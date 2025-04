Coronavirus España en directo: El reparto de los test rápidos comprados por el Gobierno, comunidad por comunidad

5.59

El Ministerio de Salud de China ha confirmado este lunes que se ha registrado un nuevo caso de Covid-19 de transmisión local en la provincia de Guangdong, así como 38 procedentes del extranjero. Las autoridades sanitaria han informado de que se ha registrado una muerte por coronavirus en la provincia de Hubei, donde se encuentran Wuhan --epicentro del virus en el país asiático--, además de diez nuevos casos sospechosos, todos importados. En total, el número de casos confirmados en la China continental ha ascendido a 81.708, 3.331 han muerto a causa del Covid-19 y 77.078 han sido dados de alta tras su recuperación.

5.03

La cifra de contagiados con coronavirus en Honduras aumentó este domingo a 298, mientras que los muertos se mantienen en 22 desde el sábado, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). En cadena nacional de radio y televisión, el Sinager indicó que se practicaron «188 nuevas pruebas para diagnosticar coronavirus, Covid-19, de las cuales 30 dieron resultado positivo, sumando así un total de 298 casos a nivel nacional».

4.43

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) ha informado este lunes de que se han registrado 47 nuevos casos de Covid-19, la cifra más desde hace un par de semanas, por lo que el número total de afectados ha ascendido a 10.284. Las autoridades surcoreanas han informado de que se han constatado tres muertes por coronavirus, por lo que el total de fallecidos es de 186, según ha recogida la agencia surcoreana de noticias Yonhap. El KCDC ha indicado que un total de 11 casos se registraron en Seúl. La capital surcoreana tiene hasta el momento 563 casos de Covid-19.

4.25

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, planea declarar en las próximas horas el estado de emergencia debido al significativo aumento de casos y de muertes a causa del Covid-19, en especial en ciudades importantes y densamente pobladas como Tokio y Osaka. Japón ha registrado hasta el momento 4.563 casos, incluidos unos 700 del crucero Diamond Princess, y 104 muertes. La medida, según ha informado el diario local 'The Minichi' citando a una fuente del Gobierno, dará poder a las autoridades locales para que lleven a cabo las medidas que consideren oportunas, como el cierre de escuelas y otros espacios públicos, así como decretar la cuarentena.

4.23

México acumula 2.143 casos de Covid-19 y 94 fallecidos, un alza de 15 personas muertas más en las últimas 24 horas, según el informe técnico oficial de la epidemia presentado este domingo pór las autoridades de salud. «En México hemos acumulado ya 2.143 casos desde el inicio de la epidemia el 27 de febrero y tenemos desafortunadamente 94 personas que han perdido la vida», dijo en rueda de prensa el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. La cifra de casos acumulados desde que el 27 de febrero se presentó el primer contagio representan 253 más comparados con los 1.890 del día anterior , una tasa de incremento de alrededor del 13 % que se ha mantenido casi constante en los últimos días.

4.02

La Comisión Nacional de Sanidad de China afirmó hoy que el número de contagiados "activos" por el coronavirus SARS-CoV-2 en el país asiático es de 1.299, la primera vez desde enero por debajo del listón de los 1.300, a pesar de que continuó registrando nuevos casos, la mayoría de ellos provenientes del extranjero. Las autoridades sanitarias informaron hoy de que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del domingo), se habían registrado 39 nuevos casos, 38 de ellos procedentes del exterior, los llamados casos «importados». El caso restante es un contagio local diagnosticado en la provincia suroriental de Cantón.

4.00

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunció este domingo, que durante la Semana Santa todos los negocios, lo que incluye a supermercados, bancos, ferreterías y de preparación de comida estarán cerrado viernes, sábado y domingo. Solo seguirán abiertos servicios esenciales como farmacias, hospitales y gasolineras. En una conferencia de prensa, Vázquez dijo que dependiendo del resultado de este cierre, se verá cuáles serán las medidas futuras que se adoptarán para controlar la enfermedad.

3.40

El Gobierno de Noruega ha anunciado de manera oficial este domingo que, tras tener «bajo control» la pandemia del Covid-19 dentro de sus fronteras, «es el momento adecuado» de enviar ayuda y personal médico a Italia, ya que se encuentra "en la cima de la crisis" sanitaria. «Tenemos bajo control la situación en Noruega, mientras que Italia está en la cima de la crisis. Este es un momento adecuado para que podamos ayudar a un país que enfrenta enormes desafíos», ha anunciado el ministro de Salud, Bent Hoie.

3.25

Guatemala reportó este domingo la tercera muerte provocada por el coronavirus en el país y su primer caso de transmisión local, informó una fuente oficial. El portavoz del Gobierno guatemalteco, Carlos Sandoval, lamentó en rueda de prensa el fallecimiento de un hombre de 71 años y explicó que en las últimas 24 horas fueron detectados nueve casos más para sumar 70 personas contagiadas de Covid-19.

2.02

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha calificado este domingo de «idiotas» a todos aquellos ciudadanos que han desoído las indicaciones del Gobierno y han roto la cuarentena decretada para intentar frenar el avance del Covid-19 en el país, en donde se han registrado hasta la fecha 1.039 casos de contagio y una muerte. «Si bien el cumplimiento ha sido en general estricto, todavía hay algunos a quienes describiría caritativamente como idiotas», ha expresado Ardern ante los medios, tal y como ha recogido la cadena neozelandesa de televisión TVNZ. Ardern incluso ha ejemplificado a uno de esos «idiotas» en un hombre de 38 años que en las últimas horas fue detenido en Christchurch después de que se filmase tosiendo y estornudando deliberadamente sobre varios clientes de un supermercado de esta ciudad de la costa este neozelandesa.

1.48

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió este domingo la creación de dos millones de empleos para combatir la crisis del coronavirus en el país y se mostró optimista pese a plantear un escaso plan de reactivación económica. «La fórmula que estamos aplicando para remontar la crisis transitoria es la suma de tres elementos básicos: mayor inversión pública para el desarrollo económico y social, empleo pleno y honestidad y austeridad republicana», dijo López Obrador en un mensaje desde el Palacio Nacional.

1.46

El Ministerio de Salud de Argentina reportó este domingo tres nuevas muertes por coronavirus en el país, con lo que el número de fallecidos asciende a 46, mientras que los contagiados son 1.554 tras los 103 casos confirmados hoy. Los tres fallecimientos corresponden a un hombre de 89 años residente en la ciudad de Buenos Aires, otro de 72 años en la provincia de mismo nombre y un tercero de 66 años en la provincia de Córdoba (centro).

0.12

Ministros y altos funcionarios de agricultura de Sudamérica y México destacaron la importancia de potenciar el mercado interno de alimentos frente a la crisis que se vive debido a la pandemia de la Covid-19. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con sede en Costa Rica, informó este domingo de que ministros, secretarios y altos funcionarios encargados de Agricultura de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, sostuvieron una videoconferencia para analizar la coyuntura actual.

23.45

La hija de un pasajero del crucero Coral Princess, que atracó este sábado en el Puerto de Miami con enfermos de Covid-19, anunció este domingo que su padre había fallecido en un hospital de Miami al que fue trasladado tras ser evacuado del buque en el que ya habían muerto otras dos personas. Julie Maa informó hoy de la muerte de su padre e hizo una llamada desesperada a través de Twitter al alcalde de Miami, Francis Suárez, para que evacuaran a su madre pronto, también enferma, lo que logró después de seis horas de pedir auxilio por las redes sociales.

23.09

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, se ha vuelto a incorporar al registro de médicos para retomar su labor durante un turno a la semana y colaborar así en la lucha contra el coronavirus, según informa el diario irlandés «The Irish Times». Varadkar estudió medicina y trabajó como médico durante siete años antes de dejar la profesión por la política. Finalmente en 2013 abandonó el registro de médicos, al que se volvió a incorporar en marzo. Ahora trabajará durante un turno a la semana en un área acorde a su capacitación.

22.47

Boris Johnson, ingresado en el hospital diez días después de dar positivo por coronavirus. El primer ministro británico ha sido hospitalizado para realizarle pruebas, según ha informado la cadena británica BBC citando fuentes de Downing Street.

21.30

La reina Isabel II, que cumplirá 94 años el próximo 21 de abril, lleva 68 años como monarca del Reino Unido. Estaa noche por quinta vez en todo este tiempo dirigió a la nación un mensaje especial televisado, ya que sus únicos discursos de este tipo son los que da por Navidad. Aislada en el Castillo de Windsor para protegerse del coronavirus, habló a los británicos en un tono cercano y personal . «Os estoy hablando en lo que sé que es un momento cada vez más desafiante», señaló, en un mensaje en el que enfatizó el valor de la autodisciplina para hacer frente a la amenaza global de la pandemia, y agregó que es «un momento de interrupción en la vida de nuestro país, que ha causado dolor a algunos, dificultades financieras para muchos y enormes cambios en la vida cotidiana para todos nosotros». Informa Ivannia Salazar .

20.50

Un auxiliar administrativo que trabajaba en la Unidad de Rehabilitación de Área (URA) Pediátrica del Hospital de Getafe y había contraído coronavirus ha fallecido, según han informado a Europa Press fuentes sindicales. Este empleado había realizado a finales de marzo varios mensajes de «esperanza» ante los días «durísimos» que ha generado en la sociedad la pandemia del coronavirus y enfatizaba en la necesidad de cumplir las restricciones, así como el emplear materiales de protección como guantes y mascarillas. El empleado fallecido era afiliado del sindicato UGT. «Te echaremos de menos. Ojalá pronto acabe esta pesadilla y nos quede solo la lección de profesionalidad y valor que están dando todos los profesionales de la sanidad de este país», han lamentado desde el sindicato. Este domingo también se ha conocido la muerte de un facultativo de 61 años que trabajaba en la Unidad de Atención Domiciliaria del SUMMA y que era «muy querido por todos» los integrantes de este servicio sanitario, según ha indicado el gerente del servicio, Pablo Busca.

20.30

Francia ha registrado 357 muertes más por Covid-19 en el hospital en las últimas 24 horas, la cifra más baja en una semana, anunció la Dirección General de Salud el domingo. En total, el país tiene 8.078 personas fallecidas desde el comienzo de la epidemia, incluidas 5.889 en hospitales y 2.189 en hogares de ancianos y otros establecimientos médicos y sociales.

20.20

Tres hombres han sido detenidos en Alicante cuando se desplazaban en coche para irse de barbacoa, uno conduciendo y los otros dos escondidos entre mantas y cervezas, incumpliendo el estado de alarma debido al coronavirus, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado. Lea la noticia completa aquí .

20.05

Un determinado tipo de válvula, pieza clave en los respiradores artificiales tan necesarios actualmente para enfermos del coronavirus, ha sido diseñado por un equipo de empresas liderados desde Málaga por el Grupo Premo y se fabricará en esta ciudad si se restringe su abastecimiento en esta situación. Lee la información completa aquí .

20.00

Según fuentes del Ministerio de Sanidad, por comunidades autónomas Madrid es la que contará con más dispositivos (206.400 unidades), seguida de Cataluña (180.000) y Andalucía (130.800). Por detrás de Andalucía se sitúan la Comunidad Valenciana, con 86.400; Castilla y León, con 62.400; Galicia y País Vasco, con 58.800 cada una; Castilla La-Mancha, con 57.600; Canarias, con 31.200; Aragón, con 28.800; Murcia, con 22.800; Extremadura, con 21.600; Asturias, con 20.400; Baleares y Navarra, con 18.000 cada una; Cantabria, con 13.200; La Rioja, con 12.000 y Ceuta y Melilla, con 1.200 cada una. Los test rápidos que distribuirá el Gobierno entre las comunidades autónomas tienen una sensibilidad del 64 % en pacientes que acaban de iniciar los síntomas de la COVID-19 y de más del 80 % en las infectadas durante siete o más. El Ministerio de Sanidad ha apuntado que esa es la fiabilidad de las pruebas comprobada por el Instituto de Salud Carlos III. Estos test son pruebas complementarias a las pruebas PCR -siglas de Proteína C Reactiva- y se dirigirán a hospitales y colectivos vulnerables como las residencias de mayores, según indica el ministerio dirigido por Salvador Illa. Aquellos pacientes que den positivo en una de estas pruebas serán casos confirmados, y si dan negativo deberán realizar una PCR

19.50

Italia comienza la Semana Santa con un suspiro de alivio. El domingo se registró el menor número de muertos desde el 19 de marzo: 525, frente a 681 en la jornada del sábado. Se trata de una cifra aún dramática, pero que da gran esperanza porque hasta finales de marzo los muertos eran más de 800 en algunas jornadas, y el día 27 se batió el récord con 967. Los fallecidos desde que comenzó la epidemia, el 21 de febrero, son 15.887. Las personas infectadas durante toda la epidemia han sido 128.948, según el boletín de Protección Civil ofrecido en la tarde del domingo. Actualmente, las personas hospitalizadas son 28.949, mientras 58.320 se encuentran en aislamiento domiciliario. Por segundo día consecutivo mejora la situación en las unidades de cuidados intensivos, con 17 pacientes menos que el sábado: En total hay 3.997. Informa Ángel Gómez Fuentes , enviado especial a Milán.

19.35

Turquía cierra la semana con 27.069 casos de coronavirus confirmados y 574 muertos, 73 más que el día anterior, informó este domingo el ministro turco de Sanidad, Fahrettin Koca. El número de contagios de la COVID-19 subió en 3.135, un 13 % más que el día anterior. Cuatro días antes, el 1 de abril las infecciones llegaban a las 15.000, la mayor parte en Estambul, la principal ciudad del país. En Turquía se están realizando unas 20.000 pruebas de coronavirus al día, un total 181.400 hasta el momento, explicó el ministro. Turquía, con unos 80 millones de habitantes, es uno de los países europeos que más tarde ha reaccionado a la pandemia, por lo que los médicos temen un fuerte incremento de las muertes en las próximas semanas. Informa Efe.

19.15

Los presidentes autonómicos han apoyado este domingo la prórroga del estado de alarma por el coronavirus hasta el 26 de abril pero han diferido en la prolongación e intensidad del confinamiento:mientras el catalán ha pedido uno total, Madrid ha reclamado no tomar medidas innecesarias que lastren la economía. Lea la información completa aquí .

19.02

El ex kicker de los New Orleans Saints Tom Dempsey falleció este domingo a la edad de 73 años a causa del coronavirus, de acuerdo a la información ofrecida por su familia a NOLA.com, la página digital del periódico local «The Times-Picayune». Dempsey escribió su nombre en la historia de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) al anotar un field goal (gol de campo) de 63 yardas en 1970 a pesar de haber nacido sin dedos en el pie derecho, que era con el que golpeaba al balón. Lea la noticia completa aquí .

18.55

El confinamiento de la ciudad de Córdoba en sus casas está dejando estampas inéditas. Algunas son visuales. No pocas son sonoras. Durante estos días, la tranquilidad de la ciudad permite escuchar son sonidos, lo que habitualmente está prohibido por el tráfico y el fragor de la ciudad. Vea el vídeo aquí .

18.50

Kyle Walker, lateral derecho del Manchester City, se enfrenta a una dura sanción tras confirmarse que infringió la cuarentena obligatoria para organizar una fiesta sexual en su casa con dos prostitutas. Lea la noticia completa aquí .

18.30

Desciende la curva de contagios y de fallecimientos en Italia. De forma notable disminuye nuevamente el número de muertos por el coronavirus: 525 han sido las víctimas en las últimas 24 horas, frente a 681 en la jornada anterior. Es la cifra más baja desde el 19 de marzo. Se trata de una cifra aún dramática, pero que da gran esperanza porque hasta finales de marzo los muertos eran más de 800 muchos días y el día 27 se batía el récord con 967. Los fallecidos desde que comenzó la epidemia, el 21 de febrero, son 15.887. También se ha ralentizado el número de nuevos contagios: 489 menos que el sábado. Las personas infectadas durante toda la epidemia han sido 128.948, según el boletín de Protección Civil ofrecido en la tarde del domingo. Informa Ángel Gómez Fuentes , enviado especial a Milán.

18.20

El V Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegará este Domingo de Ramos 113 militares y 32 medios en localidades de Burgos, León y Valladolid para desarrollar tareas de desinfección, según informó la Delegación del Gobierno. Además, otras unidades del Ejército de Tierra realizarán labores de reconocimiento de infraestructuras y patrullas en una decena de localizaciones. En el vídeo, la UME desinfecta la residencia Patio de los Palacios, en Valladolid. Vea el vídeo aquí .

18.13

«Cuando nos unimos nada nos para. No dejemos que esta crisis nos paralice». Bajo el lema de que #EstoNOtienequePARAR, más de 2.000 empresas grandes y pequeñas, así como personalidades públicas e influyentes de la sociedad española, desde artistas a empresarios pasando por deportistas y creadores, participan en una iniciativa abierta a toda la sociedad impulsada por Mercadona y las compañías que forman parte de una cadena agroalimentaria eficiente que ha logrado garantizar el suminitro durante la crisis del coronavirus. Lea la noticia completa aquí .

10.10

Los datos sobre la pandemia que nos azota deja hoy, de nuevo, datos alentadores en cuanto a los infectados y a los fallecidos en España, con un claro descenso. Así, en las últimas 24 horas en nuestro país ha habido 6.023 positivos nuevos, frente a los 7.026 del sábado. En total, la cifra de contagios asciende a 130.759. La de las víctimas mortales también han caido y han sido 135 menos, al pasar de las 809 a las 674. Suman 12.418 ya desde que empezó el Covid-19. En número de personas dadas de alta asciende a 30.080 y hay 6.861 ingresadas en la UCI. Lea la información completa aquí .

18.08

Elton John ha anunciado que la Fundación Elton John Aids ha lanzado un fondo de emergencia para combatir el Covid-19 de un millón de dólares (casi un millón de euros) para proteger del coronavirus a las personas con VIH. «Durante casi 30 años, mi fundación ha priorizado a las personas más vulnerables al VIH, para poner fin a la epidemia de SIDA. Ahora también estamos comprometidos con esto durante la crisis Covid-19», ha comentado el cantante en un video publicado en sus perfiles de las redes sociales. Lea la noticia completa aquí .

18.05

Un equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de Massachussetts (MIT) ha conseguido transformar en sonido la estructura de la proteína «spike» (pico o espiga en español), que permite al coronavirus adherirse a las células para infectarlas. Hasta ahora, habíamos podido ver cientos de imágenes del SARS-CoV-2, pero nunca habíamos tenido la ocasión de oírlo. Informa José Manuel Nieves .

17.50

Tras el plante de varios medios de comunicación, entre ellos ABC, ante las ruedas de prensa con filtrado previo de preguntas por parte del Secretario de Estado de Comunicación, el Gobierno rectifica y acepta un modelo de videoconferencia para poder hacer preguntas en directo. Informa Víctor Ruíz de Almirón .

17.25

El Hospital Virgen de la Poveda ha querido agradecer con una imagen de una trabajadora ataviada con el Equipo de Protección Individual (EPI) el material sanitario recibido. El segundo avión con material sanitario comprado por Isabel Díaz Ayuso a China ya ha aterrizado en Madrid. La nave, cargada con 82 toneladas de material y 228 camas para hacer frente a la crisis del coronavirus, ha pisado el suelo del aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas sobre las 16.30 horas de este domingo. El cargamento se distribuirá de inmediato entre los hospitales de la región.

17.20

La Alcaldía de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, ha comenzado a utilizar ataúdes de cartón para las víctimas mortales del nuevo coronavirus, que se ha cobrado ya 172 vidas en el país. «Agradecemos a la Asociación de Cartoneros por su aporte con las primeras 200 de 2.000 cajas mortuorias de cartón prensado. Serán de gran ayuda para brindar una digna sepultura a las personas fallecidas durante esta emergencia sanitaria», ha señalado la Alcaldía a través de su cuenta oficial en Twitter. Lea la noticia completa aquí .

17.11

Un logo que se contrae y se expande. «Respetando la distancia social... pero permaneciendo más unidos que nunca». Es el mensaje tanto gráfico como verbal que difunde Zara, mascarón de proa del gigante textil Inditex, como guiño al planeta en medio de la pandemia de coronavirus, a través de las redes sociales. Lea la noticia completa aquí .

17.10

Brigitte Macron colabora y trabaja desde el palacio del Elíseo en la lucha nacional contra el coronavirus, con acciones que «acompañan» y «complementan», a título privado, la dirección de la «guerra» que corre a cargo de su esposo, presidente de la República. Informa Juan Pedro Quiñonero .

17.05

La aplicación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, AlertCops, incluirá una actualización con un botón de SOS para que las víctimas de violencia de género y el personal sanitario pueda enviar una señal de alerta al centro más cercano debido al aumento del riesgo durante el confinamiento. Lea la noticia completa aquí.

17.02

La región italiana de Lombardía (norte), la más afectada por el coronavirus, que en Italia ha causado ya al menos 15.000 fallecidos, multará desde este domingo con 400 euros a todos los ciudadanos que salgan a la calle sin mascarillas o, en su defecto, con bufandas que les cubran la boca y la nariz. Lea la noticia completa aquí .

17.00

Dos buques de la Armada Española desplegados en el exterior –el BAM Audaz (P-45) y el BIO Hespérides (A-33)– se han visto obligados a poner rumbo a España antes de lo previsto por la crisis del coronavirus. Eso sí, en ninguno de ellos hay casos de militares contagiados por el Covid-19. Informa Esteban Villarejo .

16.55

El segundo avión con material sanitario comprado por Isabel Díaz Ayuso a China ya ha aterrizado en Madrid. La nave, cargada con 82 toneladas de material y 228 camas para hacer frente a la crisis del coronavirus, ha pisado el suelo del aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas sobre las 16.30 horas de este domingo. El cargamento se distribuirá de inmediato entre los hospitales de la región. «Oxígeno y esperanza para nuestros grandes sanitarios y demás profesionales al frente de servicios fundamentales. #ResisteMadrid», ha informado la presidenta regional en un mensaje en redes sociales. Lea la noticia completa aquí .

16.50

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha mostrado partidario de una reedición de los Pactos de la Moncloa, en esta ocasión con la implicación de las Comunidades Autónomas para convertir ese consenso en «una alianza efectiva», dada la gravedad de la pandemia del coronavirus. Desde "la máxima voluntad" para para superar una crisis "terrible y desconocida", Puig ha abogado por un diálogo a ese nivel tras la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos, en una rueda de prensa posterior por videoconferencia en la que ha subrayado que esos acuerdos deben unir a los partidos, las CC.AA. y los agentes sociales y económicos para hacer posible "el renacimiento de España y de la Comunitat Valenciana". Lea la noticia completa aquí .

16.45

El Gobierno levantará la paralización de las actividades no esenciales tras la Semana Santa, una vez concluya este miércoles, día 9, el periodo para el que se decretó, "si no se plantean otras medidas", según ha señalado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. «A partir del 11 de abril lo que acaba es el decreto que establece los permisos retribuidos, por lo tanto, salvo que planteemos otras medidas, nos volveríamos a colocar en la situación del primer estado de alarma», declaró en la rueda de prensa conjunta con los otros tres ministros que tienen competencias delegadas durante el estado de alarma. Puede leer la noticia completa aquí.

16.02

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP) , ha aprovechado la videoconferencia que ha compartido este domingo con el resto de líderes autonómicos, el presidente de España, Pedro Sánchez y ministros como el de Sanidad, Salvador Illa, para trasladar al Ejecutivo de la Nación su «inquietud» y «preocupación» por la evolución de la pandemia de coronavirus en la ciudad, para la que ha reclamado medios civiles o militares que eleven la «capacidad de respuesta hospitalaria» local ante la «virulencia» con la que se sigue propagando el Covid-19. En rueda de prensa, Vivas ha explicado que el número local de positivos confirmados se eleva ya a 83 tras sumar veinte este sábado. Durante la madrugada de este domingo ha tenido lugar, además, el fallecimiento del tercer contagiado que pierde la vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario, siendo la víctima una mujer octogenaria.

15.58

Reino Unido: 621 nuevas muertes por COVID-19 , algo por debajo de las 708 de las que informó ayer el Ministerio de Salud, y 5.903 nuevos contagios, hasta 47.806.La cifra total de fallecidos en el país divulgada este domingo, 4.934 personas, contempla a aquellos pacientes ingresados en hospitales que murieron hasta las 16.00 gmt de ayer, después de haber dado positivo en un uno de los 195.524 test que ha realizado hasta ahora la sanidad pública. El ministro de Salud, Matt Hancock, alertó hoy de que el Gobierno se planteará endurecer las condiciones del confinamiento si una parte de la población opta por no «obedecer las normas» que se han dictado.

15.54

El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, ha mostrado «cauto optimismo» sobre la evolución de la epidemia en España , en un mensaje en su cuenta de Twitter que ha sido difundido también por el Palacio de la Moncloa. Tras una misión de la OMS a España, que concluyó este sábado, Kluge se ha mostrado «profundamente impresionado por el heroísmo de los trabajadores de primera línea , la solidaridad del pueblo español y la determinación inspiradora del Gobierno». Un mensaje en el que también menciona al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

15.48

Se termina la rueda de prensa de los ministros de Sanidad, Defensa, Interior y Transportes. Un anuncio más: el fuerte aislamiento de Igualada se levanta, aunque sigue vigente el estado de alarma.

15.44

Sobre la visita de esta semana de un alto representante de la OMS, Illa considera que ha sido un intercambio «muy positiva» y que se han seguido las recomendaciones de este organismo. En este sentido, cita una de las alertas lanzadas por el organismo el pasado 12 de marzo. REspecto a la valoración, Illa se suma al reconocimiento del «trabajo inmenso» de los profesionales sanitarios, que asegura ha impresionado al enviado especial de la OMS y que ha calificado en «unos términos de espectacular y ejemplar la respuesta del sistema sanitario español».

15.43

Marlaska no desarta «incumplimientos insolidarios» sobre la posibilidad de que haya gente que se hay trasladado a segundas residencias, pero niega que haya un gran incumplimiento.

15.40

Sobre las mascarillas: Illa destaca que la OMS cambió la posición y que siguen estudiándola. «El Gobierno de España no va a exigir nada que no se pueda cumplir», añade sobre la posible recomendación de llevar siempre mascarillas en las calles y apunta que sobre su precio se están tomando medidas para que nadie se aprovecha. «SE está haciendo un seguimiento del precio de mascarillas y de otros productos que se necesitan. No vamos a permitir que nadie saque tajada», contesta.

15.40

Illa confirma que «los hospitales y las residencias de ancianos serán lugares en los que usarán los test rápidos». El titular de Sanidad establece unos parámetros para que las comunidades autónomas para dar cifras sobre fallecidos en las residencias de ancianos. Robles interviene que se han desinfectado más de 2000 residencias y que han sido prioritarias desde el principio, además de dar un apoyo psicológico. «Nuestro objetivo es llegar al máximo de residencias», apunta.

15.34

Ábalos dice que las medidas alrededor del permiso retribuido recuperable terminarán el 11 de abril y sobre los combustibles asegura que dependerá del Ministerio de Transición Ecológica la reivindicación de la intervención de los precios de los combustibles.

15.33

Illa asegura que el confinamiento de los asintomáticos es algo que se está estudiando y que ya se irá adoptando una decisión: «Queremos ese listado para tener opciones», apunta. Robles destaca que «el estado de arma tiene cabida plena en la Constitución y, por eso, el presidnete acude al Congreso cada 15 días». Marlaska, que también es magistrado como Robles, que se estudiando este confinamiento sería voluntario pero advierte que el principio fundamental es la «salud pública» pero con exquisita observancia a la Constitución.

15.30

Illa habla de que la desescalada se hará con «prudencia», «evidencias científicas», «respeto a las libertades» y «de hacerlo con la máxima anticipación». En su opinión, el listado que ha pedido Sánchez para el día 10 va en esa línea.

15.27

Ábalos sobre una concertación para la reconstrucción y menciona a los Pactos de La Moncloa: «Se trataba de salvar al país por la vía de los beneficios económicos y la que la situación económcia no perjudicará a la democracia», apunta al respecto y asegura quen o evitaron el intento de golpe de estado del 23 F. «Acuerdo para conseguir el bienestar económico y el lado de los derechos u obligaciones», apunta hacia una concertación similar pero «con quienes quieren la democracia».

15.26

Illa responde que las últimas medidas de confinamiento, el permiso retribuido recuperable se acabará el 9 de abril.

15.23

Illa contesta preguntas sobre los test de diagnóstico y destaca que «los test de referencia serán los TCR, los más importantes» y repite que «somos de los países que más test estamos haciendo» y asegura que los de diagnóstico rápido son «complementarios». También asegura que van a llegar más unidades a las comunidades autónomas, e irán a espacios especialmente afectados a las residencias de ancianos y podrían tener un segundo uso. Esperan aumentar la efectividad en un 45%.

15.22

15.20

Ábalos justifica las medidas de confinamiento: «Estamos ante una excepcionalidad necesaria para proteger nuestra salud. La derrota no es una opción y debemos conjurarlos: es el momento más grave de nuestros tiempos más recientes».

15.177

«Hemos repatriado 20.000 españoles repartidos por el mundo», ha destacado Ábalos quien cree que esta crisis nos está poniendo a prueba y que muchas cosas cambiarán posteriormente. «La mayoría de los sectores económicos están hibernando, mientras los esenciales siguen », añade el ministro quien habla de que la responsabilidad de los Gobiernos es «repartir» los costes.

15.15

Ábalos repasa lo hecho por el Ministerio de Transporte, de tal manero que en los últimos días se han puesto a trabajar en el transporte de mercancías. «Una de las prinicpales preocupaciones es que se asegure el suministro de productos de primera necesidad», apunta. También muestra su preocupación porque «los medicamentos puedan llegar esta Semana Sant, de confinamiento, a a los hospitales», comenta.

15.15

José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, asegura que «ya están trabajando en un modelo totalmente diferente de objetivos: ahora se trata de limitar la movilidad»

15.15

Marlaska asegura que todos vamos a quedarnos en casa esta Semana Santa y «a trabajar en solidaridad todos»

15.10

El titular de Interior afirma que el sistema de Protección Civil europeo trabaja por seguir repatriando a los españoles en el exterior. «Todo este esfuerzo ya tiene resultados:menos contagios, más personas recuperadas, menos fallecidos que son de infectadas tres semanas antes del fallecimiento y ahora vien la Semana Santa, dentro de esta, que se sepa que la Guardia Civil va a estar en la carretera», apunta el ministro pero con una misión diferente. «La Guardia Civil y los servicios de tráfico de los mosos o la Ertzantza para garantizar que nuestra carreteras está expeditas, que no hay más tráfico que el que garantice los productos de primera necesidad», apunta.

15.10

Marlaska se acuerdo de los 24.000 funcionarios de prisiones con «un mayor confinamiento» de los 50.000 reclusos a quienes alaba su conducta responsable. También menciona la coordinación entre las diferentes comunidades autónomas a través de las delegaciones del Gobierno «y que se están prestando servicio a las personas más vulnerables junto a la Cruz Roja».

15.05

Marlaska habla de que se han repartido dos millones y medio de mascarillas entre las fuerzas de Seguridad y «hay un plan específico para farmacias y supermercados». Además, también se refiere a que se han hecho más de 7.000 actuaciones de contravigilancia relacionada con la violencia de género.

15.03

Marlaska destaca el resultado de las medidas con el descenso de la movilidad y pide «un esfuerzo extra» como piden las autoridades sanitarias hasta el 26 de abril, en referencia a la pórroga. Lo que denomina como «un reto necesario».

15.01

Toma la palabra el ministro del Interior. El titular de Interior Grande-Marlaska destaca que la movilidad en vías interurbanas ha descendido en un 92%.

14.57

Robles agradece la colaboración de las empresas y, sobre todo, de algunas industrias de Defensa por ayudar en traer respiradores y apunta que ministros de Defensa europeos se han dirigido a España para ver la labor del Ejército junto a la sociedad. REferencia a una España unida y agradece que se cuente con la disponibilidad de los presidentes autónómicos. «El balance de la reunión de hoy es esperanzador y España con sus comunidades autónomas están unidas», subraya Robles que asegura que no se ha dejado a nadie y agradece las muestras de cariño.

14.54

Robles hace balance de la labor del Ejército en otras materias como el transporte, de traslado de enfermos y de cadáveres, «que está siendo muy importante». También reconoce que la inseguridad ciudadana ha bajado por la «responsabilidad de todos»

14.52

Robles destaca que la desinfección de residencias ha sido «muy importante» y que ha estado en la ayuda a los bancos de alimentos «con todos los medios», ha asegurado Robles que cita a Iferma y el Hospital de Sabadell.

14.48

Toma la palabra la ministra de Defensa, Margarita Robles, comienza con un agradecimiento a la labor de los militares y personal sanitario. Robles defiende la constitucionalidad de la prórroga del estado de alarma.

14.45

Illa se reafirma en el tema del millón de mascarillas y confirma el lista de infraestructuras para confinar a los asintomáticos para una «estrategia de desescalado» que asegura que será «prudente» y que tendrá por base «la evidencia científica», respetando los derechos. Sobre este listado, añade Illa, es adelantarse a los escenarios de dentro de varias semanas. En estte sentido, el ministro ha matizado que el aislamiento de los asintomáticos será «voluntario» en ese futuro escenario.

14.43

Illa también se refiere a los test de diagnóstico y recuerda que España está entre 15.000 y 20.000 test, «lo que nos sitúa en la banda alta de los países que realizan test» y asegura que trabajan para aumentar esta cantidad asegurando una producción nacional. También anuncia que los van a complementar, los más fiables, con los de rápido siempre analizados por el Instituto Carlos III:

14.41

El ministro destaca que ha comprado más de 38 millones de material sanitario, 28 millones de mascarillas asegura el titular de Sanidad y sobre los respiradores, España ha adquido 1540 y más de 2.000 que vienen de donaciones, asegura.

14.40

Illa destaca que se está prestando «mucha atención desde el principio a las residencias de ancianos» y que ya el 5 de marzo había un protocolo.

14.38

El titular de Sanidad, Salvador Illa, valora positivamente los nuevos datos y da la condolencias a los familiares. «Los datos nos llevan a afirmar que las medidas de confinamiento están funcionando», apunta

14.25

El presidente de la Generalitat, Quim Torra , ha trasladado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su aval a la prórroga del estado de alarma, aunque le ha pedido que la medida se acompañe del mantenimiento del «confinamiento total, excepto los servicios esenciales» .Así lo ha avanzado en un comunicado el Departamento de la Presidencia de la Generalitat, poco antes de que el presidente catalán comparezca por vía telemática , a las 14.30 horas, para informar públicamente sobre las tesis que ha defendido en la reunión mantenida esta mañana con Pedro Sánchez y el resto de presidentes autonómicos.

14.10

Ha finalizado la videoconferencia mantenida por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes de Comunidades y Ciudades Autónomas. Los ministros competentes, Salvador Illa (Sanidad), Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y José Luis Ábalos (Transportes) , que han acompañado al presidente durante esta reunión por videoconferencia, comparecerán en rueda de prensa telemática desde Moncloa a partir de las 14:30 horas.

14.05

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, un «protocolo de comunicación claro» para actuar con los casos positivos por coronavirus en las residencias. Las muertes de mayores en las residencias gallegas se elevan a 34, tras dos decesos contabilizados en las últimas horas, y son el principal foco del Covid-19 en la Comunidad. Por ello, el presidente autonómico ha utilizado su intervención durante la reunión telemática de Sánchez con los mandatarios regionales para pedir instrucciones claras de cómo actuar en las residencias.

13.56

Las autoridades portuguesas han informado de 754 positivos por coronavirus en las últimas 24 horas, un crecimiento del 7,2% con respecto al sábado, y suma ya 11.278 casos confirmados. En cuanto a los fallecimientos, hay 29 muertes en las últimas 24 horas y son ya 754 decesos , según el boletín epidemiológico de la Dirección General de Salud portuguesa. Hay 1.084 personas hospitalizadas, 267 de ellas en cuidados intensivos, 75 dados de alta y 4.962 personas a la espera de resultados de laboratorio. Las autoridades sanitarias lusas han constatado que la curva de la epidemia se está desacelerando en los últimos días. El sábado el incremento de casos fue del 6,5%, el porcentaje más bajo desde que se decretaron las primeras medidas de contención, el 16 de marzo.

13.52

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, comparte con Pedro Sánchez «la necesidad» de prorrogar la declaración de estado de alarma hasta el 26 de abril y que se mantengan «las medidas de distanciamiento social», aunque ha llamado a consensuar un 'Plan de vuelta a la normalidad' q ue «permita salir del confinamiento y la inactividad de forma escalonada». Tras emplazar a «mantener toda la colaboración» porque las necesidades del día a día «van a ser inmensas», ha agradecido que se flexibilizara la restricción de actividades industriales consideradas no esenciales, establecida por decreto del pasado 29 de marzo y que concluye el próximo 9 de abril, pero ha lamentado que se haya vuelto «a un ámbito de discusión» con las políticas activas de empleo , aunque confía que se pueda «reconducir la situación».

13.43

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado que reclamará al Ejecutivo la devolución de 2500 millones de euros de IVA y otros 1000 millones de euros de la formación, así como más recursos para Sanidad y la gestión autonómcia de las ayudas europeas contra el paro, los fondos para que se mantenga el empleo y las rentas.

13.42

Las medidas restrictivas impuestas ante la epidemia del coronavirus han obligado a las empresas taurinas a suspender, o a aplazar sine die, un total de noventa festejos taurinos de todo tipo –corridas de toros, novilladas, festivales…- en ruedos europeos entre el 9 de marzo y el 10 de mayo. En concreto, son 73 en España, 13 en Francia y 4 en Portugal los festejos que, anunciados o previstos, no van a poder celebrarse en este periodo de tiempo, sumando una cifra que representa, aproximadamente, un doce por ciento del total de los que tienen lugar en cada una de las temporadas taurinas de los últimos años.

13.40

En cuanto a las mascarillas, la jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) Maria José Sierra ha dicho que es un aspecto fundamental en esta fase de trancisión. «Hay muchas medidas que hacen que sea más difícil el contagio de una persona a otra: higiene, distanciamiento, y otra de las medidas para no transmitir son las mascarillas quirúrgicas que hacen que parte de la transmisión del virus no sea eficaz y que cuando tengamos el escenario lo comunicaremos». Puedes seguir leyendo la crónica de Josefina Stegmann aquí

13.07

El secretario de EStado de Comunicación da por finalizado el encuentro informativo diario y anuncia que los ministros de Sanidad, Salvador Illa, de Defensa Margarita Robles, de Interior Fernando Grande - Marlaska y de Transprotes, José Luis Ábalos comperecerán tras la reunión de Sánchez con las comunidades autónomas. ¡Seguiremos informando!

13.04

La doctora Sierra constata que «en algunos puntos se está notando cierto descenso en las UCIs» pero se muestra muy prudente y apunta que las personas que han pasado la enfermedad desarrollan un buen número de anticuerpos y parece que va a quedar inmunizada «durante un cierto tiempo». Lo que estima en 21 días. Sobre las personas inmunizadas, Sierra no se atreve a dar una cifra porque asegura que están preparando un amplio estudio «para arrojar luz sobre cuántas personas han pasado ya la enfermedad. Espero que tengamos datos reales pronto».

13.02

Pregunta para el JEMAD sobre la presencia de buques con capacidad hospitalaria y menciona el caso de la fragata «Galicia» que está apoyando hospitalariamente a Melilla.

13.00

«Se van a iniciar estudios sobre anticuerpos para medir la inmunidad de la población», confirma la doctora Sierra. También afirma que otra de las medidas que pueden tener una buena utilidad son las mascarillas para que parte de la transmisión y que «estamos valorando». Confirma que las mascarillas tienen «utilidad» para evitar contagios.

12.58

«Cualquier persona que anuncie síntomas se testa y aisla», destaca la doctora Sierra quien también anuncia que se pasará a estudiar la inmunidad de la población.

12.55

Preguntas sobre las informaciones que apuntan a la petición de Sánchez de un listado de infraestructuras para aislar asintomáticos. La representante del Centro de Coordinación de Emergencias hace referencia a la inminente fase de transición y destaca la importancia de la «detección precoz». Reconoce que se están poniendo todo tipo de «opciones para aislar a las personas» y destaca la importancia de hacer test. También anuncia la doctora Sierra que se ha hecho ya un protocolo, trabajan en todos estos escenarios «para la fase de desescalamiento».

12.55

Rallo apunta que se ha aseguardo el transporte de mercancias con una red de hospedaje para los traajadores esenciales y otras actuaciones. Agradece la colaboración ciudadana.

12.52

Rallo hace un balance de las actuaciones y asegura que «la oferta de transporte público urbano se ha ido adaptando a la demanda e impidiendo la aglomeración», destaca. También destaca que se ha reducido el tráfico en Barajas y El Prat, además de repartirse mascarillas entre el personal del transporte.

12.50

La secretaria de Estado de movilidad, María José Rallo, destaca el «éxito» de las medidas limitativas, y como ejemplo, la movilidad interprovincial ha caído un 85% y en nivel de uso de Cercanías sigue siendo inferior al 8%. «El gran reto es reducir al mínimo los desplazamientos a pie manteniendo la distancia social», apunta como principal objetivo.

12.49

Molina destaca que hay mucha cooperación con otras policías.

12.48

La Policía advierte de los falsos efectos milagrosos contra el Covid-19 del MMS o Suplemento Minteral y pide acudir a «fuentes oficiales» para contrastar.

12.46

Molina avisa que en las últimas fechas se han creado 1,5 millones de nuevas cuentas en las redes sociales sobre el Covid-19 destinadas a expandir y confundir, asegura.

12.44

La Policía Nacional contabiliza en las últimas 24 horas 157 denegaciones de acceso en las fronteras y, otro día más, sin ningún detenido.

12.42

José Manual Molina, inspector jefe de la Policía Nacional toma la palabra y da ánimo ante las «semanas difíciles» que vienen y habla de refuerzo de vigilancia en farmacias o supermercados. El representante policial pide que si se tiene conocimiento de delitos se llame al 091 y habla de 74 detenidos ayer, un aumento de más del 6%. Más datos: se han tramitado más de 5.000 actas o denuncias, un 5,8% más respecto al sábado.

12.41

El responsable de la Guardia Civil asegura que «la fortaleza» de una sociedad se miden en estos momentos y pide «constancia».

12.39

El responsable de la Guardia Civil anuncia que van a «reforzar estos días los controles nocturnos en las carreteras» para evitar que se aproveche el momento «en desplazamientos no autorizados». Mención a la labor de Guardia Civil en las residencias de ancianos y referencia al refuerzo de las actuaciones contra la violencia de género.

12.36

Toma la palabra el general de la Guardia Civil José Manuel Moreno, que habla de carreteras vacías por la actual crisis sanitaria y asegura que su misión ahora es asegurar la seguridad: habla de más de 26.000 guardias civiles patrullando por las poblaciones de media España y reforzar la seguridad 24 horas de supermercados o farmacias, evitando robos. Más cifras: 91.720 personas identificados, 4.600 denuncias y 20 detenidos por desobediencia.

12.34

Más datos sobre traslados por parte de la UME y otras unidades del Ejército, de 95 fallecidos y entre hospitales como en el caso de las instalaciones en Ifema, junto con el apoyo de la marina a Melilla con el buque anfibio «Galicia». El JEMAD termina dando un «mensaje de esperanza», a pesar del elevado número de fallecidos y que «muchas familias no se hayan podido despedir». El general llama a la esperanza.

12.32

El general Villaroya, reponsable del JEMAD, toma la palabra y hace un balance de la actividad con desinfeccione en las estaciones de AVE de Córdoba y Sevilla, así como en la T4, MercaMálaga, centros de salud y 145 residencias de ancianos, lo que ya suman más de 2.500. La Guardia Real ya participa en las operaciones.

12.30

La doctora Sierra abre fuego comentando los nuevos datos sobre el Covid-19 y destaca que «están observando un cierto descenso en el ingreso en UCI» y que caen también los nuevos ingresos, así como los nuevos positivos en las últimas 24 horas. Las altas ya alcanzan el 29%.

12.27

Sigue la reinvención de nuestra Sanidad. Francisco del Cañizo, investigador del Laboratorio de Circulación Artificial del Hospital Gregorio Marañón, y actual vicedecano de la Facultad de Medicina, e Ignacio Fernández, médico del Servicio de Anestesiología del Marañón, han iniciado un proyecto de desarrollo de un respirador útil para el tratamiento de los pacientes que sufren insuficiencia respiratoria como consecuencia del coronavirus. Para el desarrollo de este prototipo el Marañón cuenta con la colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid, han informado en un comunicado ambas instituciones

12.22

Esta tarde aterriza en Madrid el segundo avión procedente de China, cargado con 8 2 toneladas de material sanitario y 228 camas , ha confirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso en su cuenta oficial de Twitter y ha añadido que se trata de «oxígeno y esperanza para nuestros grandes sanitarios y demás profesionales al frente de servicios fundamentales».

12.16

Un juzgado de instrucción de Murcia ha ordenado este fin de semana el internamiento en un centro de menores de una chica que presuntamente pateó y tiró de los pelos a su madre al exigirle esta que cumpliera el confinamiento ordenado para evitar contagios de coronavirus y no se fuera a pasear con su novio. El auto en el que se ordena esa medida cautelar en régimen semiabierto, al que ha tenido acceso Efe, señala que es adecuada y proporcionada a la gravedad de los hechos, «ya que hace falta una respuesta rápida que pueda servir de freno a conductas como esta».

12.05

El presidente del Gobierno se reúne esta mañana con los presidentes autonómicos en su cuarta videoconferencia semanal desde que decretó el estado de alarma. Según fuentes conocedoras del contenido de la reunión, Pedro Sánchez ha solicitado a las comunidades autónomas que preparen infraestructuras «para la fase de desescalada» . El Gobierno quiere tener ese listado de infraestructuras en los próximos días, en previsión de que en próximos escenarios haya que aislar a focos de población que hayan dado positivo pero que no necesiten asistencia médica, pero que sea recomendable que sean apartados de su ámbito familiar, informa Victor Ruiz de Almirón . También, según EFE, les ha anunciado la llegada entre este domingo y el lunes de un millón de test para detectar el Covid-19.

12.03

Turquía destaca que la única manera de luchar contra el coronavirus es «en solidaridad y colaboración» a nivel internaciona l, y pone como ejemplo su colaboración con España en esta última semana, a quien ha vendido más de un centenar de respiradores y ha donado toneladas de material sanitario. En una nota remitida por la embajada de Turquía en Madrid, agradece a las autoridades de su país «su apoyo a la aceleración y resolución» para la compra de material sanitario fabricado en Turquía por parte de España. En este sentido, cita como ejemplo los 116 respiradores que llegarán pronto a España y que en los últimos días fueron objeto de polémica, ya que en un principio, las autoridades turcas retuvieron esa venta.

11.44

Según el Ministerio de Sanidad, hay ahora 6861 nuevos ingresados en las UCI en toda España.

11.37

Desciende el número de nuevos contagios que se quedan en 6.023 nuevos positivos frente a los 7.026 de ayer y respecto a los fallecidos, 674 personas de hoy frente a las 809 de ayer. Sigue la tendencia positiva.

11.30

Datos actualizados en España: 130.759 infectados, 12.418 fallecidos y 38.080 curados. 674 muertos más en Españá.

11.23

Los parques temáticos y de atracciones más emblemáticos de España, como PortAventura, Isla Mágica, el Parque Warner o Auquópolis , entre muchos otros, tampoco se han librado de la avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo derivada de la propagación de la covid-19. El grupo Parques Reunidos, el primer operador en España con más de seis millones de visitantes al año , ha presentado un ERTE para parte de sus empleados en este país, aunque la compañía no ha facilitado a cuántos de ellos afecta. Fuentes del grupo, que engloba complejos como los madrileños Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo Aquarium o Faunia, o el Selwo Marina de Málaga), han apuntado a Efe que se trata de una medida «temporal» en lo que «se recupera la normalidad» para así «mantener el equilibrio económico de cada parque» mientras no reciba visitantes.

11.20

La Guardia Civil de Cádiz ha informado este domingo de la clausura de una peluquería clandestina que se había instalado en un reducido garaje particular de la localidad de Puerto Serrano (Cádiz) y que carecía de autorización administrativa para ejercer. En el momento de la intervención, se encontraban en su interior el peluquero que la regentaba y cuatro clientes. Los hechos ocurrieron el 2 de abril, cuando los guardias civiles conocieron que en un garaje de la localidad se estaba llevando a cabo una actividad mercantil que no contaba con las autorizaciones necesarias e incumpliendo la normativa que regula los desplazamientos y limita las actividades comerciales no indispensables.

11.15

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere que los deportes profesionales en el país norteamericano se reanuden lo antes posible , después de mantener una conferencia telefónica este sábado sobre la pandemia de coronavirus con los comisionados de las grandes ligas. La NBA y la WNBA de baloncesto, la MLS de fútbol y la NHL de hockey sobre hielo han sido suspendidas, mientras que el inicio de la temporada de la MLB de béisbol se ha retrasado.

11.12

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene una videoconferencia con los presidentes de las comunidades autónomas para explicarles las últimas medidas contra el virus.

10.52

Un grupo de católicos alemanes, fieles del ultraconservador Instituto San Felipe Neri presentó una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Berlín contra las restricciones que pesan sobre la celebración de misas en el marco de la lucha contra el coronavirus. Así lo confirmó el tribunal después de que varios medios alemanes informaran al respecto y el instituto también se refiere a la demanda en su página web.

10.32

El rey Mohamed VI de Marruecos ha concedido el indulto a un total de 5.654 presos del país por motivos humanitarios y para evitar la propagación del nuevo coronavirus, según ha informado el Ministerio de Justicia del país. Según el último balance del Ministerio de Salud marroquí, se tiene constancia de 919 casos de coronavirus en el país y de un total de 59 fallecidos por la enfermedad.

10.25

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de comenzar la videoconferencia con los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas. Acompañan al presidente los ministros competentes de Sanidad, Salvador Illa; Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luís Ábalos, informa Víctor Ruiz de Almirón

10.20

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, relató que, desde el punto de vista humano, el momento más complicado que ha vivido durante la crisis del coronavirus ha sido el de tomar la decisión de instalar una morgue provisional en el Palacio de Hielo . Así lo indicó durante una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, donde apuntó que se puso en la piel de todos aquellos que han perdido un ser querido y «encima ven que no le pueden enterrar o incinerar de manera inmediata». En este sentido, el regidor madrileño comentó que «todos somos conscientes de lo duro que supone el trance de perder a un ser querido y, en este caso, había que tomar una decisión para instalar una morgue provisional en el Palacio de Hielo para acoger todos esos féretros».

10.10

La Conferencia Episcopal ha expresado su deseo de que aumente la producción nacional de equipos de protección individual para que tanto familiares como religiosos puedan acompañar a los enfermos terminales y ayudar en el duelo. En una carta escrita con motivo del Domingo de Ramos, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha incidido en que «las precauciones para evitar el contagio dificultan el acompañamiento familiar a los moribundos, lo que produce un sufrimiento mayor».

9.56

Cuando alguien entra en un hospital, un supermercado o un hotel de Wuhan debe pasar siempre por un mismo ritual de naturaleza casi obsesiva: que un guarda le rocíe concienzudamente con espray desinfectante para reducir los riesgos de transmisión del coronavirus. Además de la obligatoria toma de temperatura para detectar si la persona tiene fiebre, uno de los síntomas de la Covid-19, la desinfección ha sido, desde el comienzo de la epidemia, una de las prioridades de China para frenar el brote. En Wuhan, la cuna de la epidemia, el transporte público, los centros comerciales y otros lugares por donde circulan los 11 millones de residentes de la ciudad la limpieza e higienización es constante y se hace a gran escala.

9.14

La Comunidad de Madrid pedirá hoy al Gobierno central un fondo de ayudas directas por valor de 2.000 millones de euros, «el coste sanitario y económico» derivado de la actual situación de crisis por el coronavirus, ha informado su vicepresidente, Ignacio Aguado. En la reunión telemática que mantendrá este domingo el jefe del Ejecutivo con los presidentes autonómicos, la Comunidad de Madrid pedirá sobre todo material sanitario, «que llega pero no al ritmo que nos gustaría», y un fondo de 2.000 millones de euros, «lo que estimamos a día de hoy que puede suponer el coste», aunque «seguramente sea mucho más».

8.58

El Gobierno griego ha puesto este domingo en cuarentena durante dos semanas un segundo campo de refugiados tras la aparición de un caso de coronavirus en un residente. Se trata del campo de Malakassa, un antiguo terreno militar situado a unos 40 kilómetros al norte de Atenas, donde viven más de un millar de personas hacinadas mayoritariamente en carpas. El ministerio de Migración informó en un comunicado de que el paciente es un afgano de 53 años que vive en una «caseta» del campo con su familia.

8.57

«No nos conocemos, pero eso ahora da igual: estamos todos en el mismo barco». Héctor Anabitarte termina así una de las cartas que, como él, miles de ciudadanos anónimos están remitiendo a pacientes con coronavirus ingresados en hospitales de Madrid para tratar de aliviar la soledad del aislamiento.

8.25

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado para este domingo una Conferencia de Presidentes que se celebrará por videoconferencia para abordar con todos los gobernantes autonómicos la crisis del coronavirus, cuando se inicia la cuarta semana del estado de alarma decretado por el Ejecutivo.

8.22

Los inversores contarán esta semana con menos datos macroeconómicos para poder orientarse en medio de la crisis desatada por la expansión del coronavirus, ya que se celebra la Semana Santa, aunque estarán muy pendientes de la reunión telemática que tienen previsto mantener en los próximos días los socios de la OPEP y otros países productores de petróleo.

6.55

El número de fallecidos en la República Dominicana a causa del coronavirus se elevó a 77 personas, y a 1.578 los infectados, según dio a conocer este sábado el Ministerio de Salud Pública en su más reciente boletín. La información precisó que nueve personas más murieron a causa del virus en las últimas 24 horas y se registraron 90 nuevos casos, mientras 17 de los contagiados se recuperaron y 2.964 casos han sido descartados por las autoridades.

6.52

El municipio de Guayaquil, la ciudad de Ecuador más afectada por el COVID-19, anunció este sábado la entrega de más de mil féretros de cartón corrugado, para que las personas que fallecieron por esa enfermedad puedan ser sepultadas con dignidad. «Agradecemos a la Asociación de Cartoneros por su aporte con las primeras 200 de 2.000 cajas mortuorias de cartón prensado», señaló el Municipio en su cuenta de Twitter.

6.30

Los nuevos contagios de coronavirus repuntaron en China el sábado hasta alcanzar los 30 casos, de los que 25 se detectaron en personas llegadas del exterior, mientras que se produjeron tres nuevos fallecimientos, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. Los cinco casos de contagios a nivel local se registraron en la provincia meridional de Cantón y las muertes fueron todas en la provincia de Hubei, foco de la pandemia.

6.30

El número de fallecidos en Cataluña por el coronavirus en las últimas 24 horas ha bajado de los 173 del viernes a los 129 contabilizadas este sábado y el total de muertos causados por la pandemia en esta comunidad se eleva ya a 2.637. Según ha informado el Departamento de Salud en un comunicado, el número de positivos nuevos ha sido ligeramente superior al de ayer, al pasar de 1.274 el viernes a 1.298 este sábado, y la cifra total de contagiados se sitúa en 26.032.

6.30

Ecuador y Perú coordinan acciones para el control del Covid-19 en la zona frontera, para lo cual este sábado altos mandos de las Fuerzas Armadas de ambas naciones mantuvieron una reunión en el Puente Internacional de Aguas Verdes, informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En un comunicado, apuntó que los representantes de Ecuador, general Luis Burbano Rivera, jefe de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, y el general Santiago Almeida Córdoba, comandante del Comando Operacional 3 «Sur», se reunieron con el general César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú.

6.30

Japón tiene previsto incrementar su producción de Avigan, un fármaco en fase de pruebas para tratar el Covid-19, con el objetivo de aumentar sus reservas nacionales además de distribuirlo a países que han mostrado interés en acelerar la disponibilidad del medicamento. Esta medida será financiada por el nuevo plan de estímulos económicos elaborado por el Ejecutivo nipón cuya aprobación en el Parlamento japonés está prevista para la semana próxima, según adelantó este domingo el diario nipón Nikkei.

6.30

México reportó este sábado de 19 fallecimientos y 202 nuevos casos de la Covid-19, para un acumulado de 1.890 contagios, al tiempo que las autoridades sanitarias del país lanzaron una convocatoria para sumar médicos y enfermeras al combate a la pandemia. En la presentación diaria del reporte técnico del coronavirus en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que se tienen al día de hoy 5.827 casos sospechosos.

6.30

Argentina confirmó este sábado 98 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de contagios ascendió a 1.451, mientras que los fallecidos suman 43, tras registrarse hoy una nueva muerte por coronavirus. El reporte diario que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que en el último día se produjo un deceso, un hombre de 73 años residente en la provincia de Buenos Aires.

6.30

La Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha informado este sábado de que Cataluña ha registrado un total de 634 muertes con coronavirus en residencias de ancianos (63 más que las registrados el día anterior) y 1.261 casos positivos, con datos facilitados por las residencias al Govern. El departamento detalla en un comunicado que, de la cifra total de afectados, 255 están hospitalizados; y, del total de las residencias catalanas, 191 tienen personas diagnosticadas con coronavirus y 291 con síntomas (el sistema catalán está formado por 1.073 residencias de ancianos).

6.30

El Gobierno portugués ha informado este sábado de 20 muertes en las últimas horas relacionadas con el coronavirus, con lo que suma un total de 266 decesos, y ha destacado la baja tasa de contagios por afectados, que apenas supera los 1,8 frente a los 2,5 contagios por afectados de los que habla la Organización Mundial de la Salud (OMS). En cuanto a contagios, Portugal ha informado de 638 nuevos casos, una tasa de crecimiento del 6,5 por ciento, la más baja desde el 10 de marzo (5 por ciento) y suma ya un total de 10.524 afectados.

6.30

Estados Unidos superó este sábado los 300.000 casos de coronavirus mientras el presidente Donald Trump advertía de que la próxima semana será "la más dura" hasta ahora y volvía, al mismo tiempo, a dar señales de impaciencia con respecto a las medidas para mitigar la crisis sanitaria. Más de un tercio de los contagios en Estados Unidos de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, están concentrados en el estado de Nueva York, cuyo gobernador, Andrew Cuomo, pronosticó este sábado que el pico de contagios será en los próximos siete días.

6.30

España es el segundo país con más casos de coronavirus: 124.736 contagios y 11.744 muertes. El Gobierno español ampliará hasta el 26 de abril el confinamiento de los habitantes, una vez «superado» el pico de la pandemia.