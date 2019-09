La excesiva dependencia de la UE lastra las exportaciones gallegas

Después de tres años consecutivos de cifras récord, las exportaciones gallegas pisan el freno. Las ventas al exterior cayeron un 10% en el primer semestre del año con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y lo hicieron, en buena medida, lastradas por la «excesiva dependencia» de los mercados europeos y el impacto que representan las turbulencias económicas o políticas que se extienden por el corazón del viejo continente. Más del 80% de las exportaciones del tejido empresarial gallego tienen como destino países de la Unión Europea, y esta condición, advirtió en Vigo el director del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) en Galicia, Sergio Prieto, se ha convertido en una debilidad «estructural».

La Comunidad mantiene su saldo comercial positivo, si bien, con un valor de exportaciones recortado hasta los 10.508,9 millones de euros, el superávit entre exportaciones e importaciones se encoge un 68,5%, desde los 2.200 millones en positivo computados al cierre del primer semestre de 2018 hasta los poco más de 700 registrados al cierre del pasado mes de junio. Son parte de los datos presentados este viernes por el director territorial de Comercio durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, Patricia García.

Prieto incidió en la necesidad de diversificar países de destino para las exportaciones gallegas, apuntando a mercados «estratégicos» como Japón, Estados Unidos, India o Canadá. Y es que, incidió, la alta dependencia de países europeos está detrás de la ralentización de las ventas al exterior de la Comunidad. No en vano, indicó el director del ICEX en Galicia, según recogió Ep, las exportaciones a Alemania se han recortado un 10% con respecto al mismo periodo de un año atrás y las ventas a Francia han caído un 12%, mientras que en el caso del negocio con Reino Unido —con la particular afectación del Brexit— el descenso ha sido del 12,6% y en el caso de la convulsa Italia la caída alcanza el 18%.

A la elevada dependencia de las ventas a un reducido número de países de la UE, Prieto sumó otro factor de preocupación: el desigual comportamiento exportador del mercado gallego, con el grueso del negocio concentrado en un reducido grupo de compañías. También, que salvo contadas excepciones, se trate de sociedades de pequeño tamaño.

Las provincias tradicionalmente exportadoras de Galicia, La Coruña y Pontevedra, registraron sendas reducciones en sus exportaciones (-12,9% y -9,6%, respectivamente), mientras que tanto Lugo como Orense han aumentado sus operaciones (un 10,2% y un 8,5%). En cuanto a los principales productos vendidos al exterior desde Galicia, informó Ep, el primer puesto sigue siendo para el textil (con el 25%), los automóviles (16,6%) y la pesca (más del 10%).

Brexit: «Que se preocupen, aunque sea tarde»

El director territorial de Comercio lamentó que las recomendaciones lanzadas desde el ICEX ante una eventual salida sin acuerdo deReino Unido de la UE —desde noviembre de 2018 la entidad pública viene reclamando planes de contingencia a las empresas— no fueron recibidos «con seriedad». «No le estamos dando la suficiente importancia», dijo el responsable del ICEX en la Comunidad, indicando que «Galicia no puede permitirse el lujo de perder a su cuarto cliente» en exportaciones. Por eso, instó al tejido empresarial a elaborar planes de contingencia. «Que se preocupen, aunque sea tarde», afirmó, señalando cómo el Reino Unido sí ha aprovechado este tiempo firmando en estos últimos años once acuerdos comerciales con otros países.