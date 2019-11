ENERGÍA E INDUSTRIA Nadal: «La central térmica que se pierde en Galicia pasa a Marruecos» El exsecretario de Energía cree que aún no estamos preparados para poner fin al CO2

La transición energética debe abordarse con «sensatez». Es el mensaje que lanzó esta maána en Santiago el exsecretario de Estado de Energía con el Gobierno de Rajoy, Alberto Nadal. En una jornada organizada por la Fundación Fundación Concordia y Libertad —presidida por Adolfo Suárez Illana— Nadal advirtió que todavía «no tenemos tecnologías suficientes para sustituir completamente las emisiones de CO2», responsables del cambio climático. El exsecretario de Estado advirtió que, por ese motivo, «la central térmica que se pierde en Galicia pasa a Marruecos», en referencia a la suspensión de la producción anunciada por Endesa para su planta de As Pontes.

«España ha puesto todas las dificultades del mundo a las centrales térmicas de carbón, en España van a cerrarse todas. Entonces Marruecos ha instalado una central térmica justo al otro lado del estrecho para exportar electricidad», aseveró. Alberto Nadal explicó que desde el punto de vista de frenar el calentamiento global el resultado va a ser el mismo, pero alertó que no así para el empleo y la industrialización.

El exsecretario de Estado de Energía con el PP censuró la posición «adolescente y utópica» que en su opinión muestra el Gobierno de Sánchez al respecto de la transición energética. «Si la UE te pide un 32% de reducción de CO2, no vayamos al 42%», consideró. «Eso no quiere decir que la humanidad conjuntamente no tenga que resolver el problema», prosiguió, pero hay que mantener un equilibrio y «tener en cuenta nuestras necesidades económicas porque España no es el país más rico de Europa».

Nadal se mostró también muy crítico con la decisión de Zapatero de potenciar la energía fotovoltaica cuando las tecnologías no estaban todavía suficientemente maduras, lo que, aseguró, provocó un importante déficit de tarifa en la factura eléctrica. Consideró que a medida que la tecnología vaya avanzando, España sí podrá convertirse en el primer productor europeo de energía solar. «Toda política energética son tres cosas: seguridad de suministro, impacto medioambiental y costes. Olvidarse de los costes destruye nuestra industria», explicó.