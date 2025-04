Feijóo advierte a Sánchez que no es «bueno» que relegue a las autonomías

Alberto Núñez Feijóo ha explicado este domingo en su comparecencia posterior a la videoconferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez que, de forma mayoritaria, los mandatarios le han trasladado al jefe del Ejecutivo central su disconformidad por relegarles a un segundo plano en la gestión de la crisis del coronavirus ; con decisiones adoptadas de forma unilateral que no se comunican en los encuentros de los domingos y de los que se enteran por los medios de comunicación, como sucedió hace exactamente una semana con el cerrojazo económico e industrial.

Feijóo ha expuesto que se trasladó a Sánchez que estas reuniones dominicales han de ser «útiles» y servir para trabajar de forma conjunta, más coordinada y buscando acertar en las decisiones que se adopten. Para ir «consolidando la confianza» y gozar «niveles de lealtad inquebrantable», sería «bueno» que el Gobierno no incurriera en actitudes como la del pasado fin de semana, donde el encuentro con mandatarios autonómicos no aclaró en absoluto qué pasos iba a dar el Gobierno. Especialmente ha molestado la detracción de fondos para políticas activas de empleo, que Feijóo y sus colegas han pedido a Sánchez que deje «sin efecto». « No parece razonable tomar decisiones un Gobierno y que las pague otro Gobierno, no es el principio de lealtad que debe presidir situaciones de pandemia como esta», ha censurado.

A la Xunta le preocupa que ahora suceda lo mismo con el plan de vivienda de las comunidades autónomas. Feijóo ha apuntado que Galicia es una de las autonomías donde se recibe del Gobierno central menos de la mitad de lo que se le retira : ha perdido 100 millones, que podrían ser 35-40 más si prospera lo que se comenta en materia de vivienda, y se le han prometido unos 35 millones, aunque «de momento, no hemos recibido nada». «Hicimos ese aparte, si hay lealtad tiene que ser mutua, si hay decisiones del Gobierno de España tienen que ser financiadas por el Gobierno de España y no con los presupuestos de las comunidades autónomas», ha señalado Feijóo. «Aquí no hay partidos, aquí no hay políticas, hay servicio público», ha subrayado.

Feijóo ha reclamado sopesar bien las medidas que se adopten e ir pensando en el futuro. En este sentido aboga por hacer estudios epidemiológicos en gente sana para ir conociendo la situación en cada autonomía cuando se inicie el camino hacia la recuperación de la normalidad. También buscar fórmulas para comunicar a la población su estado de salud personal y la salud pública en general. Y de hacerlo de forma homogénea en toda España.

Adicionalmente, según avanzaron fuentes de la Xunta antes de que compareciera Feijóo, este puso otras cuestiones sobre la mesa durante la cuarta videoconferencia del presidente del Gobierno con mandatarios autonómicos desde que se inició la crisis del coronavirus. En su turno de intervención, pidió a Sánchez un « protocolo de comunicación claro para los casos en residencias » y abogó por «agilizar» tanto el pago de ERTEs como la devolución del IVA, según han avanzado fuentes del Gobierno gallego.

Además, Feijóo consideró «clave seguir con los test» y esperó que lleguen 60.000 para Galicia del millón anunciado por el Gobierno. También preguntó «si existe algún protocolo sobre el uso generalizado de mascarillas». En su intervención, ha especificado que el «90%» del material con el que trabaja el servicio gallego de salud ha sido adquirido por la Xunta; solo un 10% lo ha facilitado el Gobierno. Hay, de hecho, otro pedido formalizado por el Gobierno autonómico que llegará este lunes, con un nuevo lote de mascarillas, tras aterrizar el pedido en Zaragoza.

Dudas con los planes para positivos

En su intervención, Feijóo también ha admitido dudas acerca de la petición de Sánchez de conocer las infraestructuras de cada autonomía que podrían albergar a positivos asintomáticos. El presidente de la Xunta ha apuntado que «por supuesto» se dará esa información, pero que no es «capaz de concretar de qué se trata a qué fin se dirige» . Eso sí, ha dejado claro que la postura de Galicia no ha cambiado, y pasa por mantener a los positivos que no presentan una sintomatología grave en sus casas, como hasta ahora. La Xunta hace además seguimientos a 1.600 positivos mediante un programa a distancia.

Se da la circunstancia de que Galicia debería estar celebrando este domingo elecciones autonómicas , suspendidas por la pandemia de Covid-19 y el subsiguiente estado de alarma para contener su avance.