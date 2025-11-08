Suscribete a
ABC Premium

Gallardo hará campaña en Extremadura dos meses antes de sentarse en el banquillo

Su juicio y el del hermano de Sánchez se celebrará entre el 9 y el 14 de febrero

Cáceres espera la caída de Gallardo para mover el partido

Editorial | El candidato socialista extremeño y el fin de la ética

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo
El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo EFE
Adrián García Durán

Adrián García Durán

Badajoz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, además de otras nueve personas, se sentarán en el banquillo de los acusados por prevaricación y tráfico de influencias el próximo 9 de febrero. Así ... lo establece la diligencia de señalamiento dictada ayer por la Audiencia Provincial de Badajoz. El juicio oral se celebrará en distintas sesiones hasta el día 14. Los once procesados se enfrentan a varios delitos, todo relacionado con la polémica contratación de Sánchez en la diputación en 2017, cuando fue designado como coordinador de los conservatorios pacenses, y, más tarde, la del exasesor de Moncloa y amigo íntimo del hermano del presidente, Luis María Carrero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app