Coronavirus Galicia en directo: Sin acuerdo entre sector y administraciones para el rescate de hostelería y turismo

19.48

Los puntos que impiden el acuerdo se sitúan en las exigencias que plantean las administraciones gobernadas por el PSOE, que reclaman de la Xunta no una cantidad concreta para el fondo de rescate, sino el 1% de su Presupuesto, porcentaje que las diputaciones y concellos socialistas están dispuestos a igualar. Además, la Diputación de Pontevedra reclama que la gestión directa de este fondo se haga desde los entes locales y no por parte de la administración regional. La Xunta planteó replicar en Galicia el conocido como «modelo Valencia», en el que el gobierno autonómico aporta el 50% de los recursos, las diputaciones el 30% y los concellos el 20% restante. «Lamentablemente, este planteamiento no fue aceptado», ha manifestado a la salida de la reunión Alfonso Rueda, vicepresidente primero de la Xunta, «queremos saber qué cantidades pueden poner encima de la mesa el resto de administraciones». «No le veo mucho sentido a aportar porcentajes», ha respondido Rueda a la propuesta del PSOE, que ha recordado las cantidades ya aportadas por la Xunta en el primer plan de rescate.

19.26

Xunta, Fegamp, diputaciones y Cluster Turismo de Galicia volverán a verse este miércoles al no haber llegado a un acuerdo para el plan de rescate a la hostelería y al turismo frente a la crisis de la pandemia de coronavirus. Las tres partes se han reunido durante dos horas y media este lunes en el que se han anunciado nuevas restricciones para la movilidad y la hostelería, y lo volverán a hacer dentro de dos días, debido a la falta de consenso para confeccionar un nuevo plan de ayudas.

19.09

Un total de 8.602 personas han recibido ya las dos dosis de la vacuna contra la Covid-19 en Galicia, según recoge el informe diario facilitado por el Ministerio de Sanidad, a partir de los datos que remite la Consellería de Sanidade. Según ha detallado en su comparecencia el presidente de la Xunta, el 98% de los primeros colectivos prioritarios —usuarios y trabajadores de residencias y personal del sector sanitario más expuestos al Covid— ya recibieron la vacuna.

18.42

Preguntado por los periodistas durante su comparecencia, Alberto Núñez Feijóo ha pedido disculpas por el error ocurrido en una residencia privada que llevó a que una anciana de Xove (Lugo), fallecida con covid-19, fuese enterrada con la identidad de otra mujer. «Esta cuestión excepcional no debe volver a producirse de ninguna forma». La equivocación se produjo cuando las dos ancianas, usuarias de la residencia privada San Bartolomeu de Xove, se contagiaron de covid-19 en diciembre y la Fundación San Rosendo, que gestiona este geriátrico, las trasladó hasta otro centro en Pereiro de Aguiar (Orense), donde cuenta con una planta para atender a enfermos de coronavirus. Al respecto, el presidente de la Xunta ha trasladado este lunes su «solidaridad» a las dos familias que «se vieron confundidas con alto tan importante y tan trascendente como es el fallecimiento de una persona que resultó no ser».

18.00

El Gobierno «aún está a tiempo y debería rectificar» su decisión en relación a no permitir adelantar el toque de queda, como solicitaron varias comunidades. Es uno de los mensajes más contundentes que este lunes ha lanzado el presidente de la Xunta, un Feijóo que ha apelado a «un consenso nacional» para limitar los contactos en centros laborales y potenciar el teletrabajo. En su comparecencia, el mandatario autonómico ha considerado que la reforma del toque de queda «es un clamor» por parte de «la mayoría» de las Comunidades autónomas «con independencia el color político». «Les puedo asegurar que no es un capricho, sino una decisión sanitaria adecuada. El Gobierno está a tiempo de rectificar y yo espero que lo haga», ha aseverado Feijóo, antes de remarcar que, en el Consejo Interterritorial de la Salud, el Ejecutivo gallego seguirá demandando que se dé un paso en el que los expertos «insisten y persisten».

17.18

La Delegación de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia (CESM) ha denunciado este lunes que la gerencia del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés ha priorizado la vacunación de «al menos 200 trabajadores que no están en relación directa con el Covid-19» , en detrimento de los profesionales que se encuentran en primera línea. La pasada semana la Xunta reconoció que se vacunó por «error» a 17 informáticos de esta área sanitaria a los que no correspondía en esta fase. Sin embargo, este sindicato médico apunta a que se pusieron 150 dosis entre personal de dirección, cocina, informática, admisión central, técnicos de salud y empleados de actividades no esenciales, entre otros. A esto se suma que hay 50 trabajadores de los 80 vacunados en el hospital privado Quirón de Pontevedra que no son del grupo de primera línea. De este modo, censura que se están «sembrando graves discriminaciones respecto a los profesionales de los hospitales del Sergas».

17.03

Desde las 16.30 horas están reunidos en Santiago de Compostela representantes del Clúster del Turismo, la Xunta de Galicia, las cuatro diputaciones provinciales y la Fegamp para abordar la situación que se le genera al sector después de las últimas medidas restrictivas, que abocan al cierre forzoso de hoteles, albergues, bares y restaurantes. La reclamación unánime del Clúster es avanzar en la creación de un fondo participado por las distintas administraciones públicas que centralice las ayudas.

16.47

El mismo día en que entrarán en vigor las nuevas medidas restrictivas aprobadas por el comité clínico de Galicia, el presidente de la Xunta comparecerá en el Parlamento autonómico para dar cuenta de la gestión de esta tercera ola de la pandemia. Lo hará a petición del grupo del BNG, que llevaba varias semanas reclamando la presencia de Feijóo en la Cámara gallega.

15.45

Hasta aquí la comparecencia en directo del presidente de la Xunta, que acaba de anunciar las nuevas medidas que regirán en Galicia durante las próximas tres semanas para tratar de atajar el avance del virus.

15.40

Todos los gallegos quedarán desde la medianoche del martes en nivel máximo de alerta hasta el próximo 17 de febrero. El comercio esencial (supermercados, talleres) cerrarán a las 21.30 horas , pero todo el comercio no esencial lo hará a las 18 horas . Las reuniones se restringen a los convivientes y el deporte solo se podrá practicar en solitario y siempre con mascarilla , con el cierre de los gimnasios. Los centros comerciales cerrarán todos los fines semana. El teletrabajo será lo esperable, siempre que se pueda. Las universidades cierran hasta el día 8 de febrero , cuando las clases se retomarán de forma telemática y no presencial. La actividad escolar y sanitaria se mantienen. Las excepciones a la nueva normativa serán el cuidado de menores y mayores. Solo se podrá circular dentro de los límites del propio concello. La hostelería queda completamente cerrada , excepto en la comida para llevar.

15.25

El comercio esencial se mantiene hasta las 21.30 horas, caso de los supermercados . «Hay gente que trabaja por la tarde y tiene que poder proveerse del material imprescindible», asume Feijóo, al admitir que el cierre de los fines de semana va a generar más tensión entre la población a la hora de realizar sus compras. El presidente insite, como lo ha hecho a lo largo de toda su comparecencia, en que las interacciones deben ceñirse a la burbuja familiar , por lo que solo se podrá practicar deporte (no profesional) en solitario. En los campos de juego se suspende, además, la presencia de público. Además, se mantienen las competiciones nacionales, pero se suspenden las autonómicas.

15.15

« Las mutaciones de los virus facilitan que haya más contagios , por lo que hay que secuenciar el virus para saber a qué cepa pertenecen. Es un trabajo que se está haciendo porque ya nadie discute que el número de cepas que se están moviendo es intenso. Por eso estamos limitando las interacciones con Portugal o con Londres , porque estamos más expuestos a cepas como la británica y menos a otras como la africana» indica el presidente ante las nuevas cepas.

15.10

«Nuestra estrategia es conocida, tenemos hospitales con un nivel aceptable de ocupación de UCI y de camas Covid, con lo que el compromiso de rotar en los hospitales , por lo que no está previsto desplegar hospitales de campaña. Por ahora nos arreglamos con las camas que tenemos en lugo y Vigo, que son los de apoyo a toda la red» responde el presidente a la prensa.

15.05

Los centros escolares, las escuelas infantiles y la educación secundaria seguirá funcionando con normalidad , pero se pide que la población regrese al teletrabajo en la medida de lo posible. «Siempre que sea posible mantengámonos en la casa, al menos algunos días a la semana», indica Feijóo. De todos modos, aclara, «lo que nos preocupan son los momentos de interacción social en las casas».

15.00

Mensaje a los mayores: Feijóo les pide una autoconfinamiento hasta que los vacunen. Lo hace extensivo al resto de la población, en los momentos en los que no trabajen o en los queno necesiten hacer compras esenciales. A nadie le gustan estas medidas, a mí tampoco, pero las tenemos que adoptar.

14.55

Comercio no esencial cierra a las 18 horas y los centros comerciales cerrarán todos los fines de semana. Obligatorio siempre el uso de la máscara, también para correr en la calle. Cierran también los gimnasios. Cierre total de la hostelería , a excepción de la comida para llevar. Es el resumen de las medidas para las tres próximas semanas que entrarán en vigor en la medianoche del martes.

14.50

Llegan nuevas limitaciones . Son necesarias para encarar la tercera ola, porque no ha habido una mejora sustancial con las anteriores restricciones. La IA sigue siendo preocupante y los expertos abogan por nuevas medidas. Las nuevas restricciones afectarán a toda Galicia, en nivel máximo de riesgo, porque la presión es importante en todas las áreas sanitarias. Eso implica a todos los gallegos. Estas limitaciones durarán al menos tres semanas, hasta el 17 de febrero. Es el tiempo mínimo de reseteo, indica Feijóo. Limitadas las interacciones sociales a convivientes, en el trabajo y en el cuidado de mayores y menores. «No se mezclen fuera las personas que no vivan en la misma casa» insiste el presidente . Segunda medida: la movilidad se limita al propio concello. Tercero: el toque de queda se mantiene a las 22 horas. Cuarto: actividades esenciales: sanidad, educación, razones laborales, cuidado de mayores y menores y comercio. Las universidades no reanudarán las clases hasta el 8 de febrero y la primera semana serán online.

14.45

El presidente se refiere a las vacunas, «insuficientes para una inmunidad aceptable por el momento» . Así que los instrumentos siguen siendo los mismos con los que se enfrentaron las otras dos olas del virus, asume el responsable del Gobierno gallego, que indica que las decisiones están en manos de los expertos del comité clínico, con un papel clave en la situación pandémica.

14.40

La ocupación de UCIS en Galicia es la mitad del resto de España , lo mismo ocurre con los pacientes que están en planta. «Estamos mejor que el resto pero esa ventaja carece de relevancia porque nuestra situación es muy preocupante». Feijóo alerta de «nuevas cepas más virulentas» y del comportamiento cíclico de la pandemia que se traduce a cifras de contagios inéditas. «Galicia elevará el nivel máximo de precaución para intentar salvar todas las vidas que se puedan» insiste el presidente. Recuerda a los 1.622 muertos . «Nos quedan por pasar momentos muy duros y tenemos que aceptarlo y reconocerlo» afirma.

14.35

El presidente de la Xunta inicia su comparecencia. Anuncia «medidas más difíciles y restrictivas que las anteriores» . «Mi deber es hablar con transparencia a los ciudadanos» asume el mandatario. «Somos conscientes de que la inmesa mayoría de los ciudadanos están haciendo un enorme esfuerzo, y los gobernantes debemos estar en primera línea sin cambiar de prioridades porque nada es más importante que afrontar esta crisis inédita». En Galicia siguen creciendo a mayor ritmo los contagios, asume Feijóo, lo que ha incrementado la presión asistencial. Las previsiones para las próximas semanas serán peores.

14.20

A espera de conocer las nuevas limitaciones que entrarán en vigor en Galicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado indican que en los últimos tres días llevaron a cabo un total de 1.252 dispositivos de seguridad en los que se han identificado a 17.487 personas y controlado 11.187 vehículos . En estas tres jornadas la Guardia Civil y la Policía Nacional han sumado 635 propuestas de sanción en la Comunidad. «Esta cifra supone que solo el 3,6% del total de personas identificadas incurría en alguna sanción relacionada con la normativa antiCovid», precisan las mismas fuentes.

14.12

Al hilo de las palabras de Gonzalo Caballero, en las residencias sociosanitarias , la Consellería de Política Social informa este lunes de que los casos de Covid en geriátricos afectan a 457 usuarios y 222 trabajadores; y en centros para personas con discapacidad, 96 y 43, respectivamente.

14:06

La oposición presiona a la Xunta para que endurezca las medidas antes de que se anuncien. La líder del BNG, Ana Pontón, insta a Feijóo a que deje de ir «por detrás» del virus y vuelve a recetar lo mismo que en pasadas semanas: optar por el confinamiento (para el que la Xunta carece de competencias). Desde el PSOE gallego, su número uno, Gonzalo Caballero, ha apuntado que «no podemos dejar a la Xunta con los brazos cruzados» e incluse pide relevar a la conselleira de Política Social por los casos en residencias, recoge Ep.

13:59

Todo preparado en el Salón Grande de San Caetano, sede de la Xunta, para la esperada comparecencia de Feijóo. En aproximadamente media hora el presidente gallego desgrana las nuevas restricciones para tratar de contener la tercera ola del Covid y, particularmente, aliviar la presión asistencial, ya en cifras récord.

13:47

Galicia es una de las comunidades que más ha venido presionando (sin éxito) al Gobierno central para que abra la mano y flexibilice el estado de alarma. Al no disponer de las «herramientas» que se solicitaron, con las que limitar principalmente la movilidad, se ha diseñado un endurecimiento de aquellas medidas que sí puede regular la Xunta. « Si el toque de queda funcionara, y a partir de las 20 horas todos nos refugiáramos en nuestras casas y hogares , probablemente las medidas restrictivas podrían ser menores», admitía Feijóo el pasado viernes.

13.32

Desde la Xunta se informa de que el comité clínico, que arrancó su encuentro sobre las 11, continúa reunido. Se estima que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá algo más tarde de lo previsto, a las 14.30 horas .

13:25

En las quinielas de posibles reajustes , más opciones cuando se aproxima la comparecencia de Feijóo. Las restricciones revisadas este lunes podrían reducir aún más el tope de no convivientes en reuniones (hasta cuatro), quizás eliminando la opción de mantener encuentros con personas fuera del hogar; además de constreñirse aún más las actividades no esenciales y ampliarse los cierres perimetrales.

13:23

La hostelería vuelve a verse señalada como en anteriores oleadas del Covid. Se da por descontado, por lo que indicó el propio Feijóo, que verán mermada su actividad, aunque está por ver si con un cierre total y en qué concellos. El pasado viernes la Xunta ya presentó al sector un segundo plan de rescate de 50 millones de euros (incluye autónomos y microempresas), y este lunes se producirá un nuevo encuentro con presencia de los poderes provinciales (Diputaciones) y municipales (a través de la Fegamp).

13:12

¿Qué decisiones adoptará la Xunta de la mano del comité clínico? ¿Cómo se endurecerán todavía más las restricciones en vigor? Feijóo fue dando una serie de pistas en los últimos días. Sin ir más lejos, el pasado viernes, cuando culpó al Gobierno de «abocar» a las autonomías a endurecer las medidas por no permitir ampliar el toque de queda (ni habilitar confinamientos). Entonces señaló: «Tendremos que utilizar otras herramientas para restringir la movilidad y determinadas conductas y comportamientos que tienen una mayor interacción social, que ya conocen, y que afectan aún más si cabe a la hostelería, a la práctica del deporte e, incluso, aún más, al aislamiento municipal».

13:06

No se detiene la campaña de inmunización. El Sergas comunica este lunes que el número de dosis de vacuna contra el Covid administradas en la Comunidad es de 66.899 . El pasado viernes, de acuerdo con los datos facilitados por Sanidad, 7.204 gallegos ya habían recibido las dos dosis necesarias para protegerse frente al virus.

12:59

Con datos del pasado viernes del Ministerio de Sanidad , la incidencia acumulada del Covid en Galicia era de 630,23 (casos por 100.000 habitantes), aún unos 200 puntos por debajo de la media nacional, enclavada en 828,57. A siete días, 375,29 frente a 410,71. La presión asistencial se mantiene entre las más bajas de las autonomías. En UCI la ocupación era del 19,52%, por un 37,61% de media; y en planta, 11,78% frente a 21,63%.

12:54

Como cada mañana, el Sergas actualiza, para cada uno de los 313 concellos , dos datos de referencia de los últimos 14 días: incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes y nuevos casos. En este mapa interactivo puedes consultar la situación de tu municipio a poco más de una hora para que se anuncien las nuevas restricciones.

12:49

Por áreas sanitarias, La Coruña registra ya 5.225 casos activos y se mueve por encima de las 250 PCR positivas en las últimas 24 horas, como la de Santiago, que rebasa la barrera de las 3.000 infecciones al igual que Vigo, a su vez con más de 200 PCR con Covid positivos. Consulta en este enlace la situación en cada una de las siete demarcaciones sanitarias y la información pormenorizada sobre el último balance sanitario.

12:39

La cara más amarga del impacto del virus viene, un día más, de la cifra de víctimas mortales que sigue dejando el Covid a su paso: ya son 1.622 las personas que han perdido la vida desde el pasado mes de marzo.

12:34

Se sigue agravando la presión asistencial y con datos sin precedentes. Hay ya 1.154 pacientes hospitalizados, techo absolut o de la pandemia que rebasa los 1.107 del máximo de abril. Los pacientes en UCI pasan de 150 a 161 , cada vez más cerca del pico de 177 de la primavera, que ya se rebasa en planta: el salto es de 916 a 993 enfermos , suficiente para dejar muy atrás los 939 de la primera ola.

12:27

Con 19.768 casos activos , según los últimos datos del servicio gallego de salud (Sergas), correspondientes a las 18 horas del domingo, vuelven a atemperarse los contagios diarios, 1.402, por los 1.528 del día previo (también disminuyen las PCR, de 1.325 a 1.234), si bien permanecen todavía muy holgadamente por encima del millar.

12:15

La semana pasada ya se asumía que las últimas medidas se veían superadas por la incidencia de una ola del coronavirus más intensa que las anteriores, y Feijóo, en sus declaraciones, fue preparando el terreno para las medidas que se desvelarán este lunes.

12:10

Hace menos de dos semanas, el pasado 13 de enero, Feijóo comparecía tras las fiestas navideñas con una primera vuelta de tuerca de las restricciones. Se anunciaba entonces que el toque de queda se adelantaba de las 23 a las 22 horas y los 313 municipios quedaban encuadrados en los dos niveles más altos de limitaciones , con la hostelería cerrada a partir de las 18 horas y reuniones de hasta cuatro personas.

12.05

Al filo de las 14 horas, el presidente de la Xunta comparecerá en directo para revelar cuáles son las nuevas restricciones aprobadas por el comité de expertos para abordar la tercera ola que afecta a la Comunidad. Podrían afectar, sobre todo, al sector de la hostelería. Sigue aquí el minuto a minuto.