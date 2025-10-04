El PSOE desmiente el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, aunque informa de que se encuentra «muy frágil»

El PSOE de Extremadura ha desmentido el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, del que había informado erróneamente la presidenta de la Junta, María Guardiola. La líder extremeña borró posteriormente su publicacion de pésame.

Desde la presidencia, informan que el anuncio de la muerte le había llegado a través de un miembro de la familia de Fernández Vara.

«Desde el PSOE de Extremadura desmentimos categóricamente el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. El expresidente se encuentra en una situación de salud muy frágil. Pedimos prudencia, respeto y agradecemos las muestras de cariño y apoyo.»

El expresidente se encuentra en una situación de salud muy frágil. Pedimos prudencia, respeto y agradecemos las muestras de cariño y apoyo.

Con estas palabras se desmentía la muerte Fernández Vara, pero destacan que su estado de salud es «muy frágil».

El expresidente extremeño, que tiene 66 años, sufre de un cáncer de estómago desde hace dos años. Hace una semana tuvo que ser ingresado en el Hospital Universitario de Badajoz a causa de una infección.