ser un «virus mutante» y haya «escapado» de un laboratorio de Wuhan. Informa EFE .

19.55

Otros amantes de las teorías conspirativas afirman estos días que el brote de Wuhan es en realidad una invención de los medios para sembrar el pánico. ¿Su argumento? Que los coronavirus causan catarros y millones de infectados en todo el mundo padecen solo síntomas leves. «Que se lo digan al 2,2 % de muertos que produce este virus...», reflexiona el doctor José Antonio Pérez Molina, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc). Informa EFE .

19.47

Las tesis conspiranoicas que aseguran que el coronavirus de Wuhan es una creación interesada se han alimentado además por mensajes que relacionan la patente de Pirbright con la Bill & Melinda Gates Foundation, que financia al instituto británico. En este punto, distintas teorías difundidas en las redes acusan a Gates de estar interesado en generar el coronavirus para obtener rendimiento económico a sus inversiones en vacunas o simplemente para generar caos en EE.UU. en un momento político en que Trump parece imparable. En realidad, la patente de coronavirus concedida a Pirbright no tiene relación alguna con Gates . Su fundación es una de las organizaciones que aportan fondos a proyectos del instituto (creado por el Consejo de Investigación de Ciencias Biológicas y Biotecnología del Reino Unido), pero no financia ningún trabajo relacionado con patentes. Únicamente un programa sobre anticuerpos para el ganado. Informa EFE .

19.43

A través de Twitter y Facebook se ha extendido una idea falsa que atribuye el brote de este virus a un complot promovido por el empresario y filántropo Bill Gates, cofundador de Microsoft, y planificado a través de un laboratorio británico. Esta teoría ha sido alentada por integrantes de la comunidad anti-vacunas y el movimiento QAnon, fundado por simpatizantes de Donald Trump que creen que el presidente de EEUU, con la ayuda discreta de las Fuerzas Armadas, se enfrenta a «élites globalistas» que pretenden socavar las esencias del país. El multimillonario George Soros, destacados dirigentes demócratas... y Bill Gates serían algunos de sus miembros destacados, según este movimiento. Informa EFE .

19.40

La pandemia de coronavirus surgida en Wuhan (China) ha dado pie no solo a numerosos bulos acerca del alcance real de la enfermedad, sino también a teorías conspirativas sobre el supuesto origen provocado del brote, por oscuros motivos económicos o políticos, que carecen de base científica.

19.17

Después de ser recibidos por personal de Sanidad Exterior que les hará un chequeo, van a trasladados al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Allí pasarán los 14 días de cuarentena –periodo máximo de incubación del virus– y estarán ingresados en la planta 17 de este centro hospitalario, atendidos por personal sanitario de la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel.

El Boeing 747-400 de Wamos Air en el que viajan los 25 españoles repatriados de Wuhan ya ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Está previsto que allí se les hagan los controles oportunos antes de trasladarlos al Hospital Militar Gómez de Ulla de Madrid.

Vómitos negros, sopa de murciélago o mercados de animales salvajes donde se desató la epidemia: son algunos de los bulos sobre el coronavirus que se están expandiendo tan rápido como la denominada «neumonía de Wuhan». Lea aquí los rumores infundados que circulan acerca del brote .

17.40

El hallazgo de los dos primeros casos de coronavirus en Rusia ha hecho que las autoridades regionales de Zabaikalie cierren los colegios de enseñanza primaria hasta nueva orden para no exponer a los escolares. La viceprimera ministra encargada del área de Sanidad, Tatiana Gólikova, confirmó además que, según ordenó el jueves el primer ministro, Mijaíl Mishustin, «todos los pasos fronterizos entre Rusia y China están ya cerrados». Además, añadió Gólikova, a partir de mañana 1 de febrero «todas las conexiones aéreas con el país vecino serán suspendidas salvo los vuelos de Aeroflot a Pekín, Shanghái, Cantón y Hong Kong», informa Rafael M. Mañueco, corresponsal de ABC en Moscú .

17.25

El Centro Nacional de Biotecnología de España (CNB) colaborará «estrechamente» con el hospital Mount Sinai de Nueva York para conseguir una vacuna , además de terapias, para hacer frente al coronavirus , originado en la ciudad china de Wuhan. En declaraciones a Efe, el ministro español de Ciencia, Pedro Duque, explicó hoy que el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos seleccionó "de forma directa" al laboratorio del Mount Sinai y al CNB para esta investigación.

Los análisis de laboratorio del posible caso de coronavirus en el Hospital General Universitario de Ciudad Real en un paciente de 38 años han dado negativo, según ha informado el Ministerio de Sanidad.

17.02

Una buena noticia dentro del pánico global que se está viviendo por el coronavirus de China tras la declaración de la emergencia sanitaria internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El número de enfermos curados, 214, ha superado por primera vez al de fallecidos, 213 , siempre a tener de las cifras oficiales de las autoridades chinas. Aunque algunos expertos las ponen en duda, son las únicas de las que disponemos. Mientras tanto, el número de casos confirmados roza los 10.000, con 1.500 en estado crítico , y los sospechosos superan los 15.000, informa Pablo M. Díez, corresponsal de ABC en Shanghái .

16.34

La Comisión Europea ha anunciado este viernes que utilizará 10 millones de euros del programa europeo de investigación Horizonte para financiar varios proyectos que investigan distintos aspectos del brote de neumonía de Wuhan (China), también conocido como coronavirus.

16.27

El Gobierno de Canarias ha informado de que las cinco personas alemanas aisladas en La Gomera para evaluar si portan el coronavirus se encuentran en buen estado y con síntomas leves . Además, ha anunciado que la próxima semana los hospitales públicos recibirán equipos para realizar las pruebas en sus laboratorios, informa Efe. Según ha detallado Fernando Simón,

16.10

La Agencia de Salud Pública de Suecia ha confirmado su primer caso de coronavirus en el país. La paciente había visitado recientemente el área de Wuhan en China, el epicentro del brote. Según informa Ep, había regresado a Suecia el 24 de enero y no tenía ningún síntoma, pero más tarde se puso en contacto con los servicios de salud por padecer tos .

15.35

Los españoles repatriados de Wuhan por la epidemia de coronavirus llegarán a la base aérea de Torrejón (Madrid) a partir de las 18:00 horas, según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación. En el avión viajan en total unas treinta personas: 25 serán trasladadas al Hospital Militar Gómez Ulla y otras cinco (cuatro daneses y un noruego) partirán desde la misma base hacia sus países de origen.

Uno de los españoles repatriados, Oliver Cuadrado, ha hablado con TVE y ha explicado que están «deseando llegar». Sobre los controles que han tenido que pasar, Cuadrado ha explicado el trayecto «se ha hecho eterno». «Estuvimos cuatro horas parados en el autobús, esperamos los permisos pertinentes. Pasamos dos controles de temperatura e infinidad de controles», ha explicado.

14.38

El ministro de Sanidad de Francia ha asegurado que hay una persona que presenta los síntomas del coronavirus entre los franceses repatriados que han llegado este viernes a su país.

Los españoles que vienen de Wuhan acaban de aterrizar ahora en Londres. En un rato continuarán su viaje para llegar a Madrid, donde aterrizarán esta tarde.

14.28

Corea del Sur ha confirmado este viernes el diagnóstico del séptimo caso del nuevo coronavirus en el país , brote que ya ha dejado en China un total de 213 muertos y 9.692 afectados.

14.03

Los dos primeros casos de coronavirus han sido detectados hoy en Rusia , informó la viceprimera ministra encargada del área de Sanidad, Tatiana Gólikova, en una intervención durante la reunión de la célula de crisis creada para evitar que la epidemia se propague dentro del país. Según Gólikova, cuya comparecencia ha sido difundida por los principales medios de comunicación rusos, estos dos casos de infectados por el virus 2019-nCoV se han registrado en las regiones siberianas de Zabaikalie y Tiumén. Se trata de dos personas de nacionalidad china que llegaron a Rusia el pasado domingo y el martes de esta semana, informa Rafael M. Mañueco, corresponsal de ABC en Moscú . Ambas están ya hospitalizadas y sometidas a tratamiento. Su estado, señaló la viceministra, «es estable».

13.51

El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán recomienda a sus ciudadanos no viajar a toda China a causa de la rápida extensión del coronavirus de Wuhan. «Aplacen todo viaje a China que no sea necesario», apunta la nueva recomendación a los viajeros de ese departamento. La advertencia sigue a las dos anteriormente emitidas por Exteriore s, la primera de la cuales se limitaba a la ciudad de Wuhan, mientras que la segunda se extendió a toda la región de Hubei.

13.29

La transmisión del coronavirus en personas asintomáticas está «en duda», según ha declarado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón . «El caso que salió de China que se había infectado por personas de la provincia de Hubei parece ser que sí tenía síntomas cuando llego a Alemania», ha aclarado en una rueda de prensa la mañana de este viernes. Simón ha querido dar un mensaje de tranquilidad asegurando que la tasa de mortalidad «va bajando», ya que actualmente no llega a 2,2%. Además, ha asegurado que la declaración de emergencia internacional por parte de la OMS no supone «grandes diferencias con la declaración de hace una semana». Léelo aquí .

13.14

El Ministerio de Exteriores de Colombia ha informado este jueves de que ha dispuesto los recursos necesarios para evacuar a sus ciudadanos de China ante el brote del nuevo coronavirus, que ya ha dejado 213 muertos y 9.692 afectados. En concreto, 14 colombianos han expresado su deseo de ser evacuados. Así, el Gobierno de Colombia cubrirá un desplazamiento terrestre desde la localidad de Wuhan, epicentro del brote, hacia una provincia vecina que no esté sellada.

La Comisión de Salud de China ha informado este viernes de que un total de 213 personas han muerto en el país por el brote del nuevo coronavirus, mientras que la cifra de afectados asciende a 9.692, distribuidos en 31 provincias chinas.

Si bien varias aerolíneas han suspendido temporalmente todos los vuelos a China debido al brote de coronavirus, los que aún vuelan al país están adoptando una serie de medidas para prevenir la propagación del virus. La aerolínea Cathay Pacific ha anunciado que ya no ofrecerá toallitass calientes, almohadas, mantas y revistas a los pasajeros de los vuelos hacia y desde China continental. Además, los pasajeros que viajen con tarifas que incluyen comida, recibirán bocadillos calientes servidos en una bolsa desechable, en lugar de las comidas habituales en la bandeja caliente.

Un taxista es el primer contagiado del coronavirus de Wuhan entre humanos registrado en Tailandia, donde el número total de casos detectados hasta el momento asciende a 19, informaron este viernes fuentes oficiales. El secretario permanente del Ministerio de Sanidad, Sukhum Karnchanapimai, afirmó en una conferencia de prensa que el taxista forma parte de los 5 nuevos casos registrados hoy, mientras que el resto son cuatro turistas chinos de la provincia de Hubei. Las autoridades tailandesas señalaron que el taxista fue contagiado supuestamente por un turista chino que ya regresó a su país y están analizando a las personas que han estado en contacto con este nuevo paciente, sin que nadie haya dado positivo.

El Gobierno de Japón anunció hoy que prohibirá la entrada al país de personas que se haya confirmado que están contagiadas por el brote de coronavirus, del que ya hay registrados 14 casos. El anuncio lo hizo el primer ministro, Shinzo Abe , en una comparecencia ante el comité del presupuesto de la Cámara Baja, en la que hizo una revisión de las medidas adoptadas para atajar la extensión del brote surgido en la ciudad china de Wuhan.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya , ha confirmado este viernes que el personal diplomático español permanecerá destacado en China, a pesar del brote de coronavirus, una decisión que ha presentado como consensuada con el resto de países de la UE. Así se pronunció ha pronunciado la jefa de la diplomacia española, en una entrevista en RNE recogida por Servimedia.

Cuando el coronavirus de China ha causado ya al menos 170 muertos y la psicosis se extiende por todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS)decidió ayer que constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional . Para llegar a la categoría máxima de alerta sobre crisis sanitarias, es necesario que la OMS crea que se trata de un episodio extraordinario , que hay riesgo de una rápida expansión en terceros países y que requiere de una respuesta coordinada internacional.

En un avión fletado por Reino Unido, la veintena de españoles que se encontraban en Wuhan llegarán esta tarde a Madrid. Léelo aquí .

La sanidad de Castilla y León activó ayer tarde el protocolo epidemiológico por un posible caso de coronavirus en la provincia de Burgos , un hombre de mediana edad residente en China que presentaba dolor de garganta leve y sin fiebre, y que dio negativo tras enviarse las muestras al Instituto Carlos III de Madrid.

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha confirmado este viernes un caso en investigación por coronavirus en el Hospital General Universitario de Ciudad Real , ante lo que se ha activado el protocolo habilitado para tales casos en función de las instrucción del Ministerio de Sanidad. Se trata de un hombre de 37 años que viajó a China recientemente y que tras regresar a Ciudad Real acudió al Hospital General Universitario de Ciudad Real al experimentar síntomas compatibles con una infección de coronavirus, es la persona que permanece aislada en este centro hospitalario, según fuentes consultadas por ABC.

Italia ha declarado la emergencia nacional por el coronavirus, tras confirmarse anoche los dos primeros casos en el país del virus chino