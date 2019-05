ELECCIONES 28-A Feijóo endurece sus críticas a Vox: «La mayoría de sus votantes prefiere estar en el PP a ir con Falange» El presidente gallego afirma que «el duelo» por la derrota del domingo «se ha terminado» y ve posible «un vuelco» el 26-M si el PP vuelve a ser «un partido de mayorías» situado «en el centro y la derecha»

Fue de los pocos que lo hizo durante la campaña electoral del 28A, pero ahora que se ha abierto el coto dentro incluso de la dirección nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo ha endurecido sus críticas a Vox, responsabilizándolos de la victoria de Pedro Sánchez al haber dividido al electorado de centro-derecha. «Vox es el gran aliado de la victoria del PSOE», ha manifestado este mediodía, «dividir el voto es lo que ha facilitado que el PP no gane las elecciones». «El daño ha sido considerable», ha insistido, «es difícil hacer más en menos tiempo».

Las críticas han ido no a los votantes sino a los dirigentes de la formación de Santiago Abascal, «que sabían lo que hacían». A sus electores ha evitado atacarlos, ya que en su opinión «creo que se darán cuenta que es más fácil convivir con los votantes del PP que con los votantes de Falange», y ha invitado a comprobar los resultados de la formacion falangista para ver su práctica desaparición por el efecto de Vox. En su opinión, el resultado del domingo desmonta el argumento de que «votar a Vox es para que gobiernen PP y Ciudadanos», porque «votar a Vox es para que no gobierne el PP».

«Ha sido un resultado fantástico para el PSOE y lamentable para los españoles que no querían que Sánchez gobernase», ha añadido, «Pedro Sánchez estaba en lo cierto cuando pretendía que Vox estuviera en los debates, en el término de las tres derechas y se refirió a este partido constantemente en los debates». «No sé si fue honesto pero sí efectivo», ha apostillado.

El presidente gallego no ha eludido la autocrítica en ningún momento de su comparecencia. «Veo al presidente Casado como a todos los militantes y dirigentes, sabiendo que hicimos cosas mal, que nos equivocamos en muchas cosas, que nuestros giros no fueron los adecuados, y asumiendo la cuota que nos corresponda a cada uno», ha analizado. Feijóo habló por teléfono con el presidente nacional del PP este lunes y probablemente se vean en persona «este fin de semana», ha desvelado. La clave fue no haber sido «claros y didácticos» de los riesgos de la división del voto de la derecha y que apoyar a Vox «era garantía de éxito del PSOE con los populistas». «Hemos hecho discursos contradictorios», como cuando algunos dirigentes renegaban de Vox mientras Casado les ofrecía la posibilidad de ocupar ministerios.

«Es la primera vez que nos enfrentábamos a supuestos de este tipo, y hemos perdido», a ver si en las municipales y autonómicas lo hacemos bien». Feijóo ha considerado que si el PP consigue que la masa electoral fugada a Vox «regresa a un partido de gobierno» como el suyo «el vuelco sería muy posible en muchísimos ayuntamientos y comunidades autónomas».

Sobre el voto que emigró a Ciudadanos, Feijóo lo ha atribuido a que «no hicimos el hincapie fundamental de que somos un partido amplio, del centro y la derecha, pero si solo somos el partido de la derecha y dejamos el centro, miles de votos se fueron» con Albert River. «Nuestra estrategia no fue la correcta», un diagnóstico en el que ha dicho que «parece haber gran consenso entre los compañeros». «Cometimos un error de posicionamiento político, cambiamos las estrategias por Vox y dejamos de ser quiénes somos», ha abundado, «perdimos nuestros votos por el centro y por la derecha más extrema, adelgazamos nuestro camino electoral».

El titular de la Xunta ha manifestado que ahora «tenemos que trabajar en la remontada» porque «el duelo se ha acabado». «Hay que reaccionar rápido y levantarse, no hay más remedio», porque además «estamos en una liga distinta que empezó el lunes, la liga de las municipales, que nada tienen que ver con las generales», y que impondrá «actores, estrategias y planteamientos distintos».

Preguntado por posibles pactos con la formación de Abascal por parte de candidatos gallegos del PP tras las próximas elecciones municipales, Feijóo ha afirmado que su partido «no ha hecho en ningún momento un pronunciamiento a favor de pactar con Vox. Yo como presidente nunca los hice. Tengo la misma opinión de Vox antes y después de las elecciones generales».