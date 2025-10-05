Suscribete a
Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura, a los 66 años

Guillermo Fernández Vara: Un cirujano de la política

Su talante profundamente conciliador le permitió sobrevivir en la etapa interna más cruenta del PSOE

'El hombre que renunció a atacarnos', por Julián Quirós

El expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Este es el perfil de un servidor público, de alguien que eligió la medicina, pero la política, la que se hace con mayúsculas, se cruzó en su camino y le eligió a él. En un momento marcado por el histrionismo y la crispación, voces serenas ... como la de Guillermo Fernández Vara se antojan más necesarias que nunca. El tono pausado, la palabra justa y una lealtad a Extremadura, a España y a su partido, por ese orden, que le reconocen dentro y fuera del PSOE. Compartan o discrepen de sus ideas y convicciones, todos los consultados coinciden en identificarlo como un «hombre de consensos».

