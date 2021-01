Coronavirus La CESM denuncia que en Pontevedra se vacunaron 200 trabajadores no prioritarios El sindicato médico señala «graves discriminaciones respecto a los profesionales de los hospitales»

ABC/Agencias SANTIAGO Actualizado: 25/01/2021 14:01h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Según señala la Delegación de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés se han vacunado, al menos, a «200 trabajadores que no están en relación directa con el Covid-19» en lugar de personal que sí está en contacto directo con contagiados.

Esta denuncia llega pocos días después de que la Xunta reconociera que se vacunó por «error» a 17 informáticos de esta área sanitaria a los que no correspondía en esta fase. Sin embargo, este sindicato médico apunta a que se pusieron 150 dosis entre personal de dirección, cocina, informática, admisión central, técnicos de salud y empleados de actividades no esenciales, entre otros, señala Ep.

A esto se suma que hay 50 trabajadores de los 80 vacunados en el hospital privado Quirón de Pontevedra que no son del grupo de primera línea. «El problema no es que se haya vacunado a estos trabajadores, sino que se ha dejado de inmunizar al personal que está de forma permanente en contacto con pacientes, potencialmente enfermos o transmisores de la infección, aunque no hayan sido diagnosticados o etiquetados como sospechosos de riesgo», razona CESM.

De este modo, censura que se están «sembrando graves discriminaciones respecto a los profesionales de los hospitales del Sergas».

Escrito al conselleiro de Sanidade

Ante las quejas y denuncias recibidas, la central sindical ha remitido un escrito al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en el que reclama que se tomen medidas con «carácter inmediato para resolver esta situación de extrema gravedad».

De hecho, avisa de que en caso de que se contagie algún trabajador prioritario que no haya recibido la vacuna, «deberían dirimirse las responsabilidades ante los tribunales», pues las vacunaciones «se paralizaron el pasado 19 de enero y no hay noticias de que se vayan a reanudar próximamente».

Los representantes de los trabajadores acusan a la gerencia del Área de Pontevedra de «incurrir en su habitual falta de transparencia», al anunciar un error de solo 17 trabajadores no prioritarios vacunados, y reprocha al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que haya dado por buenos esos datos sin llevar a cabo las comprobaciones pertinentes. Finalmente, CESM Galicia exige que se abra un expediente informativo sobre la situación para que «se depuren responsabilidades».

Además, pide que se facilite a los sindicatos un listado del personal que está en primera línea de contacto con la covid-19 que ha sido vacunado, el personal prioritario pendiente de vacunar y otro listado con el resto de los trabajadores que no ha sido inmunizado aún, «así como cuál será el orden a aplicar cuando se reanude el plan de vacunación».