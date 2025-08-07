El PSOE de Cáceres pide prorrogar la vida útil de Almaraz hasta 2040: «De ello depende nuestro territorio»

El Partido Socialista de la provincia de Cáceres se muestra más contundente que nunca a favor de Almaraz. Su flamante secretario general, nombrado el pasado mes de febrero, Álvaro Sánchez Cotrina, ha pedido ampliar la vida útil de la central nuclear hasta el año 2040. Un mensaje firme al que la formación llega tras reunir a alcaldes y concejales socialistas a lo largo y ancho de la comarca del Campo Arañuelo.

Los socialistas cacereños hablan de «diálogo» entre Gobierno y las empresas, entendiendo que «el objetivo a corto plazo» es acordar la prórroga de la central, al menos, hasta el año 2030: «Queremos plantear a las empresas que trabajen en esa prórroga, pero que también soliciten su ampliación para el futuro, porque de ello depende nuestra comarca, nuestra localidad y, sobre todo, nuestro terrritorio«, decía Sánchez Cotrina.

Para el líder del PSOE de Cáceres, su partido toma una decisión «coherente y consecuente» con el camino, dice, trazado por el PSOE a nivel regional. Insiste en que Almaraz no puede cerrar sus puertas «sin proyectos complementarios o alternativos que mantengan el empleo y la economía de las familias«. En este sentido, acusaba al ejecutivo autonómico de no empujar lo que se conoce como Espacio Navalmoral.

En referencia a Guardiola, Sánchez Cotrina lamentaba que la presidenta busque constantemente la «confrontación con Pedro Sánchez». Dice, además, confiar y estar «convencido» de que el Gobierno ampliará la vida útil de Almaraz hasta 2030 para ir, después, hasta 2040.

Incide, también, en el debate fiscal en torno a las nucleares, para recalcar que las empresas propietarias no pueden «dejar de pagar impuestos». Emplaza a las mismas a buscar un acuerdo para llegar a esa fecha, 2040, en la que, sostiene, la provincia tendrá tiempo para «construir un nuevo modelo industrial» que vaya «más allá de la central».

Es el mensaje más contundente hasta la fecha del Partido Socialista extremeño a favor de Almaraz. A nivel regional, su secretario general, Miguel Ángel Gallardo ha venido defendiendo que, sin alternativas, Almaraz no puede cerrar. Un mensaje que ha chocado, siempre, con la postura de los diputados extremeños en el Congreso, que han votado en contra de ampliar la vida útil de las centrales.