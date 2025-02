Coronavirus España en directo: Francia registra menos de 100 nuevos fallecidos

5.48

La Policía Antiterrorista de Reino Unido ha avisado este miércoles de la posibilidad de que las personas, especialmente los jóvenes, se radicalicen durante el confinamiento adoptado para frenar la pandemia del coronavirus, por el tiempo que pasan «online». «Los agentes de Policía están preocupados porque las medidas de aislamiento puedan poner a personas vulnerables en un riesgo mayor de radicalización mientras la pandemia les hace pasar más tiempo en internet y se restringe su acceso a servicios de apoyo», ha indicado la brigada Noreste de la Policía Antiterrorista británica en un comunicado.

El Tribunal Supremo de Wisconsin, en Estados Unidos, dejó este miércoles sin valor la orden de confinamiento que regía en el estado hasta finales de mayo para combatir la expansión del Covid-19. Los magistrados conservadores impusieron su mayoría en la corte para tumbar la orden del gobernador Tony Evers, un demócrata, al argumentar que este «no puede ampararse indefinidamente en los poderes de emergencia».

Honduras sumó este miércoles 175 nuevos casos de Covid-19 y registró dos muertes más por la enfermedad, lo que eleva a 2.255 los contagios confirmados y a 123 los fallecidos, informaron las autoridades hondureñas. En este último día se realizaron 451 pruebas de detección de coronavirus, de ellas 175 dieron positivo y 276 resultaron negativas, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) en la radio y televisión.

El Gobierno de México trata de identificar el momento óptimo para levantar la cuarentena y regresar a la «nueva normalidad», bajo medidas de higiene ante el riesgo de un rebrote de la pandemia del Covid-19, dijo este miércoles el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. López-Gatell precisó que si durante este posible regreso a la nueva normalidad «algo no va bien», retrocederán o cambiarán «el rumbo».

El nordeste de China sigue acaparando las estadísticas de nuevos contagios en el país asiático, con 3 nuevos positivos de coronavirus SARS-CoV-2 este miércoles, todos ellos transmitidos de manera local, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. De esos tres casos, dos se registraron en la provincia de Liaoning y el restante en la de Jilin, donde en la última semana se han diagnosticado una treintena de casos, seis de ellos, en la víspera.

Guatemala rebasó este miércoles la barrera de cien contagios diarios de coronavirus con 143 nuevos casos, además de contabilizar la muerte de dos hombres a causa de la enfermedad con los que se elevan a 29 el total de fallecidos y 1.342 casos de contagio, según informó en cadena nacional el ministro de Salud guatemalteco, Hugo Monroy. La nación centroamericana se encuentra bajo cuarentena desde el 15 de marzo y bajo toque de queda desde el 21 de marzo, por orden del presidente del país, Alejandro Giammattei, quien dispuso la reapertura gradual del país desde el pasado 3 de mayo.

La Conmebol anunció este miércoles una serie de prohibiciones para los partidos de las ediciones de este año de la Copa Libertadores y la Sudamericana como escupir en la cancha o besar el balón, dentro de las medidas de prevención ante el coronavirus una vez que se reactiven esas competiciones. Las disposiciones específicas, aprobadas durante la reunión del Consejo de la Conmebol, implican la prohibición a jugadores y oficiales de «escupir y sudar la nariz antes, durante y después del partido en el área de competición», que incluye al campo de juego y al banquillo de suplentes.

México llegó este miércoles a las 4.220 muertes y a los 40.186 contagios acumulados por Covid-19 con el registro este miércoles de 1.862 casos nuevos y de 294 fallecimiento, informaron las autoridades sanitarias del país. Los casos reportados en esta jornada se incrementaron en un 4,9 % con respecto a los 38.324 que se confirmaron en el informe previo, dijo en una rueda de prensa el director de Epidemiología, José Luis Alomía.

El Senado de República Dominicana ha aprobado este miércoles una prórroga del estado de emergencia por 25 días más para intentar frenar el avance de la pandemia de Covid-19, después de que el martes el propio presidente del país, Danilo Medina, lo solicitara. La medida tendrá que ser avalada el jueves por el Congreso de los Diputados, pero se espera que salga adelante, por lo que sería la tercera prórroga del estado de emergencia en República Dominicana desde que se declaró en un primer momento el pasado 19 de marzo, ha recordado el periódico local «Diario Libre».

Anthony Fauci, la autoridad médica en EE.UU. sobre enfermedades infecciosas, se ha convertido en una piedra en el zapato de Donald Trump. La epidemia de coronavirus acumula casi 1,4 millones de contagios y más de 84.000 muertes en EE.UU., el país más afectado del mundo, pero el presidente quiere y necesita pasar página. Es decir, reactivar la economía del país antes de que el agujero sea tan grande -el dato de paro de abril fue el peor desde la Gran Depresión de la década de 1930- que impida su reelección en las presidenciales de noviembre. El mensaje que ha adoptado Trump es que la 'reapertura' se puede hacer de forma rápida y segura, y se ha convertido en el principal animador para que los estados levanten las restricciones impuestas durante semanas para evitar la propagación del virus. Informa Javier Ansorena, corresponsal en Nueva York. [Lee aquí la noticia completa]

La Policía Nacional Civil de Guatemala aseguró este miércoles que más de 19.000 personas han sido detenidas por infringir el toque de queda vespertino que rige en el país desde el 22 de marzo pasado. La disposición gubernamental, que tiene como objetivo disminuir la movilidad y con ello la posibilidad de contagios del Covid-19 en el país centroamericano, derivó en miles de detenciones, en su mayoría ocurridas en la Ciudad de Guatemala.

Latinoamérica se alista para afrontar la mayor recesión económica de su historia debido a una pandemia que ha causado ya más de 23.000 muertes, entre más de 400.000 contagiados, en la región. La Organización Mundial de la Salud confirmó este miércoles que el número de personas infectadas en el mundo por el nuevo coronavirus asciende a 4,17 millones y las muertes se elevan a 287.399, con 4.278 fallecidos en la última jornada. El recuento de hoy confirma que el nuevo foco de la pandemia se encuentra en el continente americano, que ha sobrepasado a Europa en número de infecciones.

Argentina registró este miércoles un nuevo récord de contagios por coronavirus, al igual que en tres de los últimos cuatro días, con 316 nuevos casos, lo que eleva el total a 6.879 desde que comenzó la pandemia, informaron fuentes oficiales. El Ministerio de Salud agregó en su informe vespertino que 178 de ellos fueron en la ciudad de Buenos Aires mientras que 96 los contabilizó la provincia de Buenos Aires, por lo que ambas conforman el principal foco de contagio por Covid-19, con 2.465 y 2.332 contagios en total, respectivamente.

Un total de 749 personas murieron en las últimas 24 horas en Brasil por cuenta del Covid-19, con lo que el número de fallecidos en el país ya sobrepasa los 13.000, según informó este miércoles el Ministerio de Salud. De acuerdo con el último balance divulgado por el ministerio, los contagios también continúan avanzando y durante la última jornada fueron registrados 11.385 nuevos casos, lo que supone que al menos 188.974 personas se han infectado en el gigante sudamericano.

El Comité Interinstitucional para el Seguimiento de la Cooperación del Gobierno Bolivariano y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se han reunido para hacer balance de las medidas adoptadas por las instituciones venezolanas contra la pandemia del coronavirus y para garantizar el respeto a los Derechos Humanos en este contexto. Asimismo, se ha realizado una revisión del plan de trabajo, plazos y metodología para ajustarse a la dinámica que imponen las medidas de prevención y contención del virus, según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Venezuela.

El Covid-19 podría estar relacionada con la enfermedad de Kawasaki, un desorden inflamatorio raro presente en niños, según indica un estudio que publica hoy la revista «The Lancet». La investigación, desarrollada por expertos del Hospital Papa Giovanni XXIII de Bérgamo (norte de Italia), analizó diez casos de niños que presentaban «síntomas similares a los de la Kawasaki», coincidiendo con el comienzo de la epidemia de coronavirus en esa provincia transalpina, entre las más afectadas de Europa. Otras autoridades sanitarias también han detectado un aumento de casos parecidos en Nueva York (EE.UU.) y en el sureste de Inglaterra (Reino Unido).

Las restricciones contra la propagación del coronavirus en Bolivia desde marzo pasado son motivo de tensión en la ciudad central de Cochabamba, donde un grupo de vecinos marchó este miércoles y otro mantiene bloqueado el ingreso a un basurero para exigir el fin de la cuarentena. Decenas de vecinos de barrios del sur de Cochabamba, portando palos y latas, se movilizaron con intención de llegar hasta el centro de la ciudad, una de las más importantes del país, logrando rebasar en varios puntos el control policial, aunque sin que se registrasen incidentes con los uniformados.

Las autoridades de Singapur han informado este miércoles de que el país ha superado los 25.000 casos confirmados de coronavirus, pero ha logrado mantener en 21 la cifra de muertos desde el inicio de la pandemia. Tal y como indican los datos del Ministerio de Sanidad, en la última jornada se han registrado 675 nuevas infecciones, por lo que el total de contagios asciende ya a 25.346. El principal foco de infección del país siguen siendo los dormitorios para trabajadores extranjeros, especialmente los situados en Punggol. De los nuevos casos constatados en las últimas 24 horas, 671 son trabajadores extranjeros que residen en estas zonas.

Las autoridades sanitarias de Francia han informado este miércoles de que la cifra diaria de muertos por coronavirus ha caído a 83, lo que sitúa en 27.074 el número total de fallecidos desde el inicio de la pandemia, si bien el saldo de pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos sigue disminuyendo. En un comunicado, el Ministerio de Sanidad ha detallado que del número de fallecidos, 17.101 han muerto en hospitales, mientras que otros 9.973 lo han hecho en residencias de ancianos y centros de día.

Cataluña ha alcanzado la cifra de 11.403 muertos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia al haber sumado 52 nuevas víctimas en las últimas 24 horas, según los datos aportados este miércoles por las empresas funerarias que recoge el Departamento de Salud de la Generalitat. Del total de víctimas declaradas por las funerarias, 3.375 han muerto en una residencia de mayores, 154 en un centro sociosanitario y 617 en un domicilio, mientras que los restantes han fallecido en hospitales o son casos «no clasificables por falta de información», ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

El Ministro de Deportes de Países Bajos, Martin van Rijn, abrió la posibilidad de permitir el fútbol antes del 1 de septiembre, lo cual ha puesto a trabajar ya a la Federación Holandesa (KNVB) en un protocolo de actuación que podría salvar la temporada de la Eredivisie que se había dado por terminada. Van Rijn atendió a la cadena pública NOS y también reconoció en sus redes sociales que el fútbol «es muy importante», y por ello estudiará la opción de que haya partidos a puerta cerrada. «El fútbol profesional es importante para muchos de nosotros», dijo.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció que su país ha entrado «en la última etapa» del estado de emergencia nacional decretado por la epidemia del Covid-19, a pesar de que este miércoles se informó de 4.247 nuevos casos detectados, la cifra más alta registrada hasta el momento. Vizcarra señaló que los infectados ya han superado los 76.000, pero todos los análisis de expertos estatales y privados indican que ya se llegó "al tope" de contagios y comenzará un «lento descenso» del impacto de la epidemia.

El Ministerio de Sanidad ha recibido este miércoles la documentación de Andalucía y Castilla y León para avanzar hacia la fase 1 del proceso de desescalada del confinamiento por el coronavirus en aquellas zonas donde todavía siguen en la fase inicial al no haber superado los criterios exigidos por las autoridades sanitarias. En concreto, la comunidad andaluza ha solicitado que las provincias de Granada y Málaga progresen a la fase 1 como ya hicieron el resto de las seis provincias a principios de semana. Por su parte, Castilla y León pide avanzar en 42 zonas básicas de salud, de las 26 en fase 1 que existen en este momento.

La calle Núñez de Balboa se ha convertido esta tarde, de nuevo y por cuarto día consecutivo, en el escenario de una protesta contra el confinamiento al que obliga el estado de alarma. Cerca de dos centenares de vecinos, ataviados con banderas de España, han hecho sonar sus cacerolas en plena calle, burlando así las medidas de distanciamiento social en vigor por el coronavirus (Covid-19). Lea la noticia.

El Gobierno de Portugal prorrogó el cierre de las fronteras con España hasta las 00.00 horas del 15 de junio y mantendrá los controles impuestos desde el 17 de marzo por la pandemia de la covid-19. La medida fue prorrogada a través de una resolución del consejo de ministros publicada hoy en el Diario de la República, en la que se recuerda que fue acordado entre los gobiernos de ambos países.

«Hay que evitar las aglomeraciones. Puesto que las rebajas son un reclamo que pueden facilitar aglomeraciones, no están permitidas», ha señalado Illa en una rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa, contradiciendo lo que antes había anunciado la Confederación Española de Comecio (CEC). Lea la noticia.

Siete provincias españolas superan el 10 por ciento de población que ha desarrollado anticuerpos frente al coronavirus , todas ellas cercanas a Madrid, y es Soria la que tiene un mayor porcentaje, mientras que siete tienen prevalencias por debajo del 2 %, bastante alejadas de la media nacional que está en el 5%. Son datos preliminares del estudio de seroprevalencia del Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, en colaboración con las comunidades autónomas. Así, Ceuta, Murcia, Melilla, Asturias y Canarias presentan prevalencias inferiores al 2%, mientras Castilla-La Mancha y Madrid superan el 10 %.

Sudán del Sur, uno de los últimos países de África en verse golpeados por la pandemia de coronavirus , ha registrado esta semana los primeros contagios en campos de desplazados, uno de los principales temores de las organizaciones humanitarias dadas las condiciones de hacinamiento y la falta de servicios que suele haber en ellos. Según el último balance ofrecido el martes por el Ministerio de Salud, hasta la fecha hay confirmados 194 contagios , tras los 20 nuevos confirmados en el último día, si bien por el momento el país más joven del mundo sigue sin haber registrado ninguna víctima mortal.

Los casos del coronavirus SARS-CoV-2 se elevaron un 3,9 % en El Salvador para totalizar 1.037, de los que la mayoría se mantienen sin síntomas, de acuerdo con datos oficiales consultados este miércoles. El país procesó el martes 1.905 pruebas del patógeno causante de la enfermedad del Covid-19, con las que se detectaron 39 nuevos casos , mientras que la cifra de personas fallecidas llegó a 20 .

El Tribunal Supremo de Brasil ha confirmado este miércoles que el presidente, Jair Bolsonaro , ha dado negativo de Covid-19 en tres ocasiones, tal y como el propio mandatario aseguraba. La divulgación del resultado del test ha sido autorizada por el juez del Tribunal Supremo Federal Ricardo Lewandowski y, según ha indicado el portal de noticias G1, los documentos respaldan la versión del presidente sobre su estado de salud.

El estado de Nueva York, epicentro mundial de la pandemia de Covid-19 con 27.284 fallecidos, ha contabilizado menos de 200 muertes por segundo día consecutivo después de que las cifras de ayer martes arrojasen 165 fallecimientos con respecto a los 196 del lunes, según los datos estatales ofrecidos este miércoles. En la conferencia diaria del gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo, el dirigente también reveló que se produjo un ligero incremento de los contagios, pero la cifra continúa siendo similar a la de los días anteriores, a la par que también se han reducido las hospitalizaciones e intubaciones, que están ya en cifras similares a las que se registraban el 27 de marzo, antes del pico de la pandemia.

El presidente de Túnez, Kais Saied, ha anunciado este miércoles una reducción del toque de queda nocturno impuesto en el país a causa de la pandemia de coronavirus , tras confirmar que no se han registrado nuevos casos durante los últimos tres días. La orden de Saied implica que el toque de queda pasará a estar en vigor entre las 23.00 y las 5.00 horas (hora local), en lugar de entre las 20.00 y las 6.00 horas, según ha informado la agencia estatal tunecina de noticias, TAP. Las autoridades tunecinas han confirmado hasta la fecha 1.032 casos de coronavirus, con 45 fallecidos y 740 recuperados.

Europa se prepara para abrir sus fronteras internas cerradas a causa del coronavirus , en un intento de impulsar la economía y, en particular, el sector turístico, muy dañado a nivel mundial por el Covid-19. En un continente donde la industria turística representa el 10 % del PIB y donde el verano está en puertas con la consiguiente temporada alta del sector, la Comisión Europea (CE) presentó hoy sus recomendaciones para reabrir gradualmente las fronteras internas del bloque comunitario.

El coronavirus ha llegado para quedarse y los que están desesperados para que esta crisis sanitaria se termine de una vez tendrán que armarse de paciencia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). «El camino será largo, muy largo antes de que acabemos con esta pandemia», declaró hoy el director ejecutivo Michael Ryan. Informa María Teresa Benítez de Lugo, corresponsal de ABC en Ginebra.

La última actualización este miércoles de los datos por parte de las autoridades francesas ha vuelto a colocar a España por encima de Francia en cuanto a número de fallecidos por Covid-19. Así, el ministerio de Sanidad francés ha anunciado que se han notificado 83 nuevos decesos , siendo la cifra total de víctimas mortales en el país de 27.074 . Por otro lado, los casos reportados desde el inicio de la pandemia ascienden a 140.734, 507 más que ayer.

El número de fallecidos por Covid-19 ascendió este miércoles a 2.334 y el de contagiados a 30.486 en Ecuador , donde se han tomado más de 87.000 muestras para coronavirus entre PCR y pruebas rápidas. De acuerdo con el Ministerio de Salud, hay además 1.544 fallecidos probables por coronavirus . Cerca de 13.000 de los casos confirmados (21.549 por PCR y 8.937 por pruebas rápidas) se encuentran estables en aislamiento domiciliario, 414 hospitalizados en situación estable y 190 con pronóstico reservado. Según el boletín diario de estadísticas del Ministerio de Salud, 3.433 pacientes se han recuperado, 2.930 han recibido el alta hospitalaria y 8.293 el alta epidemiológica.

Los casos confirmados de Covid-19 en Florida superaron los 42.000 este miércoles, en su mayoría en los condados de Miami-Dade y Broward, que analizan hoy alguna reactivación económica a partir del próximo lunes con la apertura de ciertos negocios, pero no de las playas. Según el Departamento de Salud, a día de hoy los casos suman 42.402, lo que significa 479 más que el martes (41.923), mientras que el número de muertes se ha incrementado en 48 en las últimas 24 horas hasta las 1.827.

El País Vasco contabiliza hasta este miércoles 42 casos positivos por coronavirus entre niños de 0 a 9 años de edad, lo que supone un incremento de contagios del 45% respecto a los 29 infectados a fecha de 26 de abril, primer día en el que se permitió a los menores de 14 años salir a la calle una hora al día, tras el confinamiento decretado por el estado de alarma. Según los últimos datos facilitados por el Departamento vasco de Salud, aún mayor ha sido el incremento de caso positivos detectado desde el pasado 26 de abril en el colectivo de chicos y chicas de 10 a 19 años. Si el 26 de abril había 82 infectados por covid-19, ahora la cifra se ha elevado a 135, lo que representa un aumento del 64,6% de los contagios en ese tramo de edad.

Cinco comunidades han solicitado al Ministerio de Sanidad pasar a la fase 1 de la desescalada. Castilla-La Mancha, Andalucía, Madrid, Valencia y Castilla y León ya habían avanzado su intención de presentar los informes necesarios para progresar en las medidas de desconfinamiento. Cataluña , en cambio, pidió el avance a la siguiente etapa de tres áreas sanitarias más, pero volvió a dejar fuera a Barcelona. Más detalles.

Las impresionantes imágenes del Santuario de Fátima casi vacío el día que se conmemoraba el 103º aniversario de las apariciones de la Virgen han dejado sin palabras a los portugueses, acostumbrados a ver los días 12 y 13 de cada mes de mayo a unos 250.000 peregrinos en este emblemático rincón de la iconografía religiosa. Informa Francisco Chacón, corresponsal de ABC en Lisboa.

El sector hotelero está ideando una serie de medidas contundentes para hacer frente al «postconfinamiento» , al día después de la salida del estado de alarma por el coronavirus. Suprimir el minibar, las máquinas expendedoras de snacks (vending) o el servicio de aparcacoches y, en cambio, dar acceso a la habitación en el móvil, facilitar el check in y check out on-line o ofrecer la carta del restaurante igualmente en la red, no en papel, son algunas de las novedades. Lea la noticia.

"Cuando hablamos de representatividad de la muestra nos referimos a la capacidad para hacer esa extrapolación. No son datos seguros, pero sí es una estimación", dice Yotti. "El estudio permite extrapolar (...) Con las limitaciones que tiene un estudio que no incluye al global de la población, estamos bastante seguros de que nuestros resultados son generalizables", añade Pollán. Termina la rueda de prensa.

"Hemos recibido propuestas para pasar de fase, no de aquellas que ya están en la fase 1, ya que deben permanecer 15 días en la misma fase. Todas las comunidades han demostrado prudencia y rigor. Las decisiones que se toman no son blanco o negro, hay que valorar muchas cuestiones y por eso lo hacemos conjuntamente y a nivel técnico", dice Illa.

Illa: "Hay que evitar las aglomeraciones y las rebajas, por tanto, no están permitidas. Todo aquello que provoque aglomeraciones físicas no está pemitido".

Pollán: "Hay personas que han tenido síntomas en las 2 semanas anteriores a la encuesta; estas serían el 3,9% . Eso no quiere decir que sean contagiosas, pues la fase del contagiosidad empieza dos días antes de los síntomas y dura principalmente durante la primera semana, más o menos".

Yotti: "No podemos saber qué procentaje de los infectados era o es contagioso. El estudio Solo nos permite saber si ha estado en contacto con el virus y si su cuerpo ha reaccionado generando anticuerpos (...) La PCR es la prueba que permite saber si se tiene o no el virus y, por tanto, si es contagioso en ese momento, en ningún caso con test de seroprevalencia".

"España siempre ha estado a favor de la libertad de movimiento. La medida que hemos tomado de cuarentenar, de limitar las fronteras aéreas y de exigir una cuarentena a quienes vengan, es una cuestión de salud pública. También ocurre dentro de España, donde los españoles tienen una limitación de movimiento entre provinvias y comunidades. Vamos a estudiar las propuestas de la UE de hacer corredores seguros", dice Illa.

Yotti: "Quiero decir que es importante distingiur entre el diagnóstico del individuo, en el que hay que tener en cuenta su perfil clínico, y este estudio, en el que aplicamos los test para hacer una estimación. La OMS avalan la utilización de los test rápido para este objetivo y creemos que podemos confiar en los resultados aun siendo preliminares".

Illa: "Los resultados del estudio no van a provocar ningún cambio en el plan de desescalada, sino que estos resultados vienen a confirmar que como no hay inmunidad de rebaño el planteamiento de desescalada, el planteamiento asimétrico, es el adecuado. No hay intención de cambiar, aunque siempre hay flexibilidad".

"España es uno de los cinco países con más tránsito de personas del mundo y tenemos que tomar este tipo de medidas (cuarentena para los viajeros que lleguen a España). En coherencia con las medidas adoptadas a nivel nacional, creemos que al menos durante la fase de desescalada habría que establecer una periodo de cuarentena para quienes lleguen", dice Illa.

Pollán: "En el estudio hemos incluido 268 niños menores de un año, 1.693 que tienen menos de 5 años y unos 2.857 que están en la franja de 5-9 años. La prevalencia que encontramos en este estudio es ligeramente inferior en niños".

Illa: "Tomamos las decisiones en función de las evidencias científicas que conocemos, aunque aún hay muchas cosas que no sabemos del virus. Hoy conocemos más gracias a este estudio. Por otro lado, no soy optimista ni pesimista en cuanto a las comunidades que piden pasar de fase".

Pollán: "No tenemos todavía los datos específicos de cada uno de los grupos. Hemos encontrado en los trabajadores esenciales una prevalencia similar al resto de grupos, un 5,3%" .

"Hemos encontrado que las personas que presentan más síntomas desarrollan más anticuerpos. Entre 3 y 5 síntomas, la prevalencia es del 8%; más de 5 síntomas, se desarrolla el 14% de prevalencia; y aquellas personas que pierden el olfato de forma súbita, la prevalencia del 43%. En global, un 26% son personas asintómaticas", cuenta Pollán.

"Qué tipo de test usar fue la primera cuestión que nos planteamos cuando abordamos el estudio. Decidimos utilizar dos tipos diferentes de test. La mayor parte de la población accedió a donar una muestra de sangre que se ha analizado en un laboratorio utilizando un inmunoensayo, que tiene una alta sensibilidad. No obstante, sabiendo que no todos estarían dispuestos a una extracción de sangre, utilizamos de forma simultánea en todos los participantes un test rápido, que es el mismo para todos los participantes, la misma marca. Antes del estudio llevamos a cabo una prueba de sensibilidad de estos test", explica Yotti.

"No hay inmunidad de rebaño, lo que no nos ha sorprendido. El estudio se trata de una confirmación de las hipótesis que tuvimos en cuenta cuando diseñamos el plan de desescalada. Hay que actuar con mucha prudencia", dice Illa.

"Los niños y adolescentes parece mostrar un índice de prevalencia menor, pero no el resto de grupo de edades. No hemos encontrado diferencias en hombres y mujeres ni entre grupos de edad. Sí encontramos que las zonas con mayor prevalencia es 5 veces mayor a las que tienen menor presencia de prevalencia", dice Pollán.

Toma la palabra Marina Pollán: "Con los resultados de la primera ronda hemos tenido una participación global del 75%, algo muy poco habitual y que pone de manifiesto el interés y la solidaridad de la población española. Tenemos unos resultados parciales de 17.000 participantes. Vamos a presentar los resultados obtenidos a partir de los test rápidos, específiamente en realción de anticuperos de este virus. La prevalencia que estimábamos encontrar era de un 5%, y los resulrtados nacionales apoyan esta suposición, muy parecido en hombres y mujeres".

"En el estudio han participado de forma directa más de 110 personas y 1.600 personal sanitarios de los servicios de salud de todas las comunidades El estudio es de todos ellos. Tener un hito de esta magnitud es un hito en este país", dice Yotti.

Raquel Yotti: "Se trata de resultados preliminares. Aún estamos haciendo el estudio y hay pendientes dos rondas, por lo que estamos en una fase en la que tenemos que terminar de consolidar la información. Los resultados se publicarán de una manera científica. La representatividad de la muestra hace que este estudio sea singular, tanto por su longitud como por su rigor, escogiendo una muestra representativa de España. Por otro lado, hemos sustentado el estudio en la Atención Primaria y en la enfermería de la Atención Primaria, clave para el desarrollo del estudio".

"Lo que pretende el estudio es dimensionar realmente el número total de personas infectadas y monitorear la propagación de una enfermedad dentro de una situación de confinamiento, y dilucidar así cómo se produce la propagación", explica Blanco.

Faustino Blanco: "El estudia se diseña para comprender mejor la dimensión de la epidemia, un estudio serológico que sirve para conocer mejor la epidemia y para ayudar al diseño de futuras políticas de salud pública. Sirve para conocer mejor las característocas de la epidemia en España, pasada y presente. El estudio se estructuró con la intención de incluir a más 60.000 personas que conforman dos cortes representativos de todo el territorio del país. Se siguen las recomendaciones del OMS y se establece el hogar como la unidad básica de muestreo".

Toma la palabra Pedro Duque: "La ciencia española está volcada en encontrar soluciones para la situación de pandemia en la que nos encontramos. Trabajamos en la búsqueda de vacunas, de tratamientos y mejores métodos de diagnóstico. Este es un estudio científico más, muy muy importante, que dentro del amplio margen de ciencias que se están dedicando contra esta pandemia, se añaden las ciencias sociales. Es uno de los estudios de este tipo más solidos que se han hecho hasta ahora en todo el mundo. Es un estudio muy ambicioso del que estamos muy orgullosos. Marca un antes y un después de la ciencia española en la lucha contra la pandemia".

"Se trata de un estudio que, declarado el estado de alarma el 14 de marzo, decidimos desde el ministerio de Sanidad, junto al ministerio de Ciencia e Innovacion, poner en marcha. Se puso en marcha a finales de marzo y aún no ha terminado. (...) Nos aporta una radiografía de la epidemia de nuestro país y las conclusiones vienen a confirmar las hipótesis que teníamos", dice Illa.

Comparece en rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. En esta expondrán las conclusiones preliminares de la primera fase del Estudio Nacional Sero-Epidemiológico, que se puso en marcha la última semana de abril y que permitirá elaborar un mapa de la incidencia del coronavirus en España. Junto a los ministros están el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, y la directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán.

El expresidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera , ha reaparecido hoy en un acto telemático en el que ha rechazado valorar las últimas decisiones adoptadas por Inés Arrimadas al frente de su partido, después de que se haya acercado al Gobierno la última semana al negociar y pactar su apoyo a la cuarta prórroga del estado de alarma. Lea la noticia.

Se retrasa la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa , donde está previsto que dé a conocer los resultados del estudio de seroprevalencia llevado a cabo en España las últimas semanas. La rueda de prensa estaba anunciada para las 18.00 horas.

Chile registró este miércoles un total de 2.660 nuevos casos del Covid-19 , lo que supone un aumento del 60 % en las últimas 24 horas y ha obligado a las autoridades a decretar una cuarentena obligatoria para toda la capital y sus alrededores, pues son el principal foco de contagios. Se trata del mayor repunte de nuevos casos diarios desde que se detectó el primer contagio en el país el pasado 3 de marzo y eleva la cifra total de infectados a 34.381 , de los cuales cerca de 15.000 ya se han recuperado. En las últimas 24 horas, además, el número de fallecidos ascendió a 347 , tras la muerte de 12 personas, la mayoría de ellas en la capital, donde los expertos aseguran que los hospitales están al 85 %

Los nuevos contagios del coronavirus SARS-CoV-2 en la última jornada ascendieron a seis, la cifra diaria más baja que se registra en Cuba desde la tercera semana de marzo, para un acumulado de 1.810 casos , informó este miércoles el Ministerio de Salud Pública (Minsap). El 66,6 % de las personas en las que se confirmó la presencia del virus se mostraban asintomáticas. En las últimas horas también se contabilizó un nuevo fallecimiento que eleva a 79 el número total de muertes causadas por el Covid-19 en el país caribeño.

Italia ha registrado 195 nuevos fallecimientos con coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta de los últimos cinco días, hasta un total de 31.106, según el último balance oficial de Protección Civil. El número de contagios totales desde el inicio de la emergencia el 21 de febrero en Italia es de 222.104, con un aumento respecto a ayer de 888 , en la línea de los últimos días. El número de positivos actuales con coronavirus es de 78.457, con un descenso de 2.809 en 24 horas.

El Ayuntamiento de Leganés ha anunciado el envío postal de hasta 90.000 mascarillas a las personas mayores de 65 años de la ciudad, al tratare del colectivo “más vulnerable frente a la Covid-19”. Se trata de mascarillas quirúrgicas, que han sido adquiridas por el consistorio y que cuentan con la homologación europea CE, que garantiza el cumplimiento de la legislación”, ha precisado el ayuntamiento en comunicado. Los trabajadores municipales han sido los encargados de ensobrar las mascarillas, respetando “escrupulosamente” las medidas de seguridad e higiene durante el proceso.

Rusia ha registrado 10.028 contagios en las últimas 24 horas , lo que eleva el balance a más de 242.000 personas contagiadas y 2.212 víctimas mortales. Los nuevos datos elevan el balance a 242.271 personas contagiadas en Rusia, lo que supone un aumento del 4,3 por ciento respecto al anterior balance. En las últimas 24 horas han muerto 96 pacientes de Covid-19 , la enfermedad generada por el coronavirus, lo que eleva el total a 2.212 víctimas mortales. Moscú , con el 52% del total de contagios, sigue siendo el principal foco del país.

El Gobierno se desdice en las rebajas. El Ejecutivo incluyó en el BOE del pasado sábado una disposición adicional que establecía que los establecimientos comerciales no solo tendrán que controlar el aforo durante la desescalada, sino que no podrán realizar «acciones comerciales» para evitar aglomeraciones. Una «restricción» que, en principio, no iba a afectar a las ventas «que se realicen a través de la página web» de estas empresas. Ahora ha cambiado de opinión. Lea la noticia.

Las autoridades canadienses han registrado en las últimas 24 horas 1.144 nuevos casos de coronavirus , por lo que la cifra total de positivos en el país desde el comienzo de la pandemia es de 71.486 . Por otro lado, los fallecidos a causa de esta enfermedad son ya 5.209, 160 más que ayer , según ha anunciado el ministerio de Sanidad.

El rito del fuego tendrá que esperar hasta 2021 . El Ayuntamiento de Valencia ha suspendido definitivamente las Fallas este año y los monumentos no volverán a las calles hasta el próximo mes de marzo tras descartarse celebrar las fiestas en julio. Una decisión consensuada con diferentes representantes del ámbito fallero en una reunión -que sigue en marcha- presidida por el presidente de Junta Central Fallera y concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana.

Otra ciudad china ha sido cerrada parcialmente ante el avance de uno de los brotes del coronavirus detectados al nordeste del país. En esta ocasión se trata de Jilin , una urbe industrial de 4,5 millones de habitantes a orillas del río Songhua en la región de Manchuria. Hasta allí han llegado los contagios procedentes de la vecina localidad de Shulan, que fue cerrada el fin de semana después de que el sábado se detectaran once casos de la enfermedad COVID-19. Informa Pablo M. Díez, corresponsal de ABC en Pekín.

La Serie A ha propuesto este miércoles al Gobierno italiano reanudar el campeonato el próximo 13 de junio para disputar las doce jornadas que quedan, informó el organismo liguero en un comunicado oficial. "Por lo referido a la reanudación de la actividad deportiva se ha indicado, en el respeto de las decisiones del Gobierno y de acuerdo con los protocolos médicos que tutelan a los jugadores, la fecha del 13 de junio para la reanudación del campeonato", se lee en la nota oficial facilitada por la Liga de la Serie A.

La Comunidad de Madrid ha presentado al Ministerio de Sanidad la documentación para pedir pasar a la fase 1 de la desescalada el próximo 18 de mayo , han confirmado fuentes del Gobierno regional. En la documentación, remitida poco antes de las cuatro de la tarde de este miércoles, la Comunidad de Madrid alega los motivos por los que cree que debe pasar de fase, solicitud que fue rechazada el pasado 8 de mayo por la falta de mecanismos de detección precoz de la enfermedad, entre otras causas. Para solventarlo, la Consejería de Sanidad tiene previsto crear equipos de "rastreadores" liderados por epidemiólogos de Salud Pública con el objetivo de identificar contactos estrechos de contagiados con coronavirus y hacerles seguimiento diario.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa , expondrá esta tarde sobre las 18.00 horas las conclusiones preliminares de la primera fase del Estudio Nacional Sero-Epidemiológico, que se puso en marcha la última semana de abril y que permitirá elaborar un mapa de la incidencia del coronavirus en España . Junto al ministro, estarán el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco , la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti , y la directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán.

Brasil ha superado este martes a Alemania en número de casos del nuevo coronavirus al registrar 178.214 contagios y ya se coloca como el séptimo país más afectado por la pandemia por detrás, pero muy cerca, de Francia. Según el parte de la Universidad Johns Hopkins, los casos de contagio de Brasil ascienden a los 178.214. En cuanto el número de víctimas mortales, Brasil es sexto, con 12.461, siendo la región de América Latina más golpeada por la pandemia de Covid-19. Pese a ello, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro , se ha mostrado contrario a adoptar medidas de confinamiento por considerar que dañarían en exceso la economía del país.

El Aeropuerto de Barcelona ha registrado un total de 25.307 pasajeros en abril, lo que supone un 99,4% menos respecto al mismo mes de 2019 a causa del estado de alarma decretado para frenar la propagación del coronavirus. Según datos de Aena , el conjunto de su red de aeropuertos registraron 141.014 viajeros, un 99,4% menos, y el Aeropuerto de Barcelona es el segundo con más tráfico de pasajeros, precedido por el Aeropuerto de Madrid-Barajas , con 46.743 usuarios y un 99,1% menos.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado este miércoles que a día de hoy se han realizado 300.000 test rápidos en la Comunidad de Madrid, pero que el Gobierno regional se plantea "hacer más de medio millón de test, e incluso llegar a realizar un millón". "Es fundamental para conocer el mapa exacto de la expansión del virus en la Comunidad, y tomar medidas de aislamiento a personas que han tenido contacto con otras contagiadas y dar tratamiento sanitario a las que lo están pasando", ha dicho Aguado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Siete personas fallecieron y varias resultaron heridas este martes en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en Guinea-Conakri cuando protestaban por un bloqueo en una carretera impuesto para luchar contra el Covid-19 , informaron fuentes hospitalarias. Este país de África occidental ya cuenta con 2.298 casos confirmados y once personas fallecidas , la mayoría en la capital.

El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki , ha anunciado este miércoles que los restaurantes, las cafeterías y las peluquerías podrán reabrir sus puertas el próximo lunes , tras una nueva revisión de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia de coronavirus, que acumula en el país más de 17.000 casos. Todos los establecimientos deberán cumplir una serie de requisitos, entre ellos un límite de un cliente por cada cuatro metros cuadrados en hostelería. Para acudir a las peluquerías, será necesario solicitar cita previa, mientras que también se reducirá el aforo para la práctica deportiva bajo techo. Polonia ha registrado este miércoles 180 nuevos casos de coronavirus , después de alcanzar el martes la cifra récord de 595 contagios adicionales. En total, las autoridades sanitarias han registrado 17.062 positivos, mientras que la cifra de fallecidos ha subido a 847 , ocho más que el martes.

Alemania ha registrado en las últimas 24 horas una cifra de 798 casos y 101 muertos , lo que eleva el balance a más de 171.000 contagiados y más de 7.600 víctimas mortales, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Robert Koch . El balance diario de 101 víctimas mortales supone una ligera reducción respecto a los 116 fallecidos del balance anterior. Los 798 contagios detectados en las últimas 24 horas mejoran la cifra de 933 positivos de la jornada anterior y se mantiene por debajo del millar de positivos. Con los nuevos datos, el balance asciende a 171.036 personas contagiadas y 7.634 víctimas mortales por coronavirus.

El Gobierno de México ha presentado su plan de reapertura social y económica hacia "la nueva normalidad" dividido en tres fases . La secretaria de Economía del Ejecutivo mexicano, Graciela Márquez , ha sido quien ha detallado el plan. En concreto, las acciones se dividirán en una primera etapa que comienza el 18 de mayo , una segunda de preparación que se prolongará hasta el 31 de mayo y una tercera parte, basada en un sistema de semáforos que mostrarán el nivel de afectación de Covid-19 en cada municipio del país, que dará comienzo el 1 de junio.

El Gobierno del Reino Unido comunicó hoy 494 nuevas muertes por Covid-19 confirmadas en hospitales, residencias y domicilios, hasta un total de 33.186 fallecidos por el coronavirus desde que comenzó la epidemia. En la primera jornada en la que se han comenzado a levantar algunas restricciones del confinamiento en Inglaterra, en el conjunto del país se han detectado 3.242 nuevos contagios tras haber llevado a cabo 87.063 test, según los datos divulgados por el Ministerio de Sanidad británico.

Isidro Martínez Oblanca, diputado en el Congreso de Foro Asturias, ha dado positivo en coronavirus tras someterse a un test rápido esta mañana, según ha informado «El Comercio» . El diputado, que está a la espera de que su diagnóstico se confirme mediante una prueba PCR, estaba ayudando como enfermero desde principios de abril en el Hospital de la Cruz Roja de Gijón.

Sus Majestades los Reyes han conversado este miércoles por teléfono con Juan Antonio Alguacil, presidente de la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios (AESPROF), quien les ha explicado la situación de este colectivo ante la crisis sanitaria derivada del Covid-19, que ha incrementado enormemente su trabajo desde el inicio de la pandemia. En la conversación, el presidente ha explicado que las diferentes asociaciones del sector (825 afiliados) colaboran para ofrecer un frente común para reclamar una normativa que garantice una formación completa y una profesión reglada. Además, ha detallado que los servicios funerarios han tenido que reforzar turnos en lo que considera un desafío sin precedentes por el número de fallecidos a causa del Covid-19.

El 52,8% de los médicos afirma que se están haciendo test a los profesionales sanitarios, pero solo a los sintomáticos o con contacto estrecho con un caso positivo sin uso de equipos de protección individual (EPI). Es uno de los resultados de una reciente encuesta realizada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) para conocer la situación actual en la que se encuentran los profesionales sanitarios ante la pandemia Covid-19 , especialmente los de Atención Primaria.

El 52,5% del comercio minorista ha tenido que solicitar un préstamo a entidades bancarias ante la crisis derivada del coronavirus, según se desprende de la «II Encuesta de Comercio-COVID-19» realizada por la Confederación Española de Comercio (CEC). El estudio, según la CEC, se ha realizado con el objetivo de hacer un seguimiento exhaustivo de las necesidades, preocupaciones y expectativas del comercio de proximidad, en un momento especialmente complicado derivado de la crisis sanitaria del coronavirus.

Francia homenajeará a los sanitarios con motivo de su fiesta nacional del 14 de julio, al tiempo que dará la Legión de Honor a personas que hayan contribuido a combatir la COVID-19 «en todos los campos de actividad», indicó este miércoles la portavoz del Gobierno, Sibeth Ndiaye. Así lo decidió el presidente, Emmanuel Macron, que lo comunicó durante un Consejo de Ministros en el que expresó su deseo de «dar un reconocimiento, aunque sea simbólico, de la nación entera para aquellos que se han movilizado en esta epidemia y siguen haciéndolo».

El Govern de Cataluña pedirá al Ministerio de Sanidad que las regiones sanitarias de Lériida, Gerona y la Cataluña central pasen a la fase 1 de desconfinamiento el próximo lunes, día 18, con lo que la ciudad de Barcelona quedará una semana más en la 0. Si Sanidad aprueba esta petición, con estas nuevas zonas serán seis las regiones sanitarias catalanas que estarán en la fase 1 de desconfinamiento, y que quedarán en la fase 0 Barcelona ciudad, y las dos regiones Metropolitanas, la Norte y la Sur.

Flexibilizar el horario de entrada y salida de los colegios, reducir el tiempo presencial si es posible y combinar la actividad académica en clase con la no presencial son algunas de las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP) para la apertura gradual de los centros educativos. La AEP propone en un documento que ha hecho público este miércoles que el inicio de la actividad en colegios y escuelas infantiles sea gradual y escalonada en función de la situación epidemiológica local y la edad de los escolares.

La empresa vitoriana Grado Cero ha adaptado sus instalaciones del polígono de Jundiz para fabricar mascarillas y a partir de la semana que viene espera producir cada hora 42.000 de estas protecciones faciales. Grado Cero tiene un plantilla de 85 personas y está especializada en la fabricación de componentes de excavadoras. Sin embargo, en esta pandemia de COVID-19 ha decidido invertir dos millones de euros para adquirir en China siete máquinas para fabricar mascarillas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este miércoles que de cara a San Isidro y el fin de semana se peatonalizarán doce nuevos tramos de calles de la ciudad como el tramo del paseo de la Castellana entre Lima y Nuevos Ministerios, o el paseo de la Ermita del Santo. En un audio remitido a la prensa, el regidor explica que con estas nuevas siete calles se aumenta en 100.000 metros cuadrados el espacio «para que los madrileños puedan disfrutar de la ciudad manteniendo la distancia social necesaria» para evitar contagios de coronavirus.

Bélgica ha alcanzado este miércoles las 8.800 muertes por coronavirus, tras registrar 82 fallecimientos y 202 positivos en las últimas 24 horas, lo que sitúa el balance en 53.981 personas contagiadas por la pandemia originada en la ciudad china de Wuhan. En concreto, 8.843 personas han muerto desde que el coronavirus llegó a Bélgica, según muestra el balance del Servicio de Salud Pública, cuyo portavoz ha destacado que el país continúa con la tendencia a la baja tanto en el número de nuevos positivos como en el de los ingresos hospitalarios.

Lesoto confirma el primer caso de COVID_19, era la última nación africana libre del virus SARS-Co-V-2. Se trata de uno de los 81 viajeros de Sudáfrica y Arabia Saudí que había entrado al país recientemente y a los cuales se les había practicado la prueba el pasado 9 de mayo. Los resultados de los test, que fueron enviados a Sudáfrica para su análisis, confirmaron el primer positivo de Covid-19 en el pequeño reino montañoso, según el comunicado del ministerio de Salud. Hasta la fecha se han realizado solamente 597 pruebas diagnósticas en Lesoto, de las cuales 295 han dado negativo y 301 están pendientes de resultado. Informa Alba Amorós.

La Comunidad de Madrid pedirá que su entrada a la fase 1 de la desescalada se adapte a la «realidad» de la autonomía, con medidas como el uso obligatorio de mascarillas o establecer un compromiso de distancia social en los establecimientos. Así lo ha indicado el vicepresidente, Ignacio Aguado, en una videoconferencia con periodistas tras la reunión del Consejo de Gobierno. El Ejecutivo autonómico entregará este miércoles los informes técnicos que avalan la nueva petición de entrar a la fase 1, que incidirán en el refuerzo de personal (sobre todo en Atención Primaria) y en la estrategia de seguimiento y control de posibles casos de coronavirus.

Sólo uno de cada cuatro médicos, principalmente de Atención Primaria, está perfectamente protegido ante la pandemia del coronavirus y se le realiza test, según una encuesta realizada a estos profesiones, en la que manifiestan una creciente preocupación ante las circunstancias en las que trabajan. La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha presentado la segunda Encuesta COVID-19, que recoge la situación actual en la que se encuentran los profesionales sanitarios, especialmente de Atención Primaria, realizada a 1.200 profesionales entre el 24 de abril y el 6 de mayo.

La Consejería de Educación hará pública mañana, en la Conferencia Sectorial que reunirá a Ministerio y comunidades, la postura de Cantabria respecto a la vuelta parcial a las aulas para alumnos de Infantil con ambos progenitores trabajando así como de 4º de la ESO, 2ª de FP y 2º de Bachillerato, con carácter voluntario, a la que se han opuesto la mayoría de sectores de la comunidad educativa regional. Una posición de la Administración que no ha trascendido a pesar de las múltiples reuniones que ha mantenido la consejera, Marina Lombó (PRC), con los diferentes ámbitos implicados en la educación, que sí han expresado mayoritariamente su posición contraria a este retorno parcial a las aulas.

En principio, dice Simón, el paso de fase será los lunes.

Simón explica que los calendarios de fases deben tomarse de forma orientativa. Si la epidemia evoluciona de forma diferente se modificarán los calendarios de alguna manera, explica, pero dice que hasta ahora las cosas van como se pensaba. A fecha de hoy se ha recibido solicitud de cinco comunidades para hacer modificaciones para Fase 1. Y las islas para fase 2, dice.

Esta tarde se presentarán los resultados preliminares del estudio de seroprevalencia.

Este incremento, dice Simón, se tendría que haber observado hace casi una semana, quince días después de que se autorizaran los paseos de los niños, por lo que pide prudencia para valorarlo.

Dice Simón que todavía no se ha detectado que hayan aumentado los contagios entre los menores de 10 años, aunque algunos hospitales sí lo han comentado.

Para la celebración de la EBAU, dice Simón que se deben dar las medidas de seguridad, algunas ya contempladas como la separación entre alumnos. Habla también de las medidas de seguridad durante la espera para entrar a la sala.

Reitera Simón que las mascarillas son buena medida de prevención, aunque insiste en que la mejor mascarilla «son dos metros de distancia». Sobre la posibilidad de la obligatoriedad, dice que no puede ser para todo el mundo, aunque considera su uso una buena forma para controlar el riesgo de transmisión. «Mi posición es que es altamente recomendable».

Simón dice que hay que entender esta pandemia como un problema global.

Simón dice que de seguir la evolución que está llevando en los últimos días, es probable que Reino Unido supere en número de casos a España.

Se refiere Simón a la situación internacional, destacando la cifra más baja de incremento de casos de Estados Unidos que se dio ayer. Los siguientes con más casos, dice, son Rusia, España, Reino Unido e Italia.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, reitera la «tendencia similar con una pequeña estabilización».

El número total de casos confirmados por PCR es de 228.691, 439 más que ayer. Ha habido 1.843 personas que se han recuperado en las últimas 24 horas, hasta el total de 140.823.

España registra 184 fallecimientos más que ayer, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. El número total de muertes es ya de 27.104.

Las autoridades australianas han impuesto una multa de 151.200 dólares (más de 90.000 euros) a una iglesia que promocionaba el dióxido de cloro, un potente blanqueador, como «cura milagrosa» frente al coronavirus. La iglesia Génesis II para la Salud y la Sanación, con representación en otras partes del mundo, promocionaba este producto como cura para el autismo, el acné, el cáncer, la diabetes y ahora para hacer frente a la COVID-19, la enfermedad derivada del coronavirus surgido en la ciudad china de Wuhan. Sin embargo, esta «Solución Mineral Milagro» no es apta para el consumo.

La frontera entre Alemania y Austria se reabrirá el 15 de junio, en virtud de un acuerdo al que han llegado este miércoles los gobiernos de Angela Merkel y Sebastian Kurz, respectivamente, y que pondrá fin a las restricciones adoptadas para prevenir la expansión del nuevo coronavirus. Los dos cancilleres mantuvieron el martes una conversación telefónica en la que acordaron, como primer paso, levantar este mismo viernes algunos de los controles, según ha informado el Gobierno austriaco.

Cerca de 700 nuevos casos confirmados en Sudáfrica, el mayor aumento en 24 horas hasta el momento. Esto supone un aumento del 7% en referencia al número de casos registrados el día anterior. El martes se realizaron un total de 13.630 pruebas diagnósticas y la tasa de positivos diaria es del 5,1%, la más alta desde que comenzó el confinamiento obligatorio el 26 de marzo. La buena noticia es que no se reportó ninguna muerte por Covid-19 en las últimas horas. Sudáfrica sigue siendo el país del continente con más positivos, 11.350, y más test realizados con cerca de 370.000. En total 206 personas han fallecido desde que se registró el primer caso y más de 4.300 pacientes se han recuperado. La provincia más afectada es Cabo Occidental (donde se encuentra Ciudad del Cabo) con el 54% de los casos totales, 6.105. Informa Alba Amorós.

La primera sala del séptimo arte que reabre en España será mañana el autocine 'Drive-In' de Denia (Alicante), donde la risa de los Minions y el rugido de los dinosaurios de Parque Jurásico abrirán la nueva temporada en una sesión doble con precios reducidos y un aforo del 30 por ciento. Este autocine alicantino es el más antiguo del país, según ha relatado a Efe su propietario, Carlos Miralles, quien lo abrió el 9 de junio de 1979 junto a su mujer, Dolores, y en estos 41 años de vida no había cerrado nunca hasta el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria del Covid-19.

El Boletín Oficial del País Vasco publica el cese de que fue director de Emergencias del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, Jon Sánchez, que presentó su dimisión tras ser denunciado por saltarse el confinamiento durante el estado de alarma. Pese a que la publicación se ha efectuado este miércoles la resolución del cese, firmada por el director general de Osakidetza, Juan Luis Diego, tiene vigencia desde el fin de la jornada del 7 de mayo pasado, dos días después de que presentara su dimisión.

El Pleno del Congreso ha arrancado este miércoles guardando nuevamente un minuto de silencio en memoria de los casi 27.000 fallecidos que, según las cifras oficiales, se ha cobrado hasta la fecha la pandemia en España. Y, como viene ocurriendo desde el estallido de esta emergencia sanitaria, se ha repetido la misma imagen en la Cámara Baja: apenas medio centenar de diputados pueblan el hemiciclo, separados entre sí con la correspondiente distancia de seguridad y portando la mayoría de ellos las mascarillas y guantes como medidas de protección frente al Covid-19.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha renovado este martes el estado de alarma que rige en el país caribeño por la pandemia del coronavirus 30 días más. «Firmo la renovación del decreto del estado de alarma por 30 días más para seguir protegiendo a nuestro pueblo. Hasta más allá de junio», ha indicado Maduro en una intervención desde Miraflores.

Mauricio no tiene casos activos de Covid-19 y lleva 16 días sin reportar ningún un nuevo caso, según un comunicado del Gobierno. Recientemente 220 ciudadanos que se encontraban en el extranjero fueron repatriados y se encuentran en cuarentena. El gobierno ha realizado cerca de 75.000 pruebas diagnósticas, de los cuales 23.000 son PCRs. El país insular del Océano Índico tiene un buen sistema de salud, con aproximadamente el 73% de los servicios prestados por el sector público. Mauricio, con una población de 1,2 millones de personas, registró su primer caso de Covid-19 el 18 de marzo y alcanzó el pico de contagios el 9 de abril, con 41 positivos confirmados en 24 horas. La cifra total de casos, 332, no se ha movido desde el pasado 26 de abril, de los cuales 322 se han recuperado completamente y 10 personas han fallecido por la Covid-19, según los datos de la Universidad John Hopkins. Informa Alba Amorós.

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan supera ya las 291.000 víctimas mortales y deja más de 4,2 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 8.30 horas de este miércoles, el balance global del coronavirus asciende a 4.262.799 casos y 291.981 víctimas mortales en 187 países y territorios. El total de personas recuperadas se eleva a 1,49 millones de personas, con Estados Unidos al frente de la tabla, con 230.287 personas curadas, seguido por Alemania, con 147.200 pacientes salvados, y España, con 138.980.

El número de usuarios del transporte público cayó en marzo un 53% sobre el mismo mes del año anterior como consecuencia del parón de la actividad tras el decreto del estado de alarma para frenar el coronavirus a mitad de mes. Según las cifras difundidas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en marzo el transporte urbano bajó el 54,7% en tasa anual y el interurbano lo hizo en un 52,4%, y dentro de este, el aéreo cayó el 59,8%.

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas una cifra de 798 casos y 101 muertos en Alemania, lo que eleva el balance a más de 171.000 contagiados y más de 7.600 víctimas mortales, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas. El balance diario de 101 víctimas mortales supone una ligera reducción respecto a los 116 fallecidos del balance anterior. Los 798 contagios detectados en las últimas 24 horas mejoran la cifra de 933 positivos de la jornada anterior y se mantiene por debajo del millar de positivos. Con los nuevos datos, el balance asciende a 171.036 personas contagiadas y 7.634 víctimas mortales por coronavirus.

Una mujer que trabajaba en una de las estaciones de ferrocarril más importantes de Londres ha fallecido después de haber sido escupida por un hombre que dijo que tenía el coronavirus. Belly Mujinga, de 47 años, era empleada de la estación Victoria, en el centro de Londres. La mañana del 22 de marzo, un hombre, que afirmaba tener Covid-19, la escupió y le tosió a ella y a una compañera. A los pocos días, ambas mujeres fueron diagnosticadas con el virus. Léelo aquí .

Los centros penitenciarios permitirán desde este jueves las comunicaciones ordinarias de los internos y la salidas de permiso y programadas, según una orden del Ministerio del Interior que flexibiliza las restricciones de movilidad y contacto social adoptadas en las cárceles por el coronavirus. La resolución de Interior, que publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), trata así de «acomodar el ámbito penitenciario a la nueva situación actual» de reducción gradual de medidas extraordinarias establecidas durante el estado de alarma.

El Ministerio de Salud de Bolivia ha anunciado la autorización del uso de la ivermectina, un antiparasitario, para tratar a los pacientes afectados por Covid-19, pese a no contar con validación científica para ello, pero sólo podrá ser usado en caso de consentimiento previo del enfermo. «Este medicamento no tiene todavía una validación científica», ha explicado el ministro de Salud, Marcelo Navajas, quien ha pedido a los médicos que hagan saber a los pacientes que se exponen a «un producto que está a prueba para el coronavirus».

Los madrileños podrán desplazarse en patinete por la capital a partir de este miércoles, siendo obligatorio el uso de guantes, después de que el Ayuntamiento aprobara esta semana una resolución para autorizar de nuevo el regreso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como patinetes, incluyendo una serie de modificaciones. Con la finalidad de «facilitar el despliegue progresivo de su flota en las debidas condiciones de salubridad», se levanta la medida excepcional de revocación temporal que se aprobó el pasado 16 de marzo sobre las licencias de los patinetes eléctricos. Así, los 10.000 patinetes de 11 empresas que los distribuyen en la capital pueden utilizarse a partir de este miércoles.

La Comisión de la Reconstrucción Económica y Social creada en el Congreso para debatir propuestas que aceleren la recuperación de España tras la crisis del coronavirus se reunirá este miércoles al término del Pleno con la previsión de cerrar su plan de trabajo para los al menos dos próximos meses. La Mesa y portavoces de esa nueva comisión, que preside el exlendakari Patxi López, se ha reunido este martes y ha acordado que los grupos puedan presentar sus propuestas de trabajo antes de las doce del mediodía de este miércoles para que ese mismo día, al concluir la sesión plenaria, ya pueden comenzar a diseñar la hoja de ruta a seguir de este nuevo foro, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Brasil ha superado este martes a Alemania en número de casos al registrar 178.214 contagios y ya se coloca como el séptimo país más afectado por la pandemia por detrás, pero muy cerca, de Francia. En cuanto el número de víctimas mortales, Brasil es sexto, con 12.461, por delante de Bélgica --8.761-- y por detrás de España, 26.920. En este sentido, el Ministerio de Salud ha confirmado en su último parte la muerte de 881 personas, lo que supone la cantidad más alta registrada en solo 24 horas.

El Salvador registró este martes dos nuevas muertes a causa del Covid-19, con lo que la cifra total se elevó a 20, mientras que el Gobierno espera el resultado del examen de un médico fallecido con sospechas de tener dicha enfermedad, informaron las autoridades gubernamentales. De resultar positiva la prueba, se trataría del primer médico que combate la enfermedad Covid-19 en fallecer en el país centroamericano a causa de la misma.

El Gobierno de Ecuador estudia la posibilidad de reanudar las operaciones aeroportuarias, suspendidas desde el pasado 17 de marzo, a partir del próximo 1 de junio, indicó este martes su ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo. Romo, que también preside el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, indicó en su cuenta de Twitter que actualmente se trabaja en la elaboración de los protocolos necesarios para la eventual reanudación de las actividades en los aeropuertos ecuatorianos.

El Gobierno japonés ha dado la luz verde a un test rápido antígeno para diagnosticar el Covid-19 que ofrece unos resultados con mucho menos tiempo que las pruebas más usadas, informó hoy un portavoz oficial. El kit de examen, que toma una muestra nasofaríngea, no necesita de un laboratorio para obtener el diagnóstico, a diferencia del método más usado, el PCR (reacción en cadena de la polimerasa), y el resultado puede estar disponible en menos de media hora.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid creará equipos de «rastreadores» liderados por epidemiólogos de Salud Pública para identificar contactos estrechos de contagiados con coronavirus y hacerles seguimiento diario. De esta forma, la Comunidad de Madrid aspira a pasar a la fase 1 de la desescalada el próximo 18 de mayo, después de que el Ministerio de Sanidad rechazara una primera solicitud por la falta de mecanismos de detección precoz de la enfermedad, entre otros motivos.

Corea del Sur registró en abril el mayor descenso interanual en el número de personas con empleo en el país desde 1999 debido a los efectos de la pandemia de coronavirus, según mostraron hoy datos del Gobierno. El número de personas con un puesto de trabajo en Corea del Sur en abril se situó en 6,56 millones, lo que supone 476.000 menos que en el mismo mes del año anterior y la mayor caída desde febrero de 1999, cuando el país estaba absorbiendo los efectos de la llamada crisis financiera de los tigres asiáticos.

El noreste de China ha vuelto a protagonizar un leve repunte de nuevos positivos por coronavirus, con 6 casos diagnosticados este martes, al que se suma un caso procedente del extranjero en la ciudad oriental de Shanghái, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. Los citados 6 contagios se produjeron de manera local y se descubrieron en la provincia nororiental china de Jilin, fronteriza con Rusia y Corea del Norte, donde en la última semana se han registrado ya una treintena de casos. En la víspera, las autoridades sanitarias habían indicado que se había registrado un solo contagio en el país asiático, mientras que la cifra fue de 17 el día anterior.

Nicolás Maduro anunció este martes una segunda extensión del estado de alarma que empezó el 13 de marzo y se mantendrá 30 días más hasta el 13 de junio, debido a la pandemia de Covid-19 que hasta ahora ha contagiado a 423 personas y causado 10 fallecidos. «Anuncio la renovación del decreto del estado de alarma, hoy 12 de mayo, por 30 días más. Voy a renovar el decreto del estado de alarma por 30 días más para seguir protegiendo a nuestro pueblo», dijo el mandatario en una reunión con parte de su gabinete en el palacio presidencial de Miraflores.

Argentina registró este martes un nuevo récord diario de contagios por Covid-19, con 285 nuevos positivos, y en los últimos días ya son varias veces las que se supera la cifra más alta de casos en un día, mientras que el total de positivos asciende a 6.563. Así lo confirmó en su reporte vespertino el Ministerio de Salud, que en las últimas 24 horas informó de cinco nuevos fallecimientos por coronavirus, dos correspondientes a personas residentes en la provincia de Buenos Aires, y uno en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba (centro) y en Chaco (norte), para que el total de decesos llegue a 319.

Estados Unidos alcanzó este martes la cifra de 1.367.927 casos confirmados de coronavirus y la de 82.246 fallecidos, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad John Hopkins. Los casos activos siguen por encima del millón, ya que tan solo han superado la enfermedad 230.287 personas. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 338.485 casos confirmados y 27.284 fallecidos, solo por debajo del Reino Unido e Italia. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 20.237 personas.

Las autoridades sanitarias de México reportaron este martes 353 muertes por coronavirus para alcanzar los 3.926 fallecimientos y 38.324 contagios, 1.997 más que el día anterior. Los 353 decesos en las últimas 24 horas se colocaron como la cifra más alta de muertes desde que se inició la pandemia en este país, el 28 de febrero. «La epidemia sigue manteniendo la tendencia ascendente, sobre todo cuando vemos si son confirmados y sospechosos que esperan un resultado de laboratorio», dijo José Luis Alomía, director de Epidemiología, en la presentación del reporte técnico diario.

América superó a Europa y alcanzó este martes el mayor número de casos de coronavirus en el mundo, que totalizan 4,2 millones de afectados mientras los fallecimientos a causa de la pandemia son 290.838 globalmente, siendo EE.UU. el país con el mayor porcentaje de infecciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que el continente americano registra 1,74 millones de casos confirmados de coronavirus y superó a Europa, que totalizaba en las últimas horas 1,73 millones y era, desde mediados del mes de febrero, el «epicentro» de la epidemia.

Brasil confirmó 881 nuevos fallecidos por el Covid-19 en las últimas 24 horas, el mayor número registrado desde el inicio de la pandemia, y el total de fallecidos se eleva a 12.400, informó este martes el Ministerio de Salud. Durante el último día, también fueron notificados 9.258 nuevos contagios, con lo que el total de casos confirmados con el nuevo coronavirus llega ya a 177.589, lo que supone un crecimiento del 5,4 %.

Un total de 11.351 personas han perdido la vida en Cataluña a causa de la pandemia de coronavirus, 103 en las últimas horas, según los datos facilitados por las empresas funerarias a la Generalitat. El departamento de Salud ha indicado que estos 11.351 decesos son de personas que tenían el Covid-19 o son casos considerados como sospechosos. Del total, 3.361 han fallecido en alguna residencia, 154 en un centro sociosanitario y 618 en un domicilio, mientras que los restantes son personas fallecidas en hospitales o se trata de casos «no clasificables» por falta de información.