Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura, a los 66 años

El hombre que renunció a atacarnos

Han pasado casi veinte años y creo que un día como este puedo aportar una experiencia propia y diferencial, algo distinto que contar en la hora en la que un buen hombre nos acaba de dejar

El expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
Julián Quirós

El azar nos unió. Justo en el momento en el que Guillermo Fernández Vara adquirió un poder inmenso y personalista, la presidencia de Extremadura, a mí me tocó dirigir por primera vez un periódico, mi querido 'Hoy', el diario en el que muchos aprendimos ... a leer en los hilos de la vida. Han pasado casi veinte años y creo que un día como este puedo aportar una experiencia propia y diferencial, algo distinto que contar en la hora en la que un buen hombre nos acaba de dejar. Algo sobre las relaciones de la prensa con el poder, algo respecto a la virtud democrática de aceptar la diversidad de juicios y opiniones. Yo era joven e inexperto, Fernández Vara me lo podría haber puesto difícil, le hubiera bastado con seguir las reglas que se dieron antes y después de su primer mandato: apretar a los periodistas, acosarlos, ahogar la crítica.

