Gallardo hará campaña en Extremadura dos meses antes de sentarse en el banquillo

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, además de otras nueve personas, se sentarán en el banquillo de los acusados por prevaricación y tráfico de influencias el próximo 9 de febrero. Así ... lo establece la diligencia de señalamiento dictada ayer por la Audiencia Provincial de Badajoz. El juicio oral se celebrará en distintas sesiones hasta el día 14. Los once procesados se enfrentan a varios delitos, todo relacionado con la polémica contratación de Sánchez en la diputación en 2017, cuando fue designado como coordinador de los conservatorios pacenses, y, más tarde, la del exasesor de Moncloa y amigo íntimo del hermano del presidente, Luis María Carrero.

De esta forma, el juicio se celebrará mes y medio después de que Gallardo encare, como candidato y número uno del PSOE, las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura. La maquinaria socialista tendrá que trabajar en una campaña electoral previa a que su líder tenga que sentarse en el banquillo de los acusados. Un líder que, además, se enfrenta a una situación de extrema fragilidad dentro y fuera de su partido. Los sondeos que se manejan hasta la fecha de forma interna, apuntan a que el PSOE puede sufrir el peor resultado en esta comunidad autónoma, uno de los grandes bastiones del partido durante décadas.

El propio Pedro Sánchez iba a arropar a Gallardo el pasado miércoles. Estaba previsto un gran acto de precampaña en Mérida, que fue cancelado «por el temporal». Según ha podido saber ABC, el secretario general del PSOE pisará tierras extremeñas en breve para tratar de levantar una campaña electoral compleja. Sánchez tendrá que hacerse una foto inédita hasta la fecha en la comunidad: la de un candidato imputado, que trabaja al mismo tiempo en conseguir la presidencia regional y en su defensa.

Este viernes, en Brasil, el jefe del Ejecutivo fue preguntado sobre la apertura de juicio oral y si, de alguna forma, podía afectar a la candidatura de su partido. Sánchez insistió en la inocencia de su mujer, Begoña Gómez, de su hermano y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Pero no se refirió directamente al líder de los socialistas extremeños.

La Audiencia Provincial de Badajoz respeta, con esta decisión, los tiempos del proceso electoral, alejando la sombra de un 'lawfare' que, a buen seguro, hubiese sido argumento de campaña de los socialistas.

Una vez celebradas las elecciones, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tendrá 15 días para publicar el decreto de constitución de la Asamblea. Cuando se publique, se abre otro plazo de 15 días para la constitución de la Cámara regional que debería estar en funcionamiento, como muy tarde, el 20 de enero. Gallardo será diputado electo en el momento de sentarse en el banquillo de los acusados. Si no hay ningún giro inesperado antes del 9 de febrero, el juicio coincidirá con las negociaciones de los partidos para la investidura, si es que la candidata popular no logra la mayoría absoluta, que está en 33 escaños.

Larga instrucción

En junio de 2024, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, admitió a trámite una denuncia de Manos Limpias contra David Sánchez en la que se acusaba a la Diputación de Badajoz, presidida por Gallardo, de haberle «enchufado» por su relación fraternal con el hermano del presidente del Gobierno.

Comenzó así un largo y minucioso proceso de instrucción que concluía esta semana, tras recibir la juez Biedma los escritos de defensa de los once investigados a los que procesó por entender que hay indicios suficientes para tener que esclarecer si hubo o no algún comportamiento delictivo en la contratación de Sánchez y de su amigo Carrero.

El caso adquirió todavía más presencia mediática cuando Gallardo, ya secretario general del PSOE regional, forzó su entrada en la Asamblea de Extremadura, previa renuncia de cinco compañeros, para lograr condición de aforado. Una condición jurídica que terminó tumbando el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura al considerar que Gallardo había cometido fraude de ley. Una sentencia que el líder socialista no recurrió.