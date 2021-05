Balance sanitario Coronavirus Galicia: Leve repunte de los contagios que vuelven a superar el centenar La presión asistencial continúa estable en la UCI con 31 pacientes ingresados y en planta baja hasta los 107

Natalia Sequeiro Santiago Actualizado: 26/05/2021 11:00h

La curva del coronavirus continúa estable en Galicia. Se espera que esta mañana, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, desvele tras el Consello de la Xunta las decisiones del comité clínico celebrado ayer, que podrían traer un alivio en algunas restricciones. Un día después de que los contagios rebajasen el centenar, los nuevos casos experimentan un ligero repunte hasta los 130. Pero la cifra sigue muy por debajo de la tónica habitual en el último mes, cuando rondaban los 200 diarios. Los efectos de la vacunación parecen estar notándose ya en la Comunidad, en la que casi el 50% de la población diana ha recibido ya al menos una dosis.

La buena evolución de los datos facilitados por el Sergas permite también hablar de un descenso de los casos activos. En la Comunidad un total de 2.498 personas atraviesan el coronavirus en estos momentos. Son 55 menos que la jornada anterior y la cifra se mantiene en niveles similares a los registrados a finales del mes de agosto. La bajada de activos se explica porque las recuperaciones (184) han superado a los contagios (130). Además hubo que lamentar un nuevo fallecimiento en las últimas horas, por lo que el cómputo total de muertes por Covid llega ya a los 2.413.

La presión asistencial continúa también estable. En las plantas de los hospitales gallegos hay 107 ingresados, dos menos que la jornada previa. En las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, el número de afectados continúa en 31. La incidencia acumulada, es decir, el número de casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días continúa descendiendo. Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, en Galicia se sitúa en los 77 casos frente a los 128 de la media española. La Comunidad es la quinta con mejores cifras.

El Sergas actualiza diariamiente el mapa de incidencia del coronavirus por concellos. El comité clínico celebrado ayer ya ha comunicado que a partir del viernes habrá tres municipios en el nivel máximo de restricciones. Se incorporan a la lista a A Pobra do Caramiñal (Coruña) y Mos (Pontevedra) mientras Lobios no logra rebajar su nivel. En estos ayuntamientos, la hostelería no podrá abrir y el perímetro se cerrará a los límites del municipio. En el siguiente mapa se puede consultar la IA a 14 días en los cocellos gallegos.

Este es el mapa con la incidencia acumulada a 7 días que permite ir viendo con anticipación si en un territorio se está produciendo algún cambio de tendencia.